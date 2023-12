Disse julesangene hører du på årets julekonserter

Vårt Land har vært i kontakt med en rekke artister som opptrer på scener, kirker og i konsertsaler i det ganske land denne førjulstiden.

De har gitt oss et lite knippe av de sangene de ønsker å fremføre for publikum på deres konserter. Vi har sammenstilt sangene i denne oversikten.

Merk likevel at det vil variere hvilke låter artistene prioriterer, og at dette kan endre seg fra en konsert til en annen.

1. I den kalde vinter

Artist: Christel Alsos

Konserter: Mellom 1.–21. desember

Synger blant annet:

Mitt hjerte alltid vanker

Nordnorsk julesalme

Desember

I den kalde vinter

I denne søte juletid

Ett sted i minnet

2. Juleminner

Artist: Herborg Kråkevik

Konserter: Mellom 1.–17. desember

Synger blant annet:

Det hev ei rose sprunge

Winter Wonderland

Det lyser i stille grender

Engleleik

White Christmas

Når hele himmelen faller ned

Nu vandrar fra hver ein verdenskrok

Silent Night

Herborg Kråkevik på har startet prøvene på sin nye forestilling på Chat Noir i Oslo. KLAR FOR KONSERT: Herborg Kråkevik skal blant annet synge «Det hev ei rose sprunge» og «Det lyser i stille grender». (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

3. O helga natt

Artist: Didrik Solli-Tangen

Konserter: Mellom 30. november–22. desember

Synger blant annet:

Det hev ei rose sprunge

Deilig er jorden

Panis Angelicus

Little Drummer Boy

O helga natt

JULETRADISJON: Didrik Solli-Tangen skal synge seg gjennom 19 konserter på 22 dager denne førjulstiden. (Jonathan Vivaas Kise)

4. Konsert

Artist: Solveig Leithaug

Konserter: Mellom 17.–26. november

Synger blant annet:

Nå vandrer fra hver en verdenskrok

I Heard The Bells On Christmas Day

Mama’s Christmas House

Redd for sterke ord

Balm of Gilead

Fager kveldssol smiler

Eg ber for Norge

5. Julesalmekveld

Artist: Kim Rysstad, Beate S. Lech, Tord Gustavsen

Konsert: 9. desember

Synger blant annet:

Mitt hjerte alltid vanker

Himlen i min famn

6. Lewis jul

Artister: Lewi Bergrud og Maria Solheim

Konserter: Mellom 24. november–22. desember

Synger blant annet:

I englenes kor

En krybbe var vuggen

Julekveld hos meg

Signa god jul

Stjerna som brenn

Uten deg

7. Sissels jul

Artist: Sissel Kyrkjebø

Konserter: Mellom 24. november–19. desember

Synger blant annet:

O helga natt

Glade jul

Let it snow

White Christmas

Sissel Kyrkjebø SISSELS JUL: Sissel Kyrkjebø har planer om å synge blant annet «O helga natt» og «Glade jul». (Stian Lysberg Solum/NTB kultur)

8. Fred over jord

Kor: Uranienborg Vokalensemble (arr.: Kjetil Bjerkestrand)

Konsert: 17. desember

Synger blant annet:

Nordnorsk julesalme

O jul med din glede

Her kommer dine arme små

Deilig er jorden

Nå vandrer fra hver en verdenskrok

Deilig er den himmel blå

Det hev ei rose sprunge

9. Klinge skal et jubelkor

Kor: Oslo Domkor, Oslo Domkirkes Guttekor, Oslo Domkirkes Ungdomskor, Consortium Vocale Oslo og Trefoldighet Jentekor, samt Kåre Nordstoga, Marcus André Berg og Kringkastingsorkesteret

Konserter: 16.–17. desember

Synger blant annet:

Folkefrelsar til oss kom

Deilig er jorden

OSLO DOMKIRKE: Oslo domkor har i år fire julekonserter sammen med blant annet Consortium Vocale Oslo og Trefoldighet Jentekor. Sangernes alder spenner fra 5 til 72 år. (Oslo Domkor)

10. En stjerne skinner i natt

Kor: Oslo Gospel Choir

Konserter: Mellom 3.–22. desember

Synger blant annet:

Deilig er jorden

O Helga natt

En stjerne skinner i natt

11. Julekonsert

Kor: Mosaic

Konserter: Mellom 2.–13. desember

Synger blant annet:

Silent Prayer

Strålende, skinnende jul

Lyset tennes i mørket

Det hev ei rose sprunge

Go, tell it

Nå vandrer fra hver en verdenskrok

