– Det å synge «Deilig er jorden» er spesiell opplevelse akkurat i år. Og så er det godt å få dele juleevangeliet igjen. Det er en håpefull historie, midt i alt det mørke vi ser rundt oss nå, sier Trygve Skaug.

Artisten skal synge, spille og skape julestemning – og håp – hele 23 ganger i løpet av en én måned.

Sammen med en liten gruppe musikere reiser Skaug fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør for å samle adventspyntede konsertgjengere.

Mange av dem har hørt Skaugs julekonserter før, noe østfoldingen synes er stas:

– Jeg setter stor pris på å få møte verdens fineste publikum med desemberstemning nå, og jeg er ekstra glad for gjengen som stadig vender tilbake til disse konsertene i førjulstiden.

– Er det noen konserter du gleder deg litt ekstra til i år?

– Jeg gleder meg like mye til alle, men det er stas med en svingom nordpå, sier Skaug, og legger til:

– Hammerfest hadde jeg ikke besøkt på mange år.

På repertoaret har Skaug mange av de samme julelåtene som tidligere år.

Bytter ut «Norge» med «Gaza» i sangtekst

Artist Solveig Leithaug er til daglig bosatt i Tennessee i USA, men tilbringer siste del av november i Norge for å avholde konserter ulike steder i landet. Det blir en god miks av advent, jul og mer «helårs»-låter på de seks konsertene.

En av sangene på årets settliste er «Eg ber for Norge» – ei låt Leithaug gav ut i 2006. Men denne gangen har hun gitt låten en litt ny vri:

– Jeg bytter ut ordet «Norge» med «Gaza», «Ukraina» og «verden» på slutten av sangen.

Leithaug forteller at hun ønsker at konsertene skal være noe mer enn bare musikk. Hun ønsker å rette fokuset ut i verden.

På tre av konsertene har hun samarbeid med Stefanusalliansen, og ønsker med det å ha fokus på forfulgte kristne.

Blant annet forteller hun historier fra Nord-Korea og Iran på konsertene:

– Det er viktig å sette lys på de som ikke har frihet til å uttrykke sine tanker om tro uten å være i fare. Jesus ber oss om å ikke glemme dem.

Foruten utfordringer med tidsforskjell mellom Norge og USA, hadde Leithaug i tillegg gitt seg selv en helt ny utfordring på årets reise: Hun skulle ikke ha med seg innsjekket bagasje da hun reiste 7000 kilometer fra Nashville i Tennessee til Oslo – kun en sekk å ta med seg inn i kabinen på flyet.

– På den måten kunne jeg ta med alt på flyet. Det krever litt ekstra fokus for to uker på tur. Men jeg ville heller ha med lite og reise enkelt, enn å risikere at bagasjen ikke kommer frem, noe som skjer ofte i senere år, sier hun.

Ti år med kald vinter

Christel Alsos er også blant de mange artistene som skal spille julekonserter. I ti år har hun satt stemningen med blant annet den nordnorske «I den kalde vinter»-låten.

– Julekonserter er så unike med hvordan man samles mye bredere enn ellers i året. Det er flere generasjoner, og det er flere som kanskje er utenfor min vanlige lytterskare som kommer på konsert, skriver hun.

Selv om tidsskjemaet er travelt for artisten hver gang førjulstiden melder seg, synes fauskeværingen at julekonsertene er meningsfulle.

– Man bidrar til å skape en liten luke inn i en trygg og varm verden som bare finnes akkurat under konserten eller når man lytter til musikken.

