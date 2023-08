Ti dager før årets valgdag er det premiere på filmen Perleporten. Allerede nå, mens det kun er traileren som er ute, har debatten rast på nettet. En hovedkarakter som flere kobler til Einar Øgrey Brandsdal skaper reaksjoner – både fra dem som står ham nær og fra enkelte som selv opplever seg uthengt av Sørlandsnyhetene. Brandsdal var med å grunnlegge den kontroversielle nyhetskanalen, men trakk seg ut rett før forrige kommunevalg.

Torsdag var regissør Jonas Matzow Gulbrandsen på plass på Cinemateket i Oslo for å presentere filmen under Norsk Filminstitutts høstlansering.

– Dette er en universell historie. Du trenger ikke å ha noe backstory for å se denne filmen. Også tror jeg det er viktig for meg som regissør at jeg lager noe ut fra samfunnet jeg er vokst opp i, og en kultur jeg kjenner, sa Gulbrandsen foran filmlerretet.

Lager filmer han selv vil se

På spørsmål om reaksjonene som har kommet, svarte regissøren at filmen kanskje har truffet en nerve.

Etterpå fikk Vårt Land tid til en prat med regissøren.

– Hva var motivasjonen for å lage filmen?

– Jeg lager alltid film som jeg selv har lyst å se på kino. Det er utgangspunktet.

– Du nevner dette med å skrive om noe du kjenner. Hvorfor ville du lage denne historien?

– Da svarer jeg egentlig bare det samme, at jeg vil lage film som jeg selv vil se på kino. For jeg vil ikke gå for mye inn på tematikken nå, før filmen er ute.

Filmet på lokasjoner knyttet til kristne

I den omdiskuterte traileren dukker det opp lokasjoner som kan gjenkjennes fra dem på innsiden av det kristne Sørlandet. I en scene sitter hovedpersonen på trappen utenfor kontorene til Rasmussengruppen, like etter at han har fått beskjed om jobboppsigelse.

En annen scene viser innsiden av et lagerbygg. Geir Tønnesland er med i styret til SG Armaturen, og bekrefter at scenen er filmet på deres lager. SG Armaturen eies av familien Gunvaldsen.

Felles for Rasmussen og Gunvaldsen, er at disse er aktive kristne familier, der flere navn dukker opp på listen over Vest-Agders rikeste.

– Når det gjelder Gunvaldsen og Rasmussen, så er jo dette kristne personer som også ligger på toppene på skattelister. Har dere oppsøkt lokasjoner som er koblet til rike kristne?

– Jeg tror heller man må se filmen i sin helhet, også kan man danne sin egen oppfatning. Så får hver enkelt danne sin egen oppfatning av hva denne filmen er.

[ Sørlandsfilm skaper sterke reaksjoner ]

KRISTIANSAND DOMKIRKE: En av scenene er filmet i menighetssalen til Kristiansand domkirke. Daglig leder mener de var for lite informert da de sa ja til innspillingen. (Skjermdump/Youtube)

Kristiansand domkirke: – For lite informert

I traileren ser man også en scene filmet i menighetssalen til Kristiansand domkirke. Daglig leder i kirken Kathrine Handeland mener at de fikk for lite informasjon fra filmselskapet da de sa ja til filming i menighetssalen en gang i 2019. Selv startet hun i jobben etter dette, men snakker med Vårt Land etter å ha forhørt seg med tidligere daglig leder.

– Forespørselen var at det skulle lages en film om tiggernes situasjon i byen.

Hverken hun eller tidligere daglig leder kjenner seg igjen i denne forespørselen etter å ha sett traileren og fulgt diskusjonen i etterkant.

Det burde absolutt blitt kommunisert bedre — Kathrine Handeland, daglig leder i Kristiansand domkirke

– Føler dere at dere har blitt lurt?

– Om ikke lurt, så i hvert fall for lite informert. Det burde absolutt blitt kommunisert bedre, sier Handeland.

Hun er klar på at de ikke ville tillatt filmingen dersom de hadde fått mer informasjon, med tanke på det de nå har sett i traileren.

Vi videreformidler Handelands oppfatning av innspillingen til Matzow Gulbrandsen.

– Jeg tror de heller må se filmen i sin helhet, og så gjøre sin konklusjon etter det, sier regissøren.

– Burde dere opplyst mer om hva filmen handlet om til Kristiansand domkirke?

– Det har jeg ikke noen kommentar til, for de må se filmen i sin helhet, og så kan de danne konklusjonen etter det.

INGEN KOMMENTAR: Jonas Matzow Gulbrandsen mener folk må se filmen i sin helhet når den kommer på kino, før de gjør seg opp en mening om den. (Sofie Flydal)

Ingen kommentar om Brandsdal

En rekke scener fra traileren gjør at flere kobler hovedkarakteren til Einar Øgrey Brandsdal. Karakteren virker å være gründer bak den fiktive «webauksjonen.no», samt medstarter av «Nyheter fra Sørlandet». Brandsdal er gründer bak selskapet Bli vakker, og var med å starte Sørlandsnyhetene.

Ellers er det de kristne sitatene i traileren, samt scener som viser til spilleavhengighet, som for mange forsterker assosiasjonen. Brandsdal er uttalt og aktiv kristen, og har tidligere stått frem som spilleavhengig.

På spørsmål om koblingen mange har gjort til Einar Øgrey Brandsdal, har Jonas Matzow Gulbrandsen ingen kommentar.

– Det har vært betent i Kristiansand de siste årene, både med tanke på politikk og medier. Tenker du det er viktig å ta et oppgjør med det som har vært vanskelig gjennom kunsten?

– Da tror jeg du må se filmen i sin helhet, så kan hver enkelt danne sin oppfatning av hva filmen er.

[ William Heimdal (20) maler med det guddommelige for øye ]

Kunstutstilling

Frida Forsgren er kunsthistoriker ved Universitetet i Agder og skriver anmeldelser for Fædrelandsvennen (FVN). I 2020 anmeldte hun en kunstutstilling fra Cornelius Jakhelln, der hun mente Einar Øgrey Brandsdal var noe av inspirasjonen bak kunsten. Brandsdal og Jakhelln har tidligere stått frem i et offentlig «mobbeoppgjør» hos FVN. Her stod Brandsdal frem som mobber, og Jakhelln frem som mobbeoffer, med utgangspunkt i et problematisk miljø på Fiskå ungdomsskole på slutten av 80-tallet.

TØFT DEBATTKLIMA: – Kanskje er det fint å lufte disse spøkelsene, i denne byen hvor man ofte tar diskusjonene på bakrommet eller i kommentarfelter, sier Frida Forsgren. (Universitetet i Agder)

«Jakhelln (og mange andre) har tatt imot så mye fra Sørlandsnyhetene og deres allierte, og da brøler man til slutt tilbake, med penn, med pensel, med ord. Denne utstillingen virker som en etterlengtet katarsis», skrev Forsgren da hun anmeldte utstillingen i 2020, og la også til at kunsten får en ekstra tyngde når man kjenner til mobbehistorien mellom Brandsdal og Jakhelln.

Hun synes det er vanskelig å si om også denne filmen er en «etterlengtet katarsis» etter den polemiske debatten som Sørlandsnyhetene har vært en stor del av.

– Men det virker jo som denne filmen også er et innlegg i debatten, sier Forsgren.

Jonas Matzow Gulbrandsen forteller at han ikke har sett Jakhellns utstilling, og heller ikke vil kommentere den.

Det virker jo som filmen også er et innlegg i debatten — Frida Forsgren, kunsthistoriker

– Ganske spooky

Ordførerkandidat for KrF i Kristiansand, Charlotte Beckmann Finnestad, var blant dem som reagerte sterkt etter kun å ha sett den korte teaser-videoen som kom før traileren. «Nå må vi legge press på kinoene, slike filmer vil vi ikke ha», skrev hun i et kommentarfelt, noe hun har fått pepper for i flere medier siden.

Frida Forsgren mener det er viktig at kunsten skal være fri, og at man ikke legger press på hva kinoer skal vise.

– Så får man heller ta diskusjonen etterpå. Kanskje er det fint å lufte disse spøkelsene, i denne byen hvor man ofte tar diskusjonene på bakrommet eller i kommentarfelter.

Forsgren understreker at hun kun har sett traileren, og ikke hele filmen.

– På overflaten er jo Kristiansand forbundet med Julius og dyreparken. Men så er det så mye slagg under. Det er ganske spooky, egentlig.

Hun tipper at dette er noe av det filmen vil tematisere.

– Denne tilsynelatende snille og kristne overflaten, samtidig som det er så lite nestekjærligheten som ligger under.

Forsgren trekker frem polemisk retorikk og Sørlandsnyhetene. Hun tenker at filmen kan ha sitt utløp i et behov for å «bearbeide traumene som denne byen har» på kunstnerisk vis.

– Jeg opplever at særlig tre-fire siste årene har ytringsrommet blitt mindre og mindre, sier Forsgren.

Jonas Matzow Gulbrandsen ønsker ikke å kommentere debattklimaet eller politiske forhold knyttet til Kristiansand de siste årene.

Vårt Land har også vært i kontakt med Einar Øgrey Brandsdal, som ikke ønsker å kommentere noe av debatten rundt Perleporten.