– At en liten snutt kan skape så mye debatt, sier jo litt om omgivelsene rundt filmen for å si det sånn, sier Jon Romuld Håversen, som er apologetikkansvarlig i Laget.

Oppenheimer og Barbie har lite å stille opp med. På Sørlandet er det en ny film som har kapret alles oppmerksomhet.

Filmen Perleporten splitter ikke bare politikerne, den splitter også det kristne Sørlandet.

Kristiansand har vært preget av politisk feider de siste fire årene. Nå har traileren til en ny film igjen satt fyr på debatten.

Filmen Perleporten skal angivelig handle om den omstridte Facebook-siden Sørlandsnyhetene og hendelser knyttet til lokalvalget i Kristiansand i 2019.

Det er produksjonsselskapet Beelzebub Pictures som står bak den nye spillefilmen.

Tirsdag 25. juli ble den første teaseren lagt ut. 1. august kom den offisielle traileren. Filmen har premiere 1. september.

– Typisk norsk film

– Av det lille som kommer frem i traileren gis man inntrykk av at det å være kristen handler om å «ta seg sammen», og at når man ikke klarer det, så ender det i dobbeltmoral og hykleri. Det må være mulig å ha en høy standard uten å si at man er bedre enn andre. Det er jo derfor jeg er kristen, fordi jeg trenger nåden, forteller Rune Tobiassen, pastor i Østsida frikirke i Kristiansand.

Han mener at man ikke kan forsvare den ensidige portretteringen av enkeltpersoner og kristendom i filmen med å si at «det er kunst» eller at det kan forsvares av ytringsfriheten.

– Det jeg reagerer på, er å begrunne filmens overlevelsesrett i ytringsfriheten. Jeg tror en slik film gjør det motsatte av å løfte fram ytringsfrihet, den legger lokk på den, sier han, og legger til:

– Hvem vil uttale seg offentlig, dersom man i tillegg må gå rundt å bekymre seg for at man skal bli offer for uthenging på kinolerretet?

Tobiassen mener at måten kristendommen portretteres i denne traileren er veldig typisk norsk film.

Tobiassen trekker frem Human-Etisk forbunds Didrik Søderlind som tidligere i Vårt Land tok til orde for at filmen Disco førte med seg fordommer mot kristne.

– Søderlind sier det bra, og han kan si det uten at det oppfattes som at kristne går i forsvar: «Når skal en norsk film evne å fremstille menigheter og kristne normalt, uten alle fordommene og karikeringene?»

– Kommer du til å se filmen?

– Nei, jeg har sett traileren og skal ikke se filmen, forteller Tobiassen.

– Jeg har ikke lyst til å støtte opp om en slik måte å fremstille meningsmotstandere på.

– Prematur tolkning

– Det har jo vært en måte å tenke på, at alle fra Sørlandet er kristne. Det er jo et stempel, som de fleste sørlendinger lever veldig fint med, forteller Jon Romuld Håversen i Laget.

Han syntes karikeringer av «bibelbeltet» er uproblematisk i traileren til Perleporten, og syntes tvert om at det kan være morsomt å tulle med både kristne og politikere.

Han mener derimot at holdningene han har sett til filmen den siste uken er problemet, spesielt når det kun er en trailer på 2 minutter og 35 sekunder de baserer meningen sin på.

Jon Romuld Håversen (Josefine M. Pettersen)

– Skaperen av filmen har gitt uttrykk for at det kommer masse overraskelser i denne filmen, utover det vi ser i traileren – vi må derfor vente med å uttale oss sterkt om filmen.

Han tror mye vil stå og falle på premieren, og at å ta stilling til noe annet vil være prematurt.

– Vi kan ikke mene det er negativt med andre land som har innbyggere som ikke kan uttale seg selv fritt, for å så sette begrensninger her i Norge om hva som er ok å mene, forteller han, og legger til:

– Vi må sette kunstnere fri til å ha upopulære meninger.

– Kommer du til å se filmen?

– Oi, det har jeg ikke tenkt på, sier Håversen og blir stille en stund før han svarer:

– Jeg har ikke bestemt meg for det enda. Jeg er veldig for kunstnerisk frihet og at politikere ikke burde bestemme hvilke meninger som har rett til liv, det er jeg i hvert fall.

– Sjikanøs fremstilling

Helje Kringlebotn Sødal, teologi professor ved Universitetet i Agder reagerer på stereotypiene i traileren til Perleporten.

– Dette er et kort utsnitt, men det jeg så har lite kontakt med det som jeg kjenner som det mainstream kristne miljøet i Kristiansand – dette virker ikke som en seriøs fremstilling, sier Sødal, og legger til:

– Er det faglig belagt at det at kristne på Sørlandet er mer hyklerske og umoralske enn andre? For det er ikke noe faglig som tyder på dette.

– Hva slags stereotypier er det du tenker på?

– Jeg tenker at det med kristenlivet, for eksempel om hykleri og dobbeltmoral. En film som denne vil kunne forsterke dette. Enkelte vil kanskje se at dette er så overdrevent at det er kontraproduktivt.

Sødal understreker at sensur ikke er nødvendig, men at kunstnere ikke fristilles fra etisk ansvar, og at de i denne traileren har gått over en grense.

– Den kunstneriske friheten er veldig stor, men det betyr derimot ikke at det er moralsk forsvarlig. Her har filmskaperne en moralsk forpliktelse og i Kristiansand vil alle nesten forstå hvilken enkeltperson filmen parodier.

– Kommer du selv til å ville se filmen?

– Ut ifra traileren tror jeg nok ikke at jeg kommer til å ville gjøre det.

– Nykonservativt Kristiansand

– Det har vært overraskende å se hvor konservative de kristne har blitt. Det er noen som virkelig følger med i tiden, og så har vi også en nykonservativ gren som ligger langt tilbake i tid, forteller filmskaper Kristian Landmark.

Tidligere denne uken var han ute i NRK og sammenlignet folks holdninger til filmen med å oppfordre til bokbrenning.

– Jeg er overhodet ikke enig med at det kristne miljøet på Sørlandet portretteres feil, konstaterer filmskaperen.

Landmark er ikke selv involvert i den nye spillefilmen som nå skaper debatt, men sier han har latt seg sjokkere over hvor konservative de kristne har blitt på Sørlandet.

Kristian Landmark. (Andre Løying )

Selv har han nettopp laget filmen K-Town, som har bibelbeltet som utgangspunkt for sitt filmatiske univers.

– Jeg hadde slitt hvis jeg ikke kunne bruke stedet jeg har vokste opp som grunnlag for ting jeg skaper, det er jo vanskelig å komme utenom det kristelige aspektet med Kristiansand, sier Landmark.

– I min film K-town bruker jeg dette som et godt utgangspunkt, det er mer en interessant kultur, som danner grunnlag for for dramatikk – selvfølgelig skal man kunne tulle med det, slik også Perleporten gjør.

– Skal du se Perleporten?

– Ja, selvfølgelig skal jeg se den.

– Dette er satire

– Dette er en samfunnskritisk satire, forteller kommunikasjonsansvarlig for Perleporten Simon Valvik, og legger til:

– Satire har eksistert i over 2000 år, og skal sette ting på spissen.

Han poengterer at filmen må sees i sin helhet og at filmskaperne derfor ikke har kommentert på noe som kan legge føringer for hvordan filmen tolkes.

– Det er mange som mener mye om en kort trailer, forteller han lattermildt.

– Det er åpenbart at dette skaper debatt og engasjement. Dette er intensjonen med satire.