Berømt regissør vil lage ny Jesus-film

Det er den legendariske Hollywood-regissøren Martin Scorsese som nå varsler en ny film om Jesus – hans andre.

Den forrige filmen han laget om Jesus, The Last Temptation of Christ (1988), vakte reaksjoner blant konservative katolikker for sin fremstilling av Jesus som dratt mellom Gud og jordiske gleder.

I noen land ble filmen regelrett forbudt, deriblant i pave Frans sitt hjemland, Argentina.

Martin Scorsese varslet film etter møte med pave Frans

Stjerneregissøren annonserte planen om en ny film da han deltok på konferansen «The Global Aesthetics of the Catholic Imagination» i Vatikanet på lørdag, melder The Guardian.

Der hilste 80 år gamle Scorsese, som selv er katolikk, på pave Frans og uttalte ifølge den britiske avisen:

– Jeg har svart på pavens oppfordring til artister på den eneste måten jeg kan: ved å skrive et manus til en film om Jesus. Og jeg er i ferd med å begynne å lage den.