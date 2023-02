Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Den nye TV-serien Gift! Ekteskapet usensurert ble – ikke helt tilfeldig – lagt ut på Altibox på selveste Valentinsdagen 14. februar.

Hovedrollen har presten Thor Brekkeflat, som møter personer man trygt kan si har opplevd den doble betydningen av ordet gift.

– Min rolle er mest å være mikrofonstativ. Jeg skal ikke løse noens problemer, jeg skal lufte dem, fastslår Brekkeflat.

«Hun driter i det»

I første episode snakker presten med Mona, som forteller følgende:

«Jeg har vært utro en gang. Det var jo helt fantastisk. Du føler jo at du er 18 år igjen, ikke sant? Og det er noe med om du skal være trofast, eller skal du være trofast mot livet, skjønner du?»

I episode to av de tre som ble lagt ut i går, er det Arve som snakker med presten. Arve forteller at kona hans nå har sluttet å himle med øynene, men at hun fortsatt gir ham blikket:

«Hun gir meg et blikk. Da vet jeg at det ikke er noen vits i å snakke om dette. Hun driter i det, liksom».

«Det blir gift»

Prest Brekkeflat er klar på hva som etter hans mening er hovedårsaken til at mange forhold ryker: At det ikke er rom for å snakke:

– Når man ikke får snakket om det som er vanskelig, blir det liggende og gjære. Da blir det gift, mener Brekkeflat.

Selv har sognepresten i Slettebakken menighet i Bergen vært gift i 10 år. Han har jobbet som prest siden 1986, de første ti årene i Mariakirken i Bergen, der det alltid var kø av par som ville gifte seg. Underveis har han også jobbet i Bymisjonen, der han har fått innblikk i hvor vanskelig mange av ekteskapene har vist seg å bli.

– Når jeg så ofte har fått være med på det som er en gledens dag, så hender det jo at jeg har lurt på hvordan det går etterpå. Gjennom denne TV-serien får jeg på en måte fortsettelsene i fanget, forklarer Brekkeflat.

---

«GIFT! EKTESKAPET USENSURERT»

TV-serie produsert av filmselskapet Aldeles. De tre første episodene er tilgjengelige på Altibox fra 14. februar.

Presten Thor Brekkeflat (67) møter personer som forteller usminket om hvordan deres ekteskap er.

Serien er bygget på ekte historier, men personene som møter Thor er anonymisert på TV.

---

Parforhold er jobb

Kvinnene bak serien er regissør Hildegunn Wærness og produsent Elin Sander, som tidligere har stått bak henholdsvis Fjorden Cowboys og Gunnar Goes God. De fikk ideen til Gift en kveld de satt på bar og snakket om hvorfor de virkelige historiene om ekteskap og parforhold ofte er så mye råere enn det som vises på TV.

– Vi ville ikke kompromisse med etikken, så vi lot mennesker snakket helt fritt om det forholdet de var i. Så har vi brukt skuespillere til å framføre deres historie i møtet med presten Thor. På den måten føler vi at vi får undersøkt fenomenet ekteskap på en måte som er vel så ekte som en dokumentar, der veldig mye må klippes bort, forteller produsent Elin Sander til Vårt Land.

BAK FASADEN: – Jeg har vært utro en gang, forteller en av de som er intervjuet i serien. Personen spilles av en skuespiller. (Nils Johan Nesse & Kristian Vaage / Aldeles / Altibox)

Hun har selv sittet med båndopptaker og gjort mange av intervjuene.

– Hva har du lært?

– At man må tenke veldig nøye gjennom valget av ektefelle. Og så må man klare å snakke sammen. Ellers sklir man fort i ulike retninger sånn at man til slutt ikke kjenner hverandre. I tillegg må vi slutte å tro at alle er så mye mer vellykkede enn oss selv. Det er de ikke. Parforhold er jobb, hele tiden, fastslår Sander.

Når man ikke får snakket om det som er vanskelig, blir det liggende og gjære. Da blir det gift. — Thor Brekkeflat, sokneprest

Ekteskapet er som troen

Presten Thor Brekkeflat sitter med mye av den samme erkjennelsen etter å ha møtt historiene til ektefolkene i serien:

– Skal et parforhold lykkes, må det være åpenhet, ærlighet og tydelighet. Det går ikke bra i lengden hvis vi prøver å være en annen enn den vi er.

– Representer du deg selv eller kirken i serien?

– Mest meg selv. Som sjelesørger syns jeg det er fint at folk får samtale uavbrutt om alvorlige ting. Vi går i dybden. Det er en sjeldenhet i en TV-verden der det er mye lettvintheter.

– Har du fortsatt troen på ekteskapet?

– Ja, kanskje mer enn noensinne. Jeg ser hvor viktig den rammen er. Et ekteskap er på mange måter som troen min, det er nåde, tilgivelse og det å starte forfra dag etter dag. Det er det mest evangeliske som fins.

– Hvordan markerer du selv valentinsdagen?

– Jeg skal i en herreforening her i Bergen og holde foredrag om kjærlighet. Hehehe. Men ja, det blir en liten gave på min kjære også, smiler Thor Brekkeflat.

