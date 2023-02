Sherry Hakimnejad er en av fire nordmenn med bakgrunn fra Iran som nå er gått sammen for å hjelpe dem som ofrer alt i kampen mot det brutale prestestyret i hjemlandet.

På et halvt år er 20.000 mennesker i Iran fengslet fordi de har tatt til gatene i protest. Også leger som bistår de skadde – og pårørende som leter etter savnede – skal være fengslet og drept. Det er aktivistnettverket HRANA som rapporterer om dette tallet.

Gjennom en spleis i sosiale medier har Hakimnejad, Shoresh Afnan, Banafsheh Ranji og Hooman Sharifi satt seg som mål å samle inn 200.000 kroner. På en uke er de allerede over halvveis.

– Pengene går til medisinsk hjelp til demonstranter som ikke kan bruke offentlige sykehus. Vi vil også dekke basisbehov for familier som har mistet sin far, sin mor eller sine barn under demonstrasjonene. I tillegg kan vi kausjonere for å få løslatt fanger som er dømt til dødsstraff, forteller Hakimnejad.

For to år siden fortalte Vårt Land historien om hvordan fem år gamle Sherry Hakimnejad endte opp på Torpo i Hallingdal Norge da foreldrene hennes måtte flykte fra Iran. Moren hennes jobbet i luftforsvaret, men nektet å ta del i krigen mot Irak.

Hele sitt voksne liv har Hakimnejad jobbet med barn og unge som faller utenfor i Norge. Hun startet cateringbedriften Kompass & Co, der over hundre vanskeligstilte ungdommer har sluppet til. I 2020 fikk Kompass & Co den prestisjetunge Matprisen i kategorien barn og ungdom.

Iran-Protests-Celebrities PROTEST: Portrettet av den 22 år gamle kurderen Mahsa Amini, som ble drept av moralpolitiet, er blitt symbolet på frihetskampen mot teokratiet i Iran. På et halvt år er over 500 demonstranter drept. (Markus Schreiber/NTB kultur)

Grusomt

Da Vårt Land intervjuet Hakimnejad i 2021, ville hun helst ikke snakke om forholdene i Iran. Hun var bekymret for hva som ville skje med slektningene sine der. Men nå kan hun ikke holde seg rolig lenger:

– I september i fjor bestemte jeg meg for å engasjere meg, selv om dette betyr at jeg mister muligheten til å reise tilbake og besøke familien min. I 43 år har iranerne levd under et tyranni som er et av de verste regimene i verden.

Hakimnejad sier at alle de fire initiativtakerne til spleisen er født i Iran og har en enorm kjærlighet til folket der.

– Å være i Norge og se lidelsene på avstand er rett og slett grusomt. Det tror jeg gjelder alle iranere i utlandet. Vi som bor i Norge kan engasjere oss uten at det koster oss veldig mye. Kanskje har mange av oss for stor tillit til at andre skal ivareta våre rettigheter.





Livredde

Pengene som samles inn gjennom spleisen til Hakimnejad skal gå til medisinsk behandling av skadde demonstranter og til å dekke basisbehov for familier som er berørt av demonstrasjoner.

– Skadede demonstranter er livredde for å dra til offentlige sykehus for å få behandling. Der står sikkerhetsstyrkene klare til å arrestere dem. Derfor får mange behandling privat hos leger som tar en stor risiko ved å gjøre det i et samfunn der overvåkningen er gjennomgripende. Behandlingen skjer på hemmelige steder der det mangler utstyr og medisiner.

19. desember i fjor ble en av legene som hjalp demonstranter henrettet. Hennes navn var Aida Rostami. Hun ble bare 36 år.

– 200.000 kroner kan faktisk brukes til å hjelpe 20 personer med livsnødvendige operasjoner og medisiner i Iran, påpeker Hakimnejad.

[ Sherry har aldri opplevd rasisme eller mobbing fra nordmenn, men mye fra sine egne. ]

Gir ikke opp

Aftenposten skrev sist uke at demonstrasjonene i Iran er i ferd med å ebbe ut, som et resultat av de brutale metodene regimet bruker mot de som går ut i gatene, mot helsepersonell og mot pårørende. Den amerikanske menneskerettighetsgruppen Center for Human Rights in Iran forteller om flere eksempler der familier som leter etter sårede eller drepte demonstranter selv blir trakassert eller truet av regimet.

– Vi kan ikke gi opp. Når det iranske regimet faller – og jeg nekter å si hvis det forsvinner – vil verden være befridd for stor ondskap. Den ondskapen angår oss alle, fastslår Sherry Hakimnejad.

---

PROTESTENE I IRAN

Folkeopprøret i Iran startet da Zina Mahsa Amidi ble slått til døde av moralpolitiet 16. september i fjor, etter at den kurdiske kvinnen hadde vært utendørs uten å dekke seg til med hijab.

På et halvt år har rundt 20.000 demonstranter blitt arrestert og over 500 er drept av politiet. Over 70 av de drepte er barn, ifølge tall fra iranske menneskerettighetsgrupper.

Leger som blir tatt for å bistå skadde demonstranter blir arrestert eller drept.

Kilde: Center for Human Rights in Iran

---