Haaland-statue solgt for en kvart million

«Nå er til og med den ganske snakkesalige Ingar ganske tom for ord».

Det skriver primus motor Ingar Kvia på Facebook etter den såkalte Haydom-auksjonen torsdag kveld. Totalt 1.850.000 kroner ble samlet inn til inntekt for det lutherske sykehuset Haydom i Tanzania – som ble bygget av Norsk Luthersk Misjonssamband i 1953.

Vårt Land har tidligere skrevet at Haaland-statuen var auksjonsobjektet det var knyttet høyest forventninger til. Auksjonarius Arvid Mæland håpet på å få en halv million for den tre meter høye treutskjæringen av Manchester Citys nummer 9.

Slik gikk det ikke, men en kvart million var noen villige til å bla opp.

– Det er veldig kjekt at jeg fikk inn budet. Det var et impulskjøp, vi bestemte oss for det i bilen på vei ut, sier kjøper Kirsten Risa til NRK.

Kvia har engasjert seg i sykehuset i Tanzania siden 1997, og arrangerte i år den niende auksjonen. I fjor ble en drøy million samlet inn, og Kvia turte ikke ha forhåpninger om å toppe det i år. Men slik gikk det altså.

«Ingar ska bare kvila seg et par timar, så står han nok å trippe igjen – klar t å reisa rett t Haydom med pengesekken», skriver jærbuen selv på Facebook.

