En gang i året samles et hundretalls giverglade jærbuer på Eiksenteret på Klepp for den såkalte Haydom-auksjonen. I fjor fant så mange som 1.200 mennesker veien til senteret, og over 1 millioner kroner ble samlet inn. I tillegg til sedvanlig utlodning og en lang rekke (motordrevne) produkter på auksjonslista, får arrangørene i år drahjelp fra en tre meter høy Erling Braut Haaland-statue.

– Jeg håper vi kan få en halv million for den, sier auksjonarius Arvid Mæland.

Han er cowboy og reiseleder kjent fra NRK-serien «Cowboyen og kongen». For sjette gang styrer han showet når Ingar Kvia og nevnte Eiksenteret for niende gang arrangerer auksjon til inntekt for det lutherske sykehuset Haydom i Tanzania – bygget av Norsk Luthersk Misjonssamband i 1953.

Som om ikke en 600-kilos treskulptur av en av fotballverdens heteste stjerner var nok, har den aldri hvilende Arvid Mæland gjort sitt for å øke statuens verdi. Under to uker etter at statuen ble plassert på takterrassen til Bryneporten AS i fjor sensommer, var den forsvunnet.

I desember dukket den så opp igjen – i bearbeidet versjon – og til TV2 kunne Mæland avsløre at det hele var iscenesatt. Rundt samme tid leide han et helikopter for å fly treskulpturen gjennom Bryne.

– Vi ville markedsføre den på litt spektakulært vis, og fikk en god del journalister hit. Jo flere som vet om den, desto større blir jo verdien. Dette er jo en attraksjon man vil få mye igjen for, sier Mæland til Vårt Land.

[ Foreldre gentester barn for å finne idrettstalenter ]

LUFTETUR: I desember var trestatuen av Erling Braut Haaland på helikoptertur over Bryne. – Vi ville markedsføre den på litt spektakulært vis, sier Arvid Mæland. (Skjermdump/ingarkvia.no)

Millioner i bistand

Men denne historien begynner lenge før Haaland ble skjært ut i tre.

Ingar Kvia, som siden han entret yrkeslivet i en alder av 16 år har forent jobb og hobby, har kjørt traktorer, lastebiler og gravemaskiner mil etter mil siden tidlig 1970-tall. Sykehuset i Tanzania har vært motorentusiastens hjertebarn siden hans nå avdøde kone overbeviste ham om å ta seg noen velfortjent feriedager julen 1997.

Kort tid etter at ekteparet Kvia besøkte sykehuset der konas søster og svoger jobbet, startet deres engasjement. Og i februar i år arrangeres altså den niende Haydom-auksjonen. Året gjennom har ekteparet dessuten i vel så mange år samlet inn penger til prosjektet.

I alt 14,5 millioner er samlet inn siden de startet. Et sentralt innsalgspunkt for auksjonen, er at alle innsamlede penger går uavkortet til sykehuset. Han bruker opp mot 80.000 kroner i året fra egen lomme på administrasjonsutgifter knyttet til prosjektet.

– Vi bor i verdens beste land og jeg er fullstendig fri for materialistiske abstinenser. Pengene ser jeg på som en god investering uten fare for avkastning, sier han.

I forkant av årets auksjon tør han knapt å håpe på å toppe fjoråret, men forteller at auksjonariusen selv drømmer om dobling.

– Ingen auksjonarius klarer å skape så mye blest og spetakkel som Arvid Mæland.

Pengene ser jeg på som en god investering uten fare for avkastning — Ingar Kvia, ildsjel og yrkessjåfør

[ Kunsten å markedsføre en dårlig anmeldelse ]

– Gjelder å lage litt show

For det er ikke uten grunn at over 1.000 mennesker betaler flere hundre kroner hver for å overvære en auksjon på et motorsenter langs veikanten. Men hva er så nøkkelen til å skape all denne blesten?

– Nøkkelen er nok at jeg kjenner veldig mange av de som sitter i salen som har penger og som liker å bruke de pengene. Det gjelder å lage litt show. De fleste har slitt og jobbet for å få disse pengene, og vil gjerne ha det litt løye mens de er igjen. Under en auksjon i Kristiansand for noen år siden, var det en som bladde opp 9.000 kroner for en kufot. «Jeg visste ikke at jeg trengte denne kufoten før du sa det til meg», sa han til meg etterpå.

Mælands Haydom-rekord er en Volvo 1977-modell som gikk for 150.000 kroner. Siste bud på tre meter høye Haaland er på 200.000 kroner, men han vet at i hvert fall en kommer til å by 250.000 kroner på auksjonskvelden.

Mæland bemerker at for de fleste som deltar i auksjonen handler det om et ønske om å gi, snarere enn å vinne budrunden på en spesifikk ting.

– Når jeg kan garantere at ingen ting blir borte i administrasjonen, er det enklere å få noen til å by 100.000 kroner på noe som er verdt 10.000. Det er gildt å være med på.

[ Se oversikt: Dette er de mest brukte sangene i begravelser ]