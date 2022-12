Skrev salme for krigens ofre og flyktninger: – Viktig del av julefortellingen

Da Russland angrep Ukraina, skrev prest og forfatter Jostein Ørum en salme for krigens ofre og flyktninger.

– Det var opprinnelig en klagesang for Ukraina. Men jeg så senere at den hadde bredere sikte enn det.

Salmeteksten tiltaler en lidende Gud: «Du, som har flyktet i redsel». En Jesus som i sine første leveår er på flukt fra en maktsyk konge. Ørum mener at dette er en viktig del av julens budskap.

En Gud med skrubbsår

I forlengelse av julefortellingen må nemlig Josef, Maria og Jesus flykte fra Betlehem. Ifølge evangeliet etter Matteus er kong Herodes ute etter å drepe Jesus, og familien flykter til Egypt.

– De måtte flykte på grunn av et maktspill som de ikke hadde kontroll over, sier Ørum.

For presten har inkarnasjonen av Gud blitt stadig mer utrolig med årene.

– Jo lenger jeg lever, jo mer mindblowing er det at Gud ble menneske. Gud ble liten og måtte lære å gå. Han måtte få skrubbsår og lære å snakke.

Det er noe som rører ved ham når han leser om at Jesus måtte flykte med familien sin.

– Gud ble den som var på flukt, sier han.

Gleden og sorgen

Andre juledag er Stafanusdagen, også kalt martyrenes dag. Da feires Sankt Stefanus, som ifølge Bibelen er den første kristne martyren. Det er også da Matteus 2, 16–23 leses i kirkene. Her står det at Kong Herodes myrder alle guttebarn under to år i Betlehem, i et forsøk på å drepe Jesus.

– Det er noen dager inni romjulen som går helt ut av den idylliske julefeiringa. Man hopper fullstendig ut av englesangen og freden. Det er veldig blodig og vondt, sier Ørum.

Han nevner de uskyldige barna i Betlehem. Og Jesus, Josef og Maria som flykter til Egypt.

– Nå er det mange i Norge som har kommet hit og som kan kjenne seg igjen i det med flukt.

Det siste året har Norge bosatt 30.000 flyktninger, ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

– Den smerten – det å bryte opp – det er jo en del av selve juleevangeliet og livet som ikke blir som man har tenkt, sier Ørum.

For Josef og Maria ble denne første julen ikke slik de hadde sett for seg, mener han.

– De hadde ikke mennesker rundt seg og den lykkelige familiehøytiden som veldig mange forbinder med jul.

Ørum mener det er viktig å få frem også denne delen av julens budskap. At det vanskelige går sammen med det gode.

– Det er to sider av samme sak, to sider av samme Gud, to sider av samme verden.

Gud ble liten og måtte lære å gå. Han måtte få skrubbsår og lære å snakke. — Jostein Ørum

Sår møter sår

Jostein Ørum mener Gud blir mer troverdig når man også lar ham røre ved de vanskelige tingene. At han ikke kun blir en medvindsgud for de gode dagene.

– Som kristne tror vi på en Gud som rett og slett led, sier han.

Her trekker han også frem en tekst fra påsken. Apostelen Tomas får se Jesus, men kjenner ham ikke igjen. Først da han får kjenne på sårene til Jesus, skjønner Tomas hvem det er.

«Å, sårede Gud, strekk ut hånden, skap under der sår møter sår», avslutter Ørum salmen sin.

– Det er plass til våre sår hos Gud, forklarer han.

For Ørum er det viktig at det vanskelige også kan få plass i julen.

Det er plass til våre sår hos Gud — Jostein Ørum

– Et desperat håp

Teologen er klar på at han selv har «sittet i et varmt rom» når han har skrevet salmen. Han ønsker ikke å komme med noen lettvint løsning for dem som har det tøft.

– Jeg har ikke vært i de samme ruinene, jeg har ikke hørt bombeflyene. Men for meg er det en sånn inderlig bønn om at: «Å Gud, kan ikke du være der?» For meg er det et desperat håp.

Jostein Ørum forteller at han tror på en dypere fred enn den politiske freden, noe som «til syvende og sist kan stråle sterkere».

– Det er et håp om at det i alt det vonde og ubehagelige og smertefulle kan finnes en gud som gjør at det tross alt er et eller annet ekko av julen igjen.

Julens lengsler

For selv om Ørum vil la det vanskelige få plass også i julen, mener han ikke at det er feil å fokusere på de hyggelige sidene.

– Det sier noe om hva mennesker lengter etter. Det å drømme om at ting skal bli bra, sier Ørum.

For Ørum handler julen om at Gud kom til menneskene. Men også at Gud fortsetter å komme.

– Jeg tror Gud kommer til oss fortsatt, i verden, i dag, i 2022. Så for meg er advent å gi plass til å ta imot ham som kommer.

Vindu til mørket

Da er det også viktig å huske på både den lidende Jesus, og det vonde som foregår i verden i dag, mener Ørum.

– Man blir jo fort ufordragelig hvis man glemmer at verden rett og slett er kjempevond for veldig mange mennesker, sier presten.

Han mener det er viktig at man ikke slutter å bry seg. Da må man også ta innover seg det som er vondt.

– Å åpne et sånt vindu mot den mørke siden av tilværelsen er ikke så dumt.

Kyrie for jordens ruiner

Du, som er hel, uten sprekker,

men finnes i det som er brutt:

Å, husk på de mange som elsker

og kjemper der håp ebber ut.

Kyrie eleison!





Du som har kjempet i mørket:

Bli lys, bli en vidåpen dør!

Du endte ditt liv med et hvorfor –

hør alle de andre som spør!

Kyrie eleison!





Du som har gjemt deg i natten:

Stig fram, så vi ser hvem du er.

Kom, bøy deg til jordens ruiner

og trøst alle dem som er der.

Kyrie eleison!





Du, som har flyktet i redsel

som barn på din mors slitne rygg:

Gi styrke til alle som bærer

sitt barn, Gud, la verden bli trygg!

Kyrie eleison!





Du, som har skjult deg for konger

på flukt ifra galskap og blod:

Gi ryggrad til alle de andre

som krysser en brennende bro.

Kyrie Eleison!





Du, som vet hvordan det ser ut

langs veien på flukt fra et land

hvor barna vil tape i krigen.

Bevar alle små, om du kan!

Kyrie Eleison!





Du, som har grått over verden:

Se alle som mister et hjem!

Det ropes fra jordens ruiner,

Gud, si at du hører på dem!

Kyrie Eleison!





Du som er Gud for så mange

som tror selv om kirken har falt:

De er kanskje små her i verden,

men husk at for dem er du alt.

Kyrie Eleison!





Du, som har vist oss et ansikt

som speiles i splinter og skår.

Å, sårede Gud, strekk ut hånden,

skap under der sår møter sår!

Kyrie Eleison!





Salmen ble opprinnelig skrevet til magasinet Stefanus april 2022. Jostein Ørum er forfatter.

