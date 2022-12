Verdenskjent kormiljø åpner for jenter

Med sin 1000 år lange historie er Regensburger Domspatzen et av Tysklands mest berømte guttekor og musikkgymnas. Nå har et nytt kapittel begynt, idet også jentene er tatt inn i varmen.

19. desember holdt de sin første opptreden i den enorme katedralen sørøst i Tyskland, melder nyhetsbyrået DPA.

– Stort fellesskap

Jentene danner sitt eget kor tilknyttet domkirken og musikkgymnaset hvor «domspurvene» går. Det ble startet opp ved skolestart i september, samtidig med at halvparten av jentene også begynte på internatskolen. Her går de sammen med guttekoristene.

– I begynnelsen holdt nok jentene seg mest for seg selv. Men nå er vi nesten alltid sammen med guttene, og er blitt et stort fellesskap, forteller 16 år gamle Marlene Nitt til Bayerischer Rundfunk.

Dirigent er Elena Szuczies. Hun forteller til kanalen at det å skape et godt kor handler om mye mer enn at tonene skal stemme.

– Det begynner virkelig å ta form, klangen er flott, og utvikler seg fra øvelse til øvelse, forteller hun.

Regensburger Domspatzen

Regensburger Domspatzen betyr «Regensburgs domspurver», og er et guttekor og domkor ved den katolske katedralen i den sørtyske byen.

Historien går tilbake til år 975 da biskop Wolfgang av Regensburg grunnla en skole som tilbød musikkutdanning, og som fikk ansvaret for kirkemusikken i katedralen.

Koret er i dag verdensberømt, og er blant annet blitt ledet av Georg Ratzinger (1964-1994), som var bror av pave Benedikt XVI.

Mange av sangerne går på internatskolen, som nå også har åpnet for jenter.

Guttekordebatt

En rekke kjente europeiske musikkgymnas og tilknyttede kor har tradisjonelt vært forbeholdt gutter. Men de siste årene har det pågått en diskusjon både i Tyskland og England om å åpne for at også jenter skal kunne delta.

Siden 1990-tallet har flere engelske katedraler startet egne jentekor – sist ut er Saint Pauls Cathedral i London som først i år annonserte at de ville gjøre dette. Men enkelte tradisjonsrike guttekormiljø har også tatt skrittet helt ut, og valgt å blande gutter og jenter, slik som i St. John’s College i Cambridge.

I Tyskland har spørsmålet vært testet rettslig, da Forvaltningsretten i Berlin i 2019 avviste en klage om at en jente ikke fikk prøvesynge for Staats- und Domchor Berlin. Begrunnelsen var at kunstnerisk frihet måtte være det primære hensynet.

Jenta fikk imidlertid anledning til å prøvesynge for det kjente guttekoret Thomanerne i Leipzig.

Rekrutteringstrøbbel

Bakteppet for at jentene nå tas inn i miljøet ved domkirken i Regensburg har imidlertid også en dystrere side, skriver Spiegel. I Regensburg har søkertallene til den tradisjonsrike internatskolen falt merkbart.

Skolen har vært gjenstand for mye oppmerksomhet i forbindelse med kartlegging av overgrep i Den katolske kirke i Tyskland. To studier, den første fra 2017, har vist at svært mange elever har vært utsatt for slag og straff, noen har også opplevd seksuelle overgrep, skriver Deutsche Welle. Kulturen har vært beskrevet som svært autoritær, det har vært stor prestisje knyttet til å høre til i koret, og lite rom for å si fra om problemer, ifølge rapportene.

I dag har skolen ansatt en egen skolepsykolog som skal hjelpe elever som opplever vanskeligheter, ifølge Spiegel.

