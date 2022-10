Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

22. september ble temperaturen senket til 15 grader i samtlige kirker i Oslo. Tiltaket ble gjort for å håndtere de økte strømprisene.

Olav Rune Bastrup er hovedtillitsvalgt for kirkemusikerne i Oslo. Han sier musikerne ikke har stort annet valg enn å avfinne seg med kalde arbeidsplasser. Hvor mye det er å spare på å senke temperaturen, avhenger av både strømprisen og hvor kald høsten og vinteren blir. Gir ikke strømsparingen nok, er neste trinn å stenge mange av kirkene. Tredje trinn er å permittere ansatte, frykter Bastrup.

– Vi har sett tallene og forstår at permitteringer kan komme. Det viktigste for oss er å unngå det, sier organisten, som har bestilt elektrisk oppvarmet stillongs for å holde på varmen.

Kirkeverge i Oslo, Kjetil Haga, åpner for slike tiltak for å ivareta kirkemusikernes arbeidsvilkår best mulig.

– Musikerne har fått anledning til å finne fram til utstyr som fungerer. Det kan være varmt undertøy og jakker med batteridrevet oppvarming, pulsvanter eller avgrenset oppvarming i rommet, sier Haga.

Opp til den enkelte

Til fagbladet Fri Fagbevegelse sa Olav Rune Bastrup nylig at man ikke kan spille musikk på et profesjonelt nivå i 15 grader.

– Det er opp til hver enkelt utøver. Vi har ulik grad av sensibilitet for kulde, sier Bastrup.

Kjetil Haga (kirkevergen i Oslo) Kirkeverge i Oslo, Kjetil Haga (Giulia Troisi)

Han minner om at det flere steder i Europa er funnet løsninger med telt rundt organisten. Også i Norge er det tidligere blitt prøvd ut slike telt for organister som øver.

– Det kan være aktuelt med avgrenset oppvarming rundt spillepulten, dersom det ikke medfører brannfare eller vil skade instrumenter, sier Haga.

Te på termos

Førstkommende lørdag deltar organist Ulf Nilsen i Lovisenberg kirke i en orgelmaraton under Oslo Orgelfestival. Der holdes temperaturen enn så lenge på et mer normalt nivå. Kirken er eid av Diakonissehuset og er derfor ikke omfattet av temperatursenkingen.

30. oktober skal han spille en fire timer lang Schubert-konsert på flygelet i Røa kulturkirke under Røa Musikkfestuker. Fordelen med et klaverprogram er at det kan innøves i stuevarmen hjemme hos pianisten.

– Hadde temperaturen i Oslo Konserthus blitt senket til 15 grader, hadde Oslo-Filharmonien nektet å spille, skriver han i en e-post til Vårt Land.

Nilsen bekrefter likevel at det blir konsert. Røa Musikkfestuker åpner 23. oktober med en oppføring av Fanny Mendelssohn Hensels «Kantate for koleraepidemiens ofre» med flere medvirkende kor og musikere.

Ulf Nilsen, kantor i Lovisenberg kirke. (Erlend Berge)

Ulf Nilsens Schubert-maraton blir en konsert over drøye tre timer med innlagt kaffepause. Å avlyse på grunn av temperaturen er ikke aktuelt.

– Publikum får kle seg godt og kanskje ta med varm te på termos. Selv kommer jeg til å kle meg med ullundertøy, tykke sokker og fingervanter, sier han.

Aller helst vil han snakke om livskraften i Schuberts sonater som ble komponert i Schubert siste år.

– Den svenske poeten Tomas Tranströmer sa om Schubert at han greier å fange signaler fra et helt liv i noen ganske vanlige akkorder. Slik opplever jeg det også. Hver av sonatene tar 40 minutter, og det er en livsreise i hver av dem, sier Nilsen.

---

Kalde kirker

Oslo Kirkelige Fellesråd har kalkulert ekstra strømregning til opp mot 20 millioner dersom man ikke senker temperaturen i kirkene.

22. september senket Den norske kirke temperaturen i alle hovedstadens kirker til 15 grader.

30. september foreslo regjeringa en imidlertid støtte på 30 millioner til kirker sør for Dovre og Sognefjorden.

Ordningen kan gi hvert sokn rundt 40 000 kroner.

Med Oslos 39 sokn og 65 kirker vil det gi en uttelling på ca. 1,5 millioner.

15. oktober vil Oslo Kirkelige Fellesråd ta stilling til stenging av kirker.

---

Stråleovner

Daglig leder av Oslo Orgelfestival, Hallgeir Schiager, vil også aller helst snakke om musikken. Om åpningskonserten med den internasjonale topporganisten Martin Becker. Om uroppføringen av Herman Vogts «Firmamentum infinitum», som omtales som musikk som gir håp i krisetider.

Han vil også nevne Bèla Bartòks «Ridder Blåskjeggs borg» i Paulus, «Film og orgel» i Uranienborg, kulturskolens orgelelever i Sofienberg, orgelnatt i Røa og orgelmaraton i 16 kirker.

Hallgeir Schiager (Lars O. Flydal)

Likevel er det temperaturen det handler om. Schiager håper utetemperaturen vil sørge for at det ikke blir kaldt i kirkene.

– Men for noen av konsertene har vi skaffet stråleovner. Det gjelder for eksempel konserten med Martin Becker. Det blir verre til vinteren. Akkurat nå løser vi det tålig bra, mener Schiager.

Han håper publikum fyller kirkene og på den måten bidrar til oppvarmingen.

– Vi aldri vært i denne situasjonen før. Derfor har vi ingen erfaring med slike temperaturer. Blir det sånn på sikt, har vi et stort problem, sier Schiager.

