Utsatte film på grunn av masseskytingen i Oslo

UTSATT: To dager før kinopremiere på «Nitram» bestemte distributøren seg for å utsette premieren grunnet masseskytingen i Oslo. – Selv om den handler om et frustrert menneske som sliter med å tilpasse seg, opplever jeg den ikke som spesielt potent i lys av senere terrorhandlinger, sier filmviter Sveinung Wålengen. (Another World Entertainment)