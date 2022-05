DØRÅPNER: Roar Eikli håper Gabrielle, som tidligere i år vant Spellemannprisen for årets pop, gjør at Skjærgårds når flere enn vanlig. – En sånn booking er med på å åpne festivalen for veldig mange flere musikkglade ungdommer. (Skjærgårds/Annika Byrde/NTB)