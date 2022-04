BLE LAGT MERKE TIL: Man kan si mye pent om vinteridrett og oppdrettsindustri, men den jevne jordboer er betydelig mer opptatt av gressmatter og offside. At laget som skulle få navnet Drillos, kvalifiserte seg til to VM-sluttspill fikk oppmerksomhet over hele kloden, skriver Einar Aarvig. (Bjørn Sigurdsøn/NTB)