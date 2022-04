Mye kan tyde på at det spøker for aprilspøken i norske medier. Bortsett fra Klassekampen, som i dag forsøker å narre leserne sine med at avisen bytter navn til KK24 og går rett på nett, forteller de største mediene til Vårt Land at de ikke lenger vil publisere falske nyheter 1. april.

Vårt Land har samlet ti minneverdige forsøk på aprilsnarr i norske spalter – til glede for lesere som savner en god latter første april.

[ Reagerer på lite tøys i landets aviser i dag: – Bør ha selvtillit til en aprilspøk ]

Gratis vin

«Vinmonopolet realiserer i dag store kvanta vin», meldte Aftenposten på forsiden 1. april 1950. Ifølge «tanta i Akersgata» hadde polet en handelsavtale med Frankrike, der de forpliktet seg til å ta imot ny vin. Nå manglet de flasker, og måtte kvitte seg med store mengder vin for å frigjøre emballasje.

Aprilspøk SAMME SPØK OM IGJEN: Folk bet på Aftenpostens spøk i 1950, og flere medier kopierte den i ettertid. Dette bildet er fra 1969. (Henrik Ørsted - Oslo museum/Oslobilder.no)

«Det dreier seg om store partier både rødviner og hvitviner som vil bli solgt, ikke bare uten det vanlige 100-pst.-tillegg, men også 75 pst. under listeprisen. Forutsetningen for denne reduksjonen er imidlertid at kundene selv sørger for emballasjen,» fortalte avisen, og oppfordret publikum til å møte opp med spann og mugger.

Folk bet på, men bildene som har versert i ettertid av køer med bøttebærende nordmenn stammer fra andre aviser som har kopiert spøken i ettertid.

Et nytt kulturminne

I 2004 fortalte NRK at riksantikvaren ville verne bomstasjonene.

«Dette er et veldig godt eksempel på 90-tallsarkitektur, med klare stålkonstruksjoner med elementer i kontrasterende farge» sa riksantikvar Nils Marstein til NRK, og forklarte at et godt vern forutsatte bruk. «og det er ikke noe som vi legger oss opp i, men de kan vel knapt brukes til noe annet enn bomstasjoner egentlig», sa Marstein, noe som fikk Øystein Hedstrøm til å reagere på vegne av bilistene – melkekuene – «som har trodd på at de skal slippe å betale bompenger den dagen veistrekninger var nedbetalt»

«Jeg tror nok at hvis folk tenker seg litt om, vil de si at dette er verdifullt å ta vare på,» parerte Marstein.

VERN AV BOMSTASJONER: «Dette er et veldig godt eksempel på 90-tallsarkitektur, med klare stålkonstruksjoner med elementer i kontrasterende farge» sa riksantikvar Nils Marstein til NRK, og forklarte at et godt vern forutsatte bruk. (Skjermdump)

Tre barn og en forlovelse

«Festspillbonus», skrev Harstad Tidende 1. april i 2011. Avisen trykket tre bilder av tre par med hver sin nyfødt baby. Det var bare en ting som skurret: Alle barna hadde samme far.

«Jo, det var morsomme festspill i 2010,» vedgikk trippel-barnefar Knus Gaasvik (45).

«Det var hektiske dager og ditto netter, om du skjønner», røpte han om hva som hadde skjedd under Festspillene i Harstad vel ni måneder i forveien.

Nyheten gikk landet rundt, og Gaasvik kunne etterpå fortelle til NRK etterpå at han hadde blitt ringt opp tidlig om morgenen av en kompis som ikke kunne fatte hvordan han kunne gjøre dette. Han hadde allerede to barn med to ulike kvinner, og satt nå med fem barn med fem mødre, hadde kameraten påpekt.

«Det var ti minutter med monolog fra hans side før han endelig forsto at det var spøk», fortalte Gaasvik.

[ Høyre-toppen har en klar beskjed til Den norske kirke ]

DAMEDRAG: Tre fødsler og en forlovelse. Knut Gaasvik hadde hatt en hektisk festivalhelg under Festspillene ni måneder i forveien. Han hadde varslet moren sin på forhånd om spøken. (Faksimile)

Gay på landet

I 2011 meldte Oppland Arbeiderblad at Gjøvik kommune hadde gitt grønt lys for å starte omregulering av en tomt for å bygge en forlystelsespark for homofile: «Gay på landet». Initiativtaker til prosjektet var Sigmund Hagen og Knut Anders Sørum. Sistnevnte var kreativ leder, og avisen kunne fortelle at «konseptet vil etter planen inneholde musikalshow i samarbeid med den kjente Oslo-restauranten Wallmanns Salonger. Tilbudet blir ellers eventbasert, med temakvelder og såkalte «transegallaer». I tillegg vil opplevelsessenteret selvsagt ha både helsestudio og personlige trenere, og de er i dialog med den kjente stylisten Jan Thomas om en salong inne på området.»

Også Christen Sveaas meldte seg på.

Han hadde «gitt signaler om at han ønsker å etablere en homoerotisk skulpturpark på tomta nedenfor kirkegården.»

GRÜNDERE: Sigmund Hagen og Knut Anders Sørum fikk grønt lys fra Gjøvik kommunestyre til å starte homoparken «Gay på landet». (Faksimile Oppland Arbeiderblad)

[ Varsko om mulig omdisponering av bistandsmidler: – Helt feil ]

Røkkeoperaen

I 2002 meldte Dagsrevyen at den lange diskusjonen om å bygge ny opera var løst. Kjell Inge Røkke tilbød å betale for ny opera – under forutsetning at den ble bygget på vestbanetomten, bare noen skritt unna Akers daværende kontorer på Aker brygge.

Ordfører Per Ditlev-Simonsen gledet seg til å få orkesterplass fra sitt kontor i rådhuset.

«Jeg har tenkt å få tak i en kjempesvær kikkert, slik at jeg kan se de store divaene, og ikke minst ballettdanserne, gå ut og inn,» sa han.

Det eneste som gjensto var å avklare navnet på operaen, og NRKs lesere kunne stemme over saken på nrk.no. Og her var det bare to alternativer, erklærte Akersjefen: Aker-operaen eller Røkkeoperaen.

VALGETS KVAL: Røkkeoperaen eller Akeroperaen. Folket fikk si sin mening på nrk.no. (Nrk.no)

EU-direktivene

I 2007 meldte Dagsrevyen at e-postavgiften var rett rundt hjørnet. EUs nye datalagringsdirektiv førte til at teleoperatører ville bli nødt til å lagre nettverkstrafikk i opptil to år. Det ville påføre bransjen en merkostnad på flere hundre millioner kroner. Og dermed hadde regjeringen funnet ut at det var på tide å innføre en e-postavgift.

Prisen skulle ligge på samme nivå som summen det koster å sende en SMS, og komme på toppen av fakturaen fra tele- og nettverksoperatøren, fortalte statskanalen.

E-POSTAVGIFT: : I 2007 meldte kunne Ingvild Bryn i Dagsrevyen melde at e-postavgiften var rett rundt hjørnet. (Skjermdump/.)

[ Avslutter du setningene dine med punktum? Da kan ungdommen oppfatte deg som passiv-aggressiv ]

Elbilpolitikk

I 2008 var fortsatt elbilene et forholdsvis beskjedent innslag på norske veier, og Dagsrevyen ble med daværende samferdselsminister Liv-Signe Navarsete (Sp) på tur i Trondheim by.

«Klima og miljø må gå først, og det er viktig at vi har kraftige insentiver», sa Navarsete, og lanserte et nytt insentiv for å få flere til å bytte fossilbil med elbil:

Hun ville heve promillegrensen for elbilister.

«At man kan ta et glass og likevel kjøre hjem, tror vi mange vil synes er et fortrinn – men også for å få flere unge til å bruke elbil», forklarte ministeren.

ELBIL-TILTAK: «Klima og miljø må gå først, og det er viktig at vi har kraftige insentiver», sa Navarsete i 2008, og lanserte et nytt insentiv for å få flere til å bytte fossilbil med elbil: Hun ville heve promillegrensen for elbilister. (Skjermdump)

«Beliebers» og baluba

Ingen ringere enn tenåringsidolet Justin Bieber skulle holde konsert på Skagerak Arena i Skien, meldte Telemarksavisa i 2013.

Men det redaksjonen trodde var en uskyldig spøk, endte opp som mat for rikspressen. «Respektløs», ble aprilsnarren kalt i VG.

Norsk Bieber-mani var nemlig så intens, og «belieberne» så mange, at kampen om billetter var råtøff.

I forkant av en ventet – og ekte – Bieber-konsert i Oslo fortalte Bieber-fansen om fortvilelse over å ikke få billetter. De ble deprimerte og syke om de ikke fikk se idolet sitt.

Bieber var altså blodig alvor i 2013 – og ikke en gladsak i Grenland. Telemarksavisa endte med å fjerne saken.

INGENTING Å SPØKE MED: Tenåringer venter på artisten Justin Bieber i Oslo i 2015. (Heiko Junge/NTB)

[ – NRKs nye diktprogram handler aller mest om programleder Hans Olav Brenner ]

Bil delt i to i fartskontroll

Adresseavisen meldte i 1995 at en fartskontroll i Trondheim var gått over styr: Politiets nye laserpistol hadde delt en bil i to!

Adressa-medarbeiderne hadde gått grundig til verks. De sporet opp et bilvrak og fikk det kuttet i to med diamantsliper, før de fotograferte det underlige synet sammen med en kvinne som tilsynelatende hadde kjørt bilen.

Med en gråtende baby i armene fortalte hun fortvilet om politiets altfor sterke lasermåler.

Trønderjournalistenes oppfinnsomhet kan ha skyldtes sjefredaktørens

gulrot til de som tok utfordringen: Ifølge avisa selv delte redaktøren ut en flaske konjakk til den som hadde den beste aprilsnarr-ideen, skriver NRK.

HITLER-INTERVJU: I 1938 narret Romsdals Budstikke sine lesere med at de hadde intervjuet Adolf Hitler på gjennomreise i Molde. (Faksimile: Romsdals Budstikke)

1938: Nazist i Romsdalen

«Det mest bemerkelsesverdige siden keiser Wilhelms tradisjonelle Moldebesøk», skrev Romsdals Budstikke 1. april i 1938.

Og hvem var den bemerkelsesverdige gjesten? Adolf Hitler i egen person, hevdet Molde-avisen, som til og med påsto å ha intervjuet rikskansleren.

«Hvis bare de øvrige land er fornuftige og gjør som jeg vil, skal det ikke bli krig i det hele tatt», forsikret Hitler lokalavisens utskremte.

Men to år senere ble norsk nazi-besøk i april dessverre virkelig – og langvarig.