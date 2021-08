KJÆRSTAD OM JOB: – Det er noe der som forteller om hvilken motstandskraft som bor i et menneske, hvilken evne til å motstå smerte. På en måte er det latterlig at han tror og tror, forsvarer og forsvarer og skraper med potteskår i verkebyllene sine. Men det har noe med grunnspørsmålet om hva et mennesker er å gjøre. (Ole Gunnar Onsøien/NTB)