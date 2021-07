Må avlyse konserter etter overraskende avslag: – Uforutsigbarheten har vært det verste

VANSKELIGERE: Leder for korprosjektet Gospel Explosion, Leif Ingvald Skaug, sier at det var lettere å søke om midler før jul. – Nå er det mye vanskeligere å få støtte. Det gjør det vanskelig for kulturaktører å planlegge og gjennomføre prosjekter. (Erlend Berge (foto))