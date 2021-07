Nonnen Benedettas lesbiske forhold er filmatisert: – Det er lett å legge for mye vekt på seksualitet

FRUSTRASJON: Regissør Paul Verhoeven uttrykte frustrasjon over blasfemianklagene: «Du kan ikke endre historien, du kan ikke endre det som skjedde, og jeg baserte filmen på det som skjedde. Jeg tenker derfor at ordet blasfemi i denne konteksten er dumt.» Her er han sammen med skuespillerne Daphne Patakia (til venstre), Virginie Efira (i midten) og Clotilde Courau (til høyre) under årets Cannes-festival. (Vadim Ghirda/AP)