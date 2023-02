Her er Høyre-mannen som superverver for Trond Giske

– Har du du fått vervepremie av Youngstorget?

– Nei, nei, nei. Jeg vil jo si at fra Youngstorget så er det jo …

Trygve Bauge ønsker heller å begynne med det aller viktigste: nemlig hvor alt dette begynte.

– Jeg starter med å si til deg det første jeg sa til Trond. Jeg er medlem av Høyre. Jeg har alltid vært medlem av Høyre. Siden jeg var 13 år. Det drev til at jeg engasjerte meg for Trond. Vi burde kanskje ha tatt med ordet tverrpolitisk, i støttegruppen for Trond Giske.

Han stopper opp og trekker pusten:

– Mitt budskap er klart: La Trond blomstre!

Jeg er ikke sosialdemokrat eller Ap-mann, men liberalist på min hals, og det er derfor jeg forsvarer Trond. — Trygve Bauge

Medlemstallene eksploderte

Trygve Bauge er hovedmannen bak Trond Giskes støttegruppe på Facebook. Gruppen har 14.800 medlemmer og er den største rekrutteringsarenaen for Nidaros Sosialdemokratisk Forum på sosiale medier.

Han understreker at han ikke er underlagt partipisken fra Youngstorget. Det mener han at har bidratt til at medlemmene i støttegruppen til Trond Giske har fått gjennom mye, blant annet å mobilisere for Hadia Tajiks exit fra toppolitikken.

Da Trond Giske startet Nidaros Sosialdemokratisk Forum, sier Bauge at det var tolv medlemmer i lokallaget.

– Da varslet jeg de 4000 medlemmene i Tronds støttegruppe på Facebook. Og før vi ante ordet så hadde de 300 medlemmer, og det før Nidaros startet vervekampanjen, forteller Giskes superverver.

Da Bauge ba sin Facebook-følgere melde seg inn i Nidaros, eksploderte medlemstallene i lokallaget.

HØYREMANNEN: Lave strømpriser er veldig viktig for isbader Trygve Bauge. (Erlend Berge)

– Det er Vårt Land som ringer, roper Trygve Bauge inn til sin venninne som han er på besøk hos.

– Vil dere intervjue meg?

– Ja, vi vil gjerne intervjue deg. Vi vil gjerne bli kjent med mannen bak Giskes vervesuksess.

– Ja, det vil jeg veldig gjerne. Jeg skal isbade i kveld på Holmen Fjordhotell, men du må gjerne bli med.

– Kan vi det?

– Ja, klart. Bli med, sier han muntert. – Jeg skal bare sjekke at det er greit for resten av gjengen.

Noen timer senere sitter Vårt Land i bilen på vei til Holmen Fjordhotell for å isbade og bli kjent med høyre-mannen bak Giskes vervesuksess i Trøndelag.

Vel framme i Asker møter vi en smilende Trygve Bauge på bryggekanten utenfor spahotellet.

STØTTE: Jeg støtter Trond Giske. Han er en bra mann, sier Trygve Bauge. (Erlend Berge)

Vårt Land har tidligere skrevet om at flere av de som har meldt seg inn i Nidaros Sosialdemokratisk forum har uttrykt frustrasjon og forvirring over at de fikk Ap-medlemskap på kjøpet. Flere sier de trodde de meldte seg inn i Giskes støttegruppe.

Åpen om medlemskapet i Høyre

– Hvem er Trygve Bauge?

– La meg si det sånn: mitt liv dreier seg om mye mer enn det vi skal snakke om nå. Det er den jeg er som fikk meg til å engasjere meg i saken for Trond Giske.

Bauge forteller at han møtte Giske i 2021 og opplyste da Giske om at han var medlem av Høyre. Etter at jeg møtte Giske tenkte jeg at jeg ville hjelpe han med å starte lokallaget han planla, men jeg sa det ikke.

Folk husker nok Trygve Bauge først og fremst som han som frøs ned sin avdøde bestefar. Han har frosset ned bestefaren i håp om at vitenskapen en gang vil gjøre det mulig å klone bestefaren. Nå har han også frosset ned sin egen mor og planlegger å bli nedfrosset selv.

– Jeg var engasjert i nedfrysing. Og hva er målet med det? Det høyeste målet et menneske kan ha for seg selv, er å være lykkelig.

Han hopper videre og begynner på en lengre utgreiing om lykke, livsforlengelse og filosofien om å leve i nuet. Isbading er en måte å være til stede her og nå, sier han til Vårt Land.

Veien til Nidaros

Målet om mest mulig lykke fører oss videre til Trond Giske og hans politiske prosjekt i Nidaros.

ENGASJERT: – La Giske blomstre. Det andre er, ønsker du lave strømpriser, og tradisjonelt har stemt på Arbeiderpartiet, meld deg inn i Nidaros, sier Bauge. (Erlend Berge)





– Hvorfor ble du engasjert for Trond Giske?

– Du trenger respekt for næringsfrihet, for personlig rettssikkerhet, for alle tingene vi tar for gitt i Norge. Dette driver meg til Trond. Jeg så at hans rettigheter var krenket. Metoo var en bagatell som ble blåst ut av alle proporsjoner. Han har ikke gjort noe kriminelt. Likevel terper de politiske motstanderne til Trond Giske på dette. Men Trond er en bra mann.

Giske ble glad for støtten.

– Under det møtet fortalte han meg at han var veldig glad for den støtten han hadde sett i støttegruppen.

Bauge om støttegruppen: – Vi lar folk snakke fritt. Vi er ikke underlagt partipisken.

– Vi slipper folk til. Jeg lar folk angripe motstanderne. Det er på sin plass å sette folk på plass, på en dannet måte. En del politiske motstandere har dårlige rutiner for å angripe motstanderne sine. De bruker ufine metoder. Når det kommer i dagslys reflekterer det bare negativt på dem selv.

– Du skriver i Trønderdebatt at «gruppen hjalp til med å kreve Tajiks avgang». Hvordan gjorde dere det?

– Vi lar folk snakke fritt. Vi er ikke underlagt partipisken. Tenk deg slik da. Partiet, et lokallag, er underlagt partipisken. Det vil si at de kan ikke kritisere så fritt som en tverrpolitisk gruppe kan. Så jeg vil si at Trond er jo heldig. Han er en av få politikere som har en tverrpolitisk støttegruppe.

– Men hvordan mener du at dere bidro til Tajiks avgang?

– Vi har ikke sørget for det, vi slapp bare til folk. Støttegruppen slapp til alle de som da mente at hei, nå har Tajik gått over streken.

– Men hva gjorde støttegruppen konkret?

– Det er flest Arbeiderparti-folk i den tverrpolitiske støttegruppen. Og mange av dem benyttet anledningen hele tiden til å skrive inn til Arbeiderpartiet sentralt.

– Du mener at det påvirket at de sendte meldinger til sentralt?

– Tilbakemeldingen jeg fikk var at de hadde fått massevis av klager på Tajik. De fleste kom fra folk rundt støttegruppen.

Hadia Tajik var nestleder i Arbeiderpartiet fra 2015 til 2022. Hun satt sammen med Trond Giske i ledelsen fra 2015 til 2018.

I desember 2017 sprakk nyheten om at Arbeiderpartiet hadde fått flere varsler mot Trond Giske, som en av de første store metoo-sakene i norsk politikk. De to var i en bitter strid da metoo-sakene rammet partiet.

I fjor trakk Hadia Tajik seg fra partiledelsen etter at VG avslørte rot med en pendlerbolig mellom 2006 og 2010.

RUSSISK TELT: Han holder på å sette opp et varmetelt når Vårt Land ankommer bryggekanten i Asker. – Det er russisk produsert, men jeg holder selvsagt med Ukraina i krigen, bare så det er sagt, sier Bauge. (Erlend Berge)

Et slag for rettssikkerheten

Alt begynte med Giskes støttegruppe på Facebook i 2018.

– Jeg skrev en god del artikler som du fortsatt kan se i januar i 2018. Jeg slo et slag for rettssikkerheten i Norge mot metoo. Dette var i utgangspunktet et tverrpolitisk forsvar for Trond i metoo-saken.

– Jeg ble spurt av en veldig hyggelig dame som bor nordpå, hun ville ha meg med som administrator av Giskes støttegruppe på Facebook.

– Giske prøvde først å komme tilbake via Arbeiderpartiet. Han skulle gjenvelges til Trondheim, og så ble han dolket i ryggen på nytt og på nytt. Da satte vi opp støttegruppen for fem år siden, sånn i januar 2018, tror jeg.

– Hvem er med i støttegruppen på Facebook, er det Arbeiderpartimedlemmer?

– Fra alle politiske partier!

– Alle?

– Jaja. Vi har medlemmer fra FrP på den ene side, til Rødt på den andre, og alt imellom. Så det er en tverrpolitisk gruppe. I alle partier er det folk som ikke liker den måten Trond blir behandlet på. Vi mener at vi skal stå opp for rettssikkerheten i Norge.

– Du skrev i fjor vår i Trønderdebatt at støttegruppen for Trond Giske på Facebook da hadde skaffet Nidaros Sosialdemokratisk Forum langt de fleste av dettes medlemmer. Det er jo veldig krevende å verve medlemmer. Hva er suksessoppskriften bak vervesuksessen din?

– Å utfordre folk slik jeg gjør med Isbading, svarer han kjapt.

– Om strøm for eksempel?

– Ja, for eksempel.

– Hvor mye tid bruker du?

– Det varierer fra uke til uke hvor mye tid jeg bruker på det. Noen ganger er det heltidsjobb, og det er som sagt frivillig.

ISBADER: Trygve Bauge isbader ved Holmen fjordhotell. Støttegruppa for Trond Giske. (Erlend Berge)





– Hvordan verver du til Nidaros?

– På samme måte som med isbading. Først var det 4000 medlemmer i støttegruppen til Trond Giske på Facebook. I november og desember i fjor fikk vi vite om Nidaros. Så tenkte jeg at nå har jeg lovet meg selv at jeg skal prøve å skaffe Trond medlemmer i Nidaros. Så da utfordret jeg de 4000 til å melde seg inn.

Han vil gjøre Nidaros til det største og mest innflytelsesrike lokallaget i Arbeiderpartiet

I den åpne støttegruppen på Facebook skriver Bauge at om «mange nok melder seg inn i Nidaros Sosialdemokratisk Forum, får Trond Giske og hans fløy i Arbeiderpartiet flertall på årsmøter i Trondheim (oppnådd) og Trøndelag». Han skriver videre at dette er delvis oppnådd ved at Trondheim har flertall i Trøndelag, og på landsmøtet i Ap. Han skriver også: Å bli størst fløy nasjonalt kan ta et par år.

UDEMOKRATISK: – Nei, det er ikke noe udemokratisk i det hele tatt. Vi har noe som heter talefrihet i Norge. Hvis du ikke har rett til å kritisere et parti, da har vi jo ikke frihet lenger. Da er vi en stat vi ikke liker å bli sammenlignet med, sier Bauge til Vårt Land. (Erlend Berge)

På spørsmål fra Vårt Land om hva som er motivet bak vervingen er svaret rettferdighet.

– Fordi jeg liker å slå et slag for rettferdighet.

Bauge kommer også med politiske råd til Giske:

– Jeg ønsker at Trond skal ha mulighet til å være seg selv og blomstre.

– Men er det bare rettferdighet? Du skriver jo mye om politikk i gruppen. Jo større Nidaros blir, jo mer politikk kan de få gjennom. Er det ikke noe ganske udemokratisk over din innblanding i et annet parti?

– Nei, det er ikke noe udemokratisk i det hele tatt. Vi har noe som heter talefrihet i Norge. Hvis du ikke har rett til å kritisere et parti, da har vi jo ikke frihet lenger. Da er vi som stater vi ikke liker å bli sammenlignet med.

– Men du rekrutterer jo folk inn i et parti du ikke er medlem av?

– Hvis du ser hva jeg har skrevet, så har jeg oppfordrer de som har tilknytning til Arbeiderpartiet, de som tidligere har stemt Arbeiderpartiet, og som liker tradisjonelle sosialdemokratiske løsninger, til å melde seg inn i Trond Giskes Nidaros.

VERDENSMESTER: Trygve Bauge isbader ved Holmen fjordhotell. Han var verdensrekorden i isbading. Rekorden er 1 time og 4 minutter, og den ble tatt i Colorado i USA i 1994. (Erlend Berge)

– Men hvorfor Arbeiderpartiet?

– Det kommer tilbake til at det vi trenger i Norge er liberalisme, og det har jeg vært klar på, i støttegruppen også. Det vi trenger i Norge er respekt for universelle menneskerettigheter når det gjelder rettssikkerhet og næringsfrihet. For da har vi muligheten til å skape verdier. Og det siste er det viktig at du tar med.

– Jeg er ikke sosialdemokrat eller Ap-mann, men liberalist på min hals, og det er derfor jeg forsvarer Trond. Ikke fordi han er arbeiderpartimann.

[ Forstod ikke at de meldte seg inn i Ap, ville bare støtte Giske ]

– Hva tenker du som Høyre-medlem oppfordrer til det da?

– Jeg har ikke noe problem med det. Det er det som er frihet. Jeg krever jo ikke at folk melder seg inn i samme parti som meg.

Oppfordrer folk til å forandre Arbeiderpartiets politikk

– Du skriver på støttegruppens Facebook-side, at hvis 100 000 av de som ønsker tradisjonelt lave strømpriser, før årsskiftet, melder seg inn i Nidaros lokallag, så vil lave strømpriser ha flertall på Arbeiderpatiets årsmøte. Hvorfor skrev du det?

– Hvis du liker lave strømpriser, meld deg inn, ikke sant? Hvis du ønsker for eksempel at eldre ikke skal tape kjøpekraften sin, så meld deg inn i Nidaros. Nidaros har tatt et initiativ, Trond tok et initiativ.

– Det skrives mye om Jonas Gahr Støre i gruppen. Mye som ikke er fint. Hva er ditt syn på Støre?

– Jeg har ikke noe problem med Jonas Gahr Støre, men … Det er jo litt morsomt, og det må vi ta med: Han isbader jo, det er hyggelig det! Men det jeg har problemer med er metoo, det var urettferdig.

HØYREMANN: – Jeg er liberalist på min hals. Jeg er ikke sosialdemokrat. Men jeg er enig med Trond og Nidaros når det gjelder strøm. (Erlend Berge)

Metoo: – Som å gå på gult lys i trafikken

– Jeg slo et slag for rettssikkerheten i Norge mot metoo. Dette var i utgangspunktet et tverrpolitisk forsvar for Trond i metoo-saken. La meg komme med et eksempel: Du går på gult lys i trafikken, og så skal du bli angrepet for det de neste ti årene.

Det opprører Bauge.

– Trond er jo ikke anklaget for et lovbrudd. Han er jo ikke dømt for noe. Han blir fratatt alt det han har brukt hele sitt liv på å bygge opp.

– Har ikke partiene rett til å ha sine egne interne granskinger?

– Vet du hva? Rettssikkerhet er mye mer enn intern gransking. Rettssikkerhet betyr at man skal være ansett som uskyldig inntil man er funnet skyldig av en jury av sine likemenn.

– Hvordan mener du partiene burde forholdt seg til varslene, da?

– Jeg forsvarer den seksuelle friheten vi hadde på 60-tallet. Sånn som hippiebevegelsen.

– Men svar på spørsmålet.

– Dette er et tilbakelagt kapittel. Hvorfor vil dere rippe opp i dette nå? Han har vunnet den konflikten for lengst. De eneste som bringer opp dette i våre dager, er Arbeiderpartiet, AUF og Støre. Hver gang de bringer opp metoo, slår vi det ned. Jeg har ikke ønske om å bringe opp dette. Det jeg ønsker å bidra til her, er at fokuset skal være på de verdifulle politiske spørsmålene som Trond tar opp. Han har blant annet tatt opp strømpriskrisen.

– Det var ikke jeg som tok opp metoo, det gjorde du. Men tilbake til spørsmålet mitt: hva burde partiene gjort?

– Partiene burde fokusere på det landsfaderlige, tverrpolitiske løsninger som er gavnlig for befolkningen som helhet. Hva er det som er gavnlig for befolkningen nå? Det er blant annet å få ned strømprisene. Det er strømprisene som ligger til bunn for mye av den inflasjonen vi har. Nidaros har løsningen på strømmen.

– Hvis Nidaros har løsningen, hvorfor melder du deg ikke inn selv?

– Jeg er liberalist på min hals. Jeg er ikke sosialdemokrat. Men jeg er enig med Trond og Nidaros når det gjelder strøm.

– Er det noe du vil si helt til slutt?

– La Giske blomstre. Det andre er, ønsker du lave strømpriser, og tradisjonelt har stemt på Arbeiderpartiet, meld deg inn i Nidaros.

Før vi avslutter, kommer Bauge med en invitasjon:

– Jeg inviterer deg med på isbading igjen, altså, uansett om du skriver pent eller stygt om meg.

Debatten om medlemmene i Nidaros

Forrige uke skrev Vårt Land om medlemmer som ikke forstod at de meldte seg inn i Arbeiderpartiet da de meldte seg inn i lokallaget.

Vårt Lands kommentator, Berit Aalborg skrev i en kommentar at Når Aps frontfigur fra neibevegelsen krever at Norge skal bryte med EUs energisamarbeid, mobiliserer han på underliggende EU-motstand.

Nidaros Sosialdemokratisk Forum er Arbeiderpartiets største med 3000 medlemmer ved årsskiftet, ifølge NTB.

Omtrent halvparten av medlemmene bor utenfor Trøndelag.

Lokallaget het tidligere Regionsykehusets Arbeiderlag, men ble reorganisert til Nidaros i 2021.

I åpne grupper for Trond Giske på Facebook skriver flere medlemmer at

Trond Giske er leder av Nidaros Sosialdemokratisk Forum i Trøndelag. Han er tidligere nestleder i partiet.

