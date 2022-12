Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

«Dagens viktigste måltid», mener noen. En samlingsstund for hele familien. Et kaos uten like. En hellig stund alene i stillhet. Kjært barn har mange navn.

Frokosten er for mange dagens første måltid og regnes som en hjørnestein i norsk matkultur, skriver Store norske leksikon.

På engelsk heter frokost «breakfast» – som kommer av å bryte fasten. Måltidet har en sentral plass også i Bibelen. I Forkynnerne står det «Det beste et menneske kan gjøre er å spise og drikke og unne seg gode dager midt i alt sitt strev». For mange er nettopp frokosten et slikt øyeblikk i livet.

Hvordan vi starter dagen vår, hva vi spiser og hvem vi omgås forteller mye om oss som mennesker. Det hadde fotopraktikant i Vårt Land Guro Asdøl Midtmageli lyst til å utforske nærmere. Gjennom et årelangt fotoprosjekt har hun fotografert ulike mennesker over hele landet tidlig på morgenen hjemme hos seg selv. Flere av dem vil være kjente fjes for Vårt Lands lesere.

Gjennom Guros kameralinse får vi være med generalsekretærer, politikere, biskoper og kirkeledere hjem. Vi får se dem uten snipp og dressjakker, noen med senkede skuldre, andre med høyere tempo. Slik blir vi bedre kjent med hvordan disse menneskene setter stemningen for dagen sin.

Jo (41) og Ludvik (6)

Jo jobber som prest i den kristne organisasjonen Areopagos. Han bor på Bislett sammen kone og tre barn. Hver morgen starter han dagen med å skru på musikk eller podkast – og kaffetrakteren, som han har gjort klar dagen før. Jo står opp en halvtime før de andre, så han får litt tid til å komme til seg selv.

– Nattmonsteret bør slippe taket før resten av familiens forventninger om humanitet og normalitet melder seg, forklarer han.

Morgenen er viktig for Jo. Halvtimen han har for seg selv er blitt et kjærkomment hverdagsrituale. Når hele familien samles ved frokostbordet kan derimot alt skje. Frustrasjon over skolens eller jobbens manglende fintfølelse, lekser som må bli ferdig, mailer som må sendes, tegninger som skal vurderes, brød som bør ristes på nytt, krangling, diplomati, latterkramper, disco og papirflybretting.

Jo mener morgenstunden utgjør en viktig del av livet og derfor bør være mer enn en transportetappe, men noe som gir mening i seg selv.

BISLETT: Jo jobber som prest i den kristne organisasjonen Areopagos. Han bor på Bislett sammen kone og tre barn. (Guro Asdøl Midtmageli)

Tuva (26)

Tuva bor i bilen sin, Fia. Hennes dag starter når alarmen går. Hun elsker å ligge under den varme dyna, spesielt nå som det begynner å bli kaldt ute. I den anledning gir hun seg selv ofte lov til å kjenne på den gleden, ved å sette på en liten inspirasjonssnutt på Youtube. Den ligger hun og lytter til med dyna tett oppunder haka.

– Så er det rett på med klær og «bælme» et glass med vann og D-vitamin nå i vintermånedene, forteller Tuva.

Hun lager seg gjerne en kopp te og setter seg ned med den og kefir-miksen sin, mens hun leser i en bok eller lytter til en podkast. For henne er det viktig å ta seg god tid på morgenen. Kefirmiksen består av maccaroot, chiafrø og valnøtter. I helgene legger hun til knekkebrød med avokado.

For Tuva har det å få en god natts søvn blitt stadig viktigere. Hun teiper til og med munnen med eliten teipbit om natta for å sørge for best mulig kvalitet på søvnen.

– Så lenge jeg får en god natt med søvn kan det godt være iskaldt i bilen, dieselvarmeren kan være ødelagt, det kan være tomt for vann, eller kjøleskapet kan ha slått seg av i løpet av natta. Lite av det spiller stor rolle på morgenkvisten så lenge jeg har energi til å finne frem til løsninger og får i meg litt kefir.

PARKERINGSPLASSEN: Tuva bor i bilen sin, Fia. (Guro Asdøl Midtmageli)

Ingrid (51)

Ingrid er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tro- og livssyn. Akkurat nå er leiligheten hennes i Oslo fylt opp med mann, barn og barnebarn som bor hjemme for en periode.

Ingrid starter dagen med en kjapp tur innom tre-fire aviser på telefonen i sengen, etterfulgt av en tur innom e-posten. Så venter en kjapp tur i badet før hun spiser frokost mens hun hører på Politisk kvarter.

– Er jeg veldig heldig, kan det hende kaffen allerede er servert på sengen, avslører hun.

For Ingrid er morgenen en viktig tid på dagen. Da er alle muligheter åpne, og morgenen har i seg en optimisme om alt hun skal få til. Det er ikke alltid det slår til, men for Ingrid virker det ofte realistisk med ganske hårete mål for dagen på morgenen.

Til frokost spiser hun egg og drikker kaffe. Avhengig av hvem som er til stede ved frokostbordet, snakkes det om ulike temaer. Hvem som skal hva, når det er middag og hvem som skal lage den. Er barnebarnet på halvannet år til stede går det mye i Hakkebakkeskogen og puslespill.

OSLO: Ingrid bor i Oslo i en generasjonsbolig med barn og barnebarn. For Ingrid er morgenen en viktig tid på dagen. Da er alle muligheter åpne. (Guro Asdøl Midtmageli) (Guro Asdøl Midtmageli)

Brage (28)

Brage bor på Torshov i Oslo. Han jobber turnus, noe som gjør at han har perioder med fri mellom vaktperiodene.

– Morgenene når jeg har fri er hellige, sier han.

Når han har fri starter han dagen med å stå opp en gang mellom åtte og ni. I en times tid er han helt stille, det liker han best med morgenen. Da drikker han kaffe og leser bok. Telefonen har han lagt vekk – som regel i alle fall. I de stundene føler han at hjernen befinner seg i en tilstand av ro, som han mener er godt for helsa. En slags egentid.

Det første måltidet Brage spiser er som regel lunsj. Frokosten består bare av kaffe.

TORSHOV: Når Brage har fri, starter han dagen med å stå opp en gang mellom åtte og ni. (Guro Asdøl Midtmageli)

Caroline (35)

Caroline er naturterapeut og holder på med flere egne prosjekter. Hun bor i en hytte uten innlagt vann på Nesodden. Hun starter dagen med å fyre opp i vedovnen.

– Bålet tennes med intensjon og jeg legger merke til tilstanden på min egen ild, mitt indre liv, forteller hun.

Så lytter hun til kroppen sin og beveger den mykt etter intuisjonen sin. Hun tenner et lys på alteret sitt og ber om fred for seg selv og jorda.

Noen ganger tar hun seg en tur ut i skogen. Det renner en bekk rett utenfor som hun mener ønsker seg oppmerksomhet og dialog. Naturen er det viktigste for morgenene til Caroline. Hun trenger det hun kaller dyp kontakt med både indre og ytre natur.

– Dele kjærlighet med meg selv. Gjøre plass til det indre tempelet og ånden som belyser det. Og så – vende tilbake til ilden og la takknemlighetens toner få danse med flammene.

NESODDEN: Naturen er det viktigste for morgenene til Caroline. Hun er naturterapeut og holder på med flere egne prosjekter. (Guro Asdøl Midtmageli)

Peter John (42)

Peter John bor på Stadlandet i Vestland fylke sammen med kona si og to barn. Han kommer fra Sør-Afrika og er kunstner. Vekkerklokka hans står på hver dag klokka 6.51. Det første han gjør når han våkner er å lage frokost til de to barna sine – og skolelunsjer i samme slengen. En god cappuccino er neste prioritet på lista, og når alle er ute av huset, lager han seg litt brød, leser gjennom e-postene sine og ser over hva som skjer den dagen.

Kunne han valgt selv ville han vært våken mye lenger og stått opp mye senere, men han har lært seg å verdsette morgenstundene med årene.

– Jeg elsker fortsatt muligheten til å sove litt ut, understreker han.

Hver morgen sjekker han ut surfeforholdene. Han sier den kreative energien hans er best de første fire timene av dagen, så han prøver å utnytte den tiden så godt han kan.

STADLANDET: Vekkerklokka til Peter-John står på hver dag klokka 6:51. (Guro Asdøl Midtmageli)

Ole Kristian (52)

I høst ble Ole Kristian valgt til ny biskop i Hamar. Han våkner som regel før klokka ringer, står opp, vasker hender og ansikt, spiser en brødskive eller to og drikker et glass melk, mens han leser nyheter på telefonen.

Så drar han på jobb. Tirsdager og torsdager drar han i svømmehallen først, og svømmer en time mellom halv sju og halv åtte, før han drar hjem og spiser.

I helgene dekker han og kona bordet og spiser sammen. De tenner lys, serverer egg og kaffe – og kanskje rundstykker. Før det, på lørdager i alle fall, leser han papiraviser i senga før han står opp, mens han drikker en kaffe latte.

– Jeg liker morgener, særlig i helga, forteller den nye biskopen.

Han har tatt med seg eggene til helgefrokostene i oppveksten og studietiden. Det samme gjelder avislesningen. Og han spiser alltid frokost, selv om det går kjapt i ukedagene.

ELVERUM: Ole Kristian er valgt til ny biskop i Hamar. Han våkner som regel før klokka ringer. (Guro Asdøl Midtmageli)

May-Britt (62) og Åge (66)

May-Britt og Åge bor i Ervik i Nordfjord. I ukedagene står ekteparet opp klokka seks på morgenen. Da spiser de frokost og drikker kaffe sammen.

Så drar May-Britt på jobb, mens Åge går i fjøset.

Det er blitt en god og viktig start på dagen for paret. Da gjør de avtaler og hører på nyhetene før de går hver til sitt.

ERVIK: Når frokosten er ferdig går May-Britt på jobb, mens Åge går i fjøset. (Guro Asdøl Midtmageli)

Lan Marie (35)

MDG-politikeren Lan Marie og mannen Eivind bor sammen med datteren sin på Tveita utenfor Oslo sentrum. Hun starter dagen med føttene til datteren i ansiktet, ofte før vekkerklokka begynner å ringe klokka 06.45. I desember er morgenene ekstra viktige for familien, særlig for datteren som er spent på pakkekalenderen sin.

– Da pludrer vi litt og tenker på hvilken dato det er, og øver på tall. Også ser vi hva rampenissen har funnet på, forteller Lan Marie.

Selv bruker hun morgenen på å drikke en kopp kaffe, noen ganger spise litt mat og snakke med datteren sin og lese nyheter. Mens hun og datteren er A-mennesker, er Eivind B-menneske.

De to står derfor opp sammen og da er som regel datteren utrolig blid, full av liv og ambisjoner for dagen. Det er en hellig, liten stund de to har sammen som er viktig for en travel politikermamma.

OSLO: Lan starter dagen med føttene til datteren i ansiktet, ofte før vekkerklokka begynner å ringe klokka 06.45 (Guro Asdøl Midtmageli)

Gry (53)

Gry bor sammen med mannen sin Torkild i Årvik på Stadlandet. Gry er yogalærer.

Om morgenen går det gjerne en stund før hun spiser. Først drikker hun kaffe og stirrer ut av vinduet. Så sjekker hun været.

Ofte står hun opp litt ekstra tidlig for å ha en lang morgen. Da lager hun dagens plan og sjekker surfevarselet.

Så står Torkild opp.

– Da drikker jeg kaffe nummer to og lar det fortsatt gå en liten stund før jeg spiser, forteller hun.

STADLANDET: Gry står ofte opp litt ekstra tidlig, for å gjøre morgenen ekstra lang. (Guro Asdøl Midtmageli)

Vemund (26)

Vemund bor i seilbåt på Aker brygge i Oslo. Han er student og det medfører ofte sene kvelder, enten på skolen eller i andre sammenhenger. Hvis han kommer seg opp i tide, starter han dagen med å løpe seg en tur og, når det ikke er så kaldt, hoppe i fjorden før han vender tilbake til kaffekoppen, havregryn og radioen om bord.

Har han dårlig tid spiser han gjerne frokost mens han smører niste og pusser tennene. Selv om noen morgener blir en nødvendig rutine for å komme i gang med hverdagen, prøver han likevel å ha rom for innfallsmetoden i det daglige.

– Hvis sola skinner gjennom takluka i forpiggen, eller regnet trommer på dekk og vinden uler i vannet, er det faktorer som kan bli avgjørende for om dagens opptakt blir adagio eller prestissimo, forklarer han.

Uavhengig av hva slags fot han står opp med, synes han at morgenen setter an stemningen for dagen:

– En litt filosofisk morgen fører kanskje gjerne til at dagen blir mer tranquillo enn agitato?

AKER BRYGGE: Vemund starter dagen med å løpe seg en tur og når det ikke er så kaldt, hoppe i fjorden før han vender tilbake til kaffekoppen i seilbåten. (Guro Asdøl Midtmageli)

Magnus (35)

Magnus bor også på Stadt i Nordfjord. Han driver en surfebutikk. Det første han sjekker hver morgen er bølgevarselet for dagen. Så drikker han et par glass vann før han spiser og drikker kaffe.

Han føler seg roligere før han spiser og før dagen begynner å påvirke ham. Da lar han tanke nefor dagen fly av gårde. Etter maten starter han å svare på e-poster. Han føler seg som regel lett til sinns og i godt humør.

– Jeg er aldri morgengretten, påstår han.

I stedet begeistrer han seg over at en ny dag venter. Magnus liker å stå opp tidlig, ikke alltid, men ofte. Nå som han har kjæreste har han ofte fine og gode samtaler over frokostbordet. Om alt fra framtidsplaner til morsomme drømmer.





STADLANDET: Magnus blir aldri morgengretten. Det sier han i det minste selv. (Guro Asdøl Midtmageli)