Klover i kamp-rapperen er ikke redd lenger

Scene 1: Aslak var på gåtur i Lillomarka med sin daværende kjæreste for om lag 20 år siden. Paret kom til hoppbakkene som raget over terrenget. Kult, tenkte han, der må vi gå opp og nyte utsikten. Turen opp trappene gikk greit så lenge de gikk trinnene i unnarennet, men med én gang de begynte på ovarennet, var det bråstopp for hans del.

– Trinnene var av metallnetting, så jeg kunne se bakken under dem. Jeg ble fysisk uvel, angsten lammet meg. Om jeg så hadde fått en million kroner – eller kunne reddet livet til noen – så kunne jeg ikke klatret videre, forteller Aslak Hartberg. Han opplevde det som forsmedelig at kjæresten hans trasket videre til topps mens han satt nesten nede ved bakkenivå og ventet.

Frykt og skam

Scene 2: Aslak var på tur med barna sine i skogen i Bærum. Idet stien begynte å skråne oppover, leste han på et skilt: «Velkommen til Skaugumåsen naturreservat. Her kan du nyte naturen og dyrelivet. Er du riktig heldig kan du til og med stifte bekjentskap med Norges eneste kvelerslangeart».

Han gned seg i øynene. Det kunne vel ikke stemme? Likevel reagerte han med angst og sinne. Han følte seg som en vulkan fylt av glødende lava som nærmer seg utbrudd. Turen var ødelagt. Han gikk bak ungene sine, tung til sinns. Syntes han så slanger overalt. Frykt og skam kjempet om plassen i hodet hans.

Skygge for solen

En serie slike opplevelser gjorde at Aslak Hartberg skjønte at han hadde fobi mot både høyder og krypdyr. I tillegg slet han med panikkangst, anfall som kunne komme uten noen spesiell foranledning.

– Om jeg ser et sammenkrøllet belte, så roper hjernen min alarm, fordi det ligner på en slange. Fobiene gir meg frykt, det er som en umerkelig skygge som glir foran solen på en ellers fin sommerdag. I tillegg kommer panikkangsten; det er angsten for angsten, forklarer han.

Rapperen har skrevet boken Farvel frykt. Fra redd for alt, til klar for alt, som kom ut denne våren. Han driver også nettstedet panikk.no, der introen er: «Dette er en side om hvorfor man er redd, og ikke minst om hvordan du skal slippe å være det».

Han pleide å bli uvel av å tenke på slanger – og han klarte ikke å se på bilder av dem. Men ting har endret seg for Aslak Hartberg. Her forteller han hvordan. (Privat)

Et mirakel

Vårt Land treffer 46-åringen i Linderud-kollen. Møtestedet er Hartbergs eget forslag. Vi er på arenaen som en gang var hans Nemesis, forbundet med nederlag og skam. Den har nå blitt hans treningsarena, et sted han opplever mestring.

Hartberg drar hit for å drive eksponeringsterapi. Det handler om å stå i det som før gjorde ham redd – lenge nok og ofte nok til at det blir ufarlig.

– La meg først si at jeg er ambivalent til å snakke om meg selv. B-kjendiser som står fram og snakker om den vanskelige tiden – det er en klisjé og det kan virke temmelig selvopptatt. Når jeg likevel velger å gjøre det, er det fordi jeg vet at jeg kan hjelpe andre. Jeg syns ikke jeg kan la være.

Hartberg forklarer at selv om angst ofte omtales som en psykisk lidelse, er lidelsen egentlig veldig fysisk og håndgripelige. Panikkangsten kan komme helt ut av det blå, den kan frata deg både arbeidsevnen og livsgleden.

– Dette er et stort samfunnsproblem. Veldig mange er sykemeldt på grunn av angst, fastslår Harberg.

Eksistens: Angst

Navn: Aslak Hartberg

Alder: 46

Familie: Kone og tre sønner

Yrke: Musiker, komponist og forfatter. Rapper i Klovner i Kamp

Hobbyer: Ting som gir spenning. Skating, snowboard og tidligere: boksing og graffiti.

Aktuell: Skrevet boka «Farvel frykt. Fra redd for alt, til klar for alt» (Cappelen Damm 2021)

Sammen med fotografen klatrer han til toppen av ovarennet i den største av hoppbakkene i Linderudkollen. Stillaset svaier litt når det kommer vindkast. Han nyter det. Og han syns det er et mirakel at han kan ha det sånn, han som har vært så hemmet av angst hele livet. Derfor vil han formidle til andre hvordan det hele snudde.

Aslak Hartberg Aslak Hartberg fra Klovner i Kamp har skrevet boka «Farvel, frykt». Hoppbakken i Linderudkollen (Erlend Berge)

Venndepunktet

Vendepunktet kom da Aslak Hartberg var i en barnebursdag for fem år siden. Helt tilfeldig kom han i snakk med en fyr som viste seg å være psykolog. Aslak ble nysgjerrig og begynte å spørre ham ut om fobier. Psykologen svarte at han hadde kurert mange.

Noen dager senere har Aslak den nevnte skrekkopplevelsen med barna sine i Skaugumåsen, der han blir lammet av angst for slanger. Han tenker at dette går ikke lenger. Så ringer han psykologen.

Det skulle vise seg å være match.

– Første time handlet om hvordan vi skulle omprogrammere hjernen min. Psykologen forklarte meg hvorfor jeg fikk hjertebank og ble kvalm bare jeg tenkte på en slange eller et høyt tårn: Det dreier seg om at kroppen min går i kamp-eller-flykt-modus. I løpet av brøkdelen av et sekund setter den i gang med å produsere adrenalin og endorfin, blodet flytter seg vekk fra armer og bein – i tilfelle jeg skulle få revet av en kroppsdel – for kroppen tror jo at jeg skal møte en bjørn. Alt som skjer av psykisk art der og da er egentlig veldig fysisk.

Bibelen ber oss lære av liljene på marken. Nå som mange er fulle av bekymringer under pandemien, er dette en god påminnelse. — Aslak Hartberg, rapper i Klovner i kamp.

Vaksine mot angst

Sammen med psykologen satte Hartberg opp et trinnvis program. Han fikk beskjed om å tenke på slanger til det ikke var skummelt lenger. Så skulle han se på bilder. Deretter se på ordentlige slanger. Så skulle han holde dem.

På samme måte med høyder. Første oppgave var å klatre opp i gardintrappen. Så skulle han gå opp på 10-meteren i stupetårnet på Hvalstrand bad – og være der helt til pulsen roet seg. Deretter var det Linderudkollen – og til slutt: Gå helt fra fjorden og opp på Prekestolen, et landemerke han hadde hatet hele livet.

– Vi tok det steg for steg. Og til slutt tok vi for oss redselen for å være redd. Det var det største kicket.

– Er du ikke redd for noe lenger?

– Jeg har fått en bredspektret vaksine mot angst, og den fungerer på mange områder. Da pandemien kom i fjor vår, kjente jeg på en veldig ro inni meg, både helsemessig og profesjonelt. Jeg blir ikke stresset og bekymret lenger. De fire siste årene har vært de beste av mitt liv.

Aslak Hartberg Stø på hånda: Aslak Hartberg har lært seg hvordan han skal håndtere angsten. Det har endret livet hans. (Erlend Berge)

Enorm gevinst

Aslak Hartberg forklarer følelsen slik: Det er som å gå uten en tung stein i sekken. Stegene blir lettere. Gleden mer udelt.

– Før brukte jeg så mye energi på å grue meg. Nå nyter jeg dagene på en helt annen måte. Jeg er blitt mye mer stabil.

– Hvilken respons får du fra folk rundt deg?

– Jeg får høre at jeg er en bedre versjon av meg selv. Det sier i alle fall gutta i Klovner. Jeg er gått fra å være den mest bekymrede til å være den mest avslappede. Så nå er det noen andre i bandet som må ta ansvar for bekymringene.

Jeg er gått fra å være den mest bekymrede i bandet til å være den mest avslappede. — Aslak Hartberg, rapper i Klovner i kamp.

Hartberg forteller at mange som har lest boka hans kjenner seg igjen. Spesielt tøffe menn som ikke så lett innrømmer at de har angst.

– De skriver til meg at de er takknemlige og glade, at jeg gir dem håp. Og jeg tenker: Hvorfor er det ingen som har fortalt oss dette før? Hvorfor kan ikke lære dette på skolen? Det ville spart samfunnet for enorme kostnader om barn lærte tidlig i livet å håndtere angst og skam.

Men det går an å endre på ting senere i livet også, det er han selv et eksempel på:

– Det er aldri for sent. Ta noen timer hos en psykolog, bruk noen tusen kroner, gevinsten er enorm, oppfordrer Aslak Hartberg.

Liljene på marken

Om skolen feier frykten under teppet, så gjør ikke Bibelen det. Uttrykket «Frykt ikke» brukes faktisk over hundre ganger i Bibelen, ifølge folk som har telt opp. Tar vi også med uttrykket «Vær ikke bekymret», så kommer antallet visstnok opp i 365 ganger.

– Det er mye god visdom der. Bibelen ber oss jo lære av spurvene under himmelen og liljene på marken, og den påpeker at vi ikke kan legge en alen til vår livslengde. Nå som mange er fulle av bekymringer under pandemien, er dette gode påminnelser å huske på.

– Gjør frykten oss selvopptatte?

– Ja. Når jeg blir stressa, ser jeg bare meg selv. Vi som er redde, vender blikket innover. Og da forsterkes angsten. Etter at jeg lærte at hjertebanken og ubehaget ikke er farlig, at det blir borte om jeg bare står i det, så har verden åpnet seg. Jeg ser utover, blir oppslukt, glemmer meg selv. Det er så deilig.

Sønnens helt

For noen uker siden var Aslak Hartberg på fjellet med sønnen sin. De sto ute under stjernehimmelen og pussa tennene, da de hørte en høy lyd. Guttungen ble redd, men pappa var helt rolig.

– Pappa, er du aldri redd? spurte sønnen.

– Du skulle bare visst, tenkte Aslak.

Nesten hele livet har han vært redd. Men ikke lenger.