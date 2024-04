– Nå kan bare Gud hjelpe meg, tenker Kari Nessa Nordtun.

Hun er på vei ut av sykehuset med sitt nyfødte barn i armene, men blir stanset.

– Dere kan ikke gå hjem, sier sykepleieren til Nordtun og mannen.

Dagen før hadde hun, ektemannen, jordmødrene og fødselslegene samlet seg på fødeavdelingens lille tv-stue. De hadde feiret det nye livet som var født på Stavanger universitetssykehus. Marsipankake, lys på bordet og flagget heist. En sterk og sunn guttebaby hadde sett dagens lys med noe så unikt som morkaken på toppen av hodet. Det skulle feires, mente barselavdelingen.

Men så brister det.

– Babyen deres har et svært alvorlig hull på hjertet, sier sykepleieren.

Alt inne i kroppen til Nessa Nordtun begynner å hamre. Det er våren 2016 og hun er nettopp fylt 30 år. Dette er hennes første barn.

Den lille gutten på armen hennes spreller, er varm i huden og har tykke, fine hudfolder.

– Er han alvorlig syk?

Nessa Nordtun spør rett ut:

– Kommer han til å dø?

Ingen vet hva som vil skje.

Fredagen er allerede på vei inn i lørdagen. Hjertespesialisten har dratt. Han bor i Sirdal, en halvannen time lang biltur unna. Han kommer ikke inn igjen før mandag morgen.

Klokka går så sakte mot mandag at den nybakte moren ikke vet hva hun skal gjøre.

Der og da kan hun bare gjøre en ting. Hun vender seg til Gud.

– Nå må du hjelpe meg, sier hun høyt.

Hun griper tak i denne usynlige kraften.

Tre uendelig lange dager

Flere år etterpå sprekker Nessa Nordtuns vennlige ansikt opp mens hun forteller Vårt Land om opplevelsen. Tårene triller nedover kinnet. Ordene stopper opp. Hun tar sats, løfter armene og sier:

– Tre døgn er lenge å vente når du får en sånn beskjed.

Hun tørker tårene med en serviett.

Til slutt kommer mandagen, det gjør også legen fra Sirdal. Han titter på det lille hjertet med ultralyd. Han vender seg mot Kari og mannen og smiler:

– Dette er det beste hullet du kan ha i hjertet. Det vil gro helt av seg selv, slår han fast.

Kjøreturen hjem fra sykehuset med lille Henrik i baksetet, forblir den vakreste dagen i hennes liv.

Hun puster dypt og takker Gud.

Kari Nessa Nordtun HAR IKKE TID: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) er ikke i Oslo for å «didla og dadla», som hun sier. Hun vil gjøre en forskjell. (Erlend Berge)

«Eg lige Kari»

På kort tid har Kari Nessa Nordtun blitt en av de fremste lederskikkelsene i Arbeiderpartiet. Folk kaller henne en vinnerhistorie. Nå pekes hun på en som kan ta dem inn i framtiden. Til et slags Arbeiderpartiet 2.0. For Kari Nessa Nordtun høres ikke ut som et slitent ekko av 100 år med arbeiderhistorie. Ap-toppen Torstein Tvedt Solberg mener at Nessa Nordtun er en del av fornyelsen i Arbeiderpartiet. Partiveteran Thorbjørn Berntsen peker på henne som en mulig arvtaker etter Støre.

Den 37 år gamle Nessa Nordtun er tidligere bistandsadvokat og suksess-ordfører for Ap i Stavanger. Hun er politikeren som klarte å farge den knallblå byen Ap-rød. Nå er hun nyslått kunnskapsminister i Støre-regjeringen. Merittlisten er mildt sagt imponerende.

Allerede har alle norske skoler fått en tydelig oppfordring fra statsråden om mobilforbud i skolen. Anbefalingen hylles av foreldre og lærere. Nå skal russetiden flyttes til etter eksamen og foreldre har fått beskjed om å visse større respekt for lærerne. Kanskje var det vi alle trengte: en rogalending som kunne si «skjerp deg» på en sosialdemokratisk måte og oppdra oss alle sammen.

Nessa Nordtun er ikke i Oslo for å «didla og dadla», som hun sier.

Hun er ikke i tvil om hva oppdraget hennes er.

– Vi skal lage politikk for folk. Det er det jeg vil gjøre. Vi må passe oss for at det ikke alltid er de mest ressurssterke organisasjonene, lobbyistene eller interesseorganisasjonene som vinner frem, sier Nessa Nordtun.

Kari Nessa Nordtun STORTINGET: På kort tid har Kari Nessa Nordtun blitt en av de fremste lederskikkelsen i Arbeiderpartiet. (Erlend Berge)

Den sorte kisten

På Madla i Stavanger hadde Nessa Nordtun og ektemannen en eldre herremann som de ofte besøkte. Den gamle mannen var enkemann, Ap-mann og supporter for Bryne fotballag, som Nessa Nordtuns ektemann Esben Ertzeid spilte på. De hjalp ham med kjøring og små ærender. Han var 90 år og kunne ikke lenger kjøre bil, så ekteparet kjørte han til kirka i Sandnes en søndag. Sammen gikk de til nattverd. På bilturen til og fra kirka fortalte han en historie om det gamle Stavanger.

Dette var Stavanger på 1930-tallet, en tid før oljealderen med eneboliger, russebusser, sydenferier og Polo-skjorter. Den gamle mannen fortalte om da han åpnet vinduet og tittet ut på et gravfølge som gikk forbi på gaten. Foran gravfølget gikk en hest med kjerre. På kjerra lå gravkisten. Den var sort. Det gjorde vondt å se den sorte kisten. Det betød at den døde var fattig og hadde fått begravelsen betalt av Forsørgervesenet. De skulle forsvinne i jorden.

Var du rik hadde du råd til å kjøpe din egen, hvite kiste. En som ville forbli synlig år etter år.

«Det var så stygt. Derfor er jeg Arbeiderpartimann på min hals», sa den gamle mannen.

– Jeg kommer aldri til å glemme den historien han fortalte oss. Og hvor viktig Arbeiderpartiet har vært for å få ned forskjellene mellom folk, sier Nessa Nordtun i dag.

På denne tiden var hun ikke i politikken. Hun arbeidet som bistandsadvokat i Stavanger. Stadig vekk fikk hun mennesker inn på kontoret sitt. De som kom inn døren, gjerne uten avtale, kom med kriser som det ikke fantes juridiske svar på.

«Jeg har bare 50 kroner å leve for de to neste ukene», fortalte en kvinne som møtte uanmeldt opp på advokatkontoret til Nessa Nordtun.

Kvinnen hadde ikke avtalt noe møte, men Nessa Nordtun tok henne inn på kontoret og lyttet. Hun var alenemor, hadde masse gjeld, ingen jobb og en sønn på fem år.

– Hun hadde ingen juss-problemer jeg kunne hjelpe med. Men hun hadde et sårt spørsmål som jeg aldri glemmer: «Hva skal jeg gjøre nå?»

Det var givende å jobbe som advokat, men Nessa Nordtun ville forandre systemet.

Da hun gikk over til politikk, var det fordi hun fikk muligheten til å faktisk gjøre noe for folk før det kom så langt.

Som nyslått Stavangerordfører innførte hun mye politikk raskt. Gratis buss og skolemat til alle barn. Kommunal tannhelsestøtte. Gratis trygghetsalarmer for alle. Ferietilbud for alle barn. Litt for fort, mente noen. Er dette grundig nok tenkt igjennom, spurte folk seg. Argumentene for og imot haglet.

Men Nessa Nordtun var ikke i tvil. Skolemat og gratis buss hastet.

Ikke lenge etter at gratis buss ble innført kunne en mor fortelle i avisen at «Karis gratisbuss» i Stavanger gjorde det mulig for henne å sette middag på bordet til sine tre barn hver dag, fremfor kun én dag i uken. Politikken ga resultater.

Lot seg døpe som syvåring

Nessa Nordtun har alltid gått egne veier. Som da hun bestemte seg for at hun ville bli døpt, sju år gammel.

Hun får en dag et spørsmål fra foreldrene. Vil du hun døpes i kirka? Kari kjenner en trygghet når hun får spørsmålet. Hun er sikker: Hun vil døpes i kirka. Gud var en kraft som var viktig for henne og dåpen blir et viktig øyeblikk.

Moren er medlem av Human-Etisk Forbund og faren medlem av Den norske kirke. De vil at Kari skal få ta sitt eget valg.

– Gud er en kraft. Han er der. Gud gir meg helt en egen form for trygghet, sier kunnskapsministeren.

I en fullsatt Stavanger domkirke, med trompetpreludium, går hun målrettet gå opp til døpefonten. På seg har hun en rødrutete kjole med en stor, rød sløyfe i livet og kritthvite lakksko på føttene. Prosten dypper hånden i døpefonten og løftet armen så høyt at Karis lillebror så rett inn i den dype armhulen hans. Lillebror fniser stille. Han ser lange sorte hår. Av presten får Kari vann i håret. Etterpå tegner presten et kors over henne.

Av kirka får hun også en gul bønnebok. Boken legger Kari på en trygg plass på soverommet sitt. Den representerer noe trygt gjennom hele barndommen, og er noe hun tar fram når hun vil ha alenetid.

AA DØPT: Kari Nessa Nordtun døpes i Stavanger domkirke i 1993. Lillebror Fredrik ved siden av og foreldrene Solveig og Tore Nordtun bak. Odd Kristian Reme ("Kian") er presten. Han viet senere Kari Nessa Nordtun og ektemannen Esben Ertzeid.

Skolemat til alle

– Vi bruker for mye penger på brannslukking i politikken. Vi må bruke mer på forebygging.

Hun utdyper.

– Jeg takket ja til posten som kunnskapsminister fordi jeg vil gjøre en forskjell. Jeg vet jo ikke hvor lenge jeg får muligheten til å være kunnskapsminister, så da må jeg skyndte meg. Grunnlaget for resten av livet legges i barndommen vår, i barnehagen, på skolen. Da blir det blir uendelig mye dyrere for oss som samfunn om vi ikke gjør noe for å få ned forskjellene mellom folk.

Derfor vil Nessa Nordtun ha skolemat til hele Norge. Men det koster penger. Og andre ting på statsbudsjettet blir ofte prioritert.

Med henne som ordfører fikk 7000 tusen elever i Stavanger skolemat hver dag. Det gjorde noe med fellesskapet i klasserommet.

– Jeg fikk høre om barn som spiste ekstra mye av skolematen på fredager og mandager, rett og slett fordi de knapt hadde mat hjemme i helgene. Lærere fortalte om mer ro i klasserommet og et større klassefellesskap når barna fikk sitte rundt samme bord og spise av den samme maten.

Kari Nessa Nordtun POPULÆR: «Du gjør en fantastisk jobb», roper en Oslo-syklist til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i det han suser forbi henne I Stortingsgata. Kari smiler tilbake og takker. (Erlend Berge)

Prisen for politikken

– Mamma, hvor er Willy, roper syv år gamle Henrik midt på natta.

Sønnen er våken og gråter fra soverommet, på Madla i Stavanger.

Kari Nessa Nordtun er egentlig på vei ut i nattemørket for å rekke 0630-flyet til Oslo, men nå leter hun febrilsk etter Hvor er Willy-boka. Hun kryper opp i senga. Sammen med sønnen blar de i boka, under en liten gul lampe i mørket. Til slutt finner de Willy på side fire, han står gjemt bak en annen gutt med blåstripete genser.

– Det er natt. Alle i Stavanger sover nå. Og når du våkner i morgen så er mamma på flyet til Oslo, sier Nessa Nordtun til sønnen.

Gutten roer seg ned igjen og sovner, men mammaen hans er allerede på vei til en ny uke i hovedstaden. Flyet til Oslo går om knappe to timer. Hun sniker seg stille ut av huset og hopper inn i en bil i retning Sola lufthavn.

– Det er ikke lett. Det har sin pris, men jeg gjør det fordi jeg genuint ser at mannen min gjør en kjempegod jobb og at vi klarer å ha gode helger hjemme sammen som familie. Jeg gjør det så lenge jeg føler at jeg får gjort en forskjell for samfunnet vårt, sier hun.

Hun tenker seg om.

For Nessa Nordtun ville egentlig ikke til Oslo, men så ville hun forandre samfunnet. Det gjøres best fra hovedstaden.

Kari Nessa Nordtun KARI-SUPPORTERE: «Eg er frå Bryne» roper en liten gutt når han ser Nessa Nordtun gå nedover gata. Han er på Oslo-tur med skoleklassen sin. Det går et langt kollektivt il går gjennom klassen i det de oppdager den politiske triumfen fra Rogaland. Hodene spretter opp av jakkekragene. Kan de også få være med på bildene Vårt Land tar av Kari? (Erlend Berge)

