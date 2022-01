KARTLEGGING: Øivind Augland (t. h.) og Sigmund T. Kristoffersen er to av tre som skal leie gruppa som har fått i oppdrag å kartleggje mellom anna leiarkulturen i Filadelfia Kristiansand etter at to pastorar har trekt seg. Mariane Borge Skakstad er også med i gruppa, men Vårt Land har ikkje greidd å få tak i bilete av henne. (Foto: Privat/Morten Marius Larsen)