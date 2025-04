Forsvarer kirkens bruk av advokathjelp

– Vi er opptatt av at varsler håndteres på en ansvarlig måte. Når det gjelder bruk av ekstern bistand i denne saken ser det ut til at det har vært nødvendig for en ansvarlig håndtering, sier Eva Klokkerud, leder i profesjonsforbundet Spir, som er en sammenslutning av tidligere Presteforeningen, Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO).

Forrige uke skrev Vårt Land at personalavdelingen, også kalt HR-seksjonen, i administrasjonen til Kirkerådet har vært preget av uro, varsler og gjennomtrekk av ansatte i minst syv år. Dette har kostet mer enn 3,4 millioner kroner for kirken som for tiden er i økonomisk krise, viser en kartlegging avisen har gjort.

Regnestykket inkluderer flere sluttavtaler som skal være knyttet til uroen, millionrapporter fra advokatfirma for å granske varslinger, advokatutgifter til en HR-leder som det ble varslet.

Klokkerud påpeker at hun selv ikke har kjennskap til varslingssakene, og viser til at hun ble valgt til leder av tidligere Presteforeningen i mars i fjor. Uttalelsen hennes er derfor kun basert på Vårt Lands to publiserte artikler.

1,3 millioner kroner

De siste syv årene skal det ha kommet minst fem varsler knyttet til den aktuelle seksjonen. Blant annet skal det ha blitt varslet mot den daværende HR-lederen, både i 2021 og i 2023. I forbindelse med det siste varselet ble et advokatfirma hyret inn til å gjøre undersøkelser rundt varselet, samt for å utarbeide en rapport. Til sammen kostet dette arbeidet nesten 1,3 millioner kroner.

Det mener lederen i Spir kan forsvares.

– De har koblet inn advokater og betalt for eksterne tjenester som de ikke kunne utføre selv da varslene omhandlet både HR-avdelingen som ellers håndteres slike varsler og ledelsen, sier hun.

Assisterende direktør i Kirkerådet, Jan Rune Fagermoen, har tidligere opplyst til Vårt Land at nettopp dette er årsaken til at de valgte å sette ut arbeidet med undersøkelser rundt varslene til et eksternt advokathus.

Han har fortalt at de ansatte ble intervjuet i flere omganger, og at dette resulterte i mange advokattimer.

Har sluttet med taushetsklausuler

I en oppfølgende artikkel har Vårt Land også sett nærmere på kirkens tidligere bruk av taushetsklausuler i sluttavtaler. Avisen har bedt om innsyn i alle sluttavtaler inngått i hele administrasjonen til Kirkerådet mellom 2017 og 2024. Til sammen er det snakk om syv avtaler, og Vårt Land har fått innsyn av seks av dem. Flere av dem er knyttet til HR-avdelingen.

Fire av avtalene har punkter som binder tidligere ansatte til å tie. I to av dem kommer det fram at både arbeidsgiver og arbeidstaker forplikter seg til å omtale hverandre nøytralt og saklig etter at de har undertegnet avtalen, og at partene «er snige i at sluttavtalen og forholdene rundt avslutningen av ansettelsesforholdet skal håndteres konfidensielt».

Jan Rune Fagermoen har opplyst til Vårt Land at de nå har endret praksisen med taushetsklausuler i avtaler, fordi de ønsker å være åpne.

– Vi har ikke lengre slike formuleringer med i avtaler. Fra ledelsens side har konfidensialitetsklausuler handlet om å imøte komme arbeidstakere som ønsker konfidensialitet om hvorfor arbeidsforholdet har blitt avsluttet, for ikke å gjøre det vanskeligere å få et nytt arbeidsforhold, sa han til avisen forrige uke.

Han har ikke besvart Vårt Lands spørsmål om når Kirkerådet sluttet å ha med slike formuleringer i sluttavtaler, og hva som utløste endringen.

Eva Klokkerud i Spir påpeker at denne endringen i bruk av taushetsklausuler i sluttavtaler er i tråd med samfunnet for øvrig

– Det som er beskrevet har vært en statlig praksis, men gjennom blant annet en sak hos sivilombudet høsten 2024 ser vi en endring i forståelsen av anvendelsen av taushetsplikt jamfør forvaltningsloven i slike avtaler, sier hun.

Kirkerådet

Kirkerådet er et folkevalgt organ som fungerer som et styre eller en «regjering» for Den norske kyrke. Rådet har 17 medlemmer og de har blitt valgt til vervet for fire år om gangen. Det er Harald Hegstad som nå er kirkerådsleder.

Rådet styrer skuta mellom de årlige kirkemøtene, som kan sammenliknes med en generalforsamling, eller kirkens «Storting».

Kirkerådet har en administrasjon, eller et sekretariat om du vil, der det vil jobbe om lag 80 personer når den nylige nedbemanningen er fullført. Disse er vanlige ansatte, ikke folkevalgte, og de jobber i ulike avdelinger for blant annet økonomi, kommunikasjon, HR og kirkefag. De fleste i administrasjonen holder til på Kirkens hus i Oslo.

Ole Edvard Wold-Reitan er nå kirkerådsdirektør, og dermed øverste leder for administrasjonen til Kirkerådet. Denne saken handler om forhold i administrasjonen til Kirkerådet, ikke i det folkevalgte rådet.

I 2024 og 2025 har det blitt kuttet over 40 stillinger ved kirkerådsadministrasjonen. Årsaken er flere år med store underskudd i Den norske kirke, blant annet på grunn av stor vekst i pensjons- og lønnskostnader.

