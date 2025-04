I april får den danske predikanten Torben Søndergaard leie pinsemenighet sine lokaler.

– Noen menighetsmedlemmer har vært bekymret, sier pastor i Klippen Sandnes, Dag Eivind Noreid, til Dagen.

Kritisert

I Danmark har flere kritisert Torben Søndergaard. Frikirkebevegelsen i landet har blant annet kritisert han for teologi og at han ikke respekterer andre kirker.

Noreid forteller at det har vært diskusjoner i menighetsledelsen om man skulle leie ut lokalene til predikantens møter. Svaret ble altså ja, men ikke uten forbehold. Dansken nektes å døpe i lokalene:

– De ønsket dåp, men det vil vi ikke. De får ikke lov å sette opp det mobile dåpsbassenget, eller bruke vårt. Det er fordi vi har hørt om gjendåp og demonutdrivelse i forbindelse med dåp. Vi vil ikke at det skal foregå i vår bakgård, i dette nabolaget, sier Noreid til Dagen.

En av grunnene til at man sa ja til utleie er at arrangøren skal ha fortalt at Søndergaard har endret synet sitt på menigheter, forteller Noreid. Til opplysning så er ikke Klippen Sandnes medarrangør.

Dag Eivind Noreid (Privat)

Bortreist ungdom

Ungdommen i menigheten er bortreist i helgen kan Noreid fortelle. Dette, samt at menigheten selv ikke har arrangementer gjorde det mulig å leie ut lokalene. Samtidig forteller Noreid til Dagen at samlingen uansett ville blitt gjennomført og at de som leier må ha en person fra menigheten tilstede. Det er en fordel, for å kunne mene noe om innholdet:

– Når vi selv er der, har vi også et bedre utgangspunkt for å mene noe om det som skjer denne helgen, sier pastoren.