«Styrets hensikt er, på lang sikt, å muliggjøre en nærmere optimal realisering av Caritas Trondheims oppgave i henhold til vedtektene for Caritas Norge, ikke minst ved å bidra til at våre katolske menigheter engasjerer seg virksomt i arbeidet for å hjelpe de svakest stilte.»

Det skriv Marie Florence Moufack, styreleiar i Caritas Trondheim, i ein e-post til Vårt Land der ho svarar på kva grunngjevinga for avviklinga var.

For mandag 17. mars delte Caritas Trondheim ei pressemelding med beskjeden om at dei legg ned drifta.

– Ikkje økonomi som er hovudmotivasjon

På spørsmål om økonomien har spelt ein faktor i kvifor Caritas Trondheim legg ned drifta, svarar Moufack at det er ein del av den samla avgjersla, men at økonomi ikkje er hovudgrunnen.

Ho skriv at «Beslutningen går i større grad på å omorganisere virksomheten til å bli en organisk del av en kirkelig oppgave».

Vil at tiltaka skal «hvile på evangelisk grunnlag»

– Det har vore ein debatt om den katolske identiteten til Caritas. Er det noko som ligg bak avgjersla om å avvikle organisasjonen?

Moufack peiker på at organisasjonen ikkje vert avvikla, men at «organisasjonens drift i nåværende form» vert avvikla. Styreleiaren seier at i søket etter ei «ny, bærekraftig form» vil den lokale organisasjonen legge vekt på at tiltaka deira «hviler på et klart evangelisk grunnlag».

ULIKE FAKTORAR: Marie Florence Moufack, styreleiar i Caritas Trondheim, seier det ligg ei samla vurdering av ulike faktorar til grunn for avgjersla om avvikling. (Privat )

Ifølgje styreleiaren vart avgjersla om avvikling teken etter ein «lang prosess» og der ønsket har vore å finne «adekvate, virksomme uttrykk for Caritas Trondheims særegne oppgave og kall innenfor rammen av lokale behov, lokalt potensiale».

Styret skal, ifølgje Moufack, ha vore samla om avgjersla.

Dagleg leiar sluttar i mars

5. mars i fjor vart Elin Ryen ny dagleg leiar i Caritas Trondheim. Eit halvt år etter, i september 2024, sa Ryen opp stillinga si. Ho avsluttar sitt arbeid i den lokale organisasjonen 31. mars, opplyser Moufack.

På spørsmål om det ligg føre usemje mellom Ryen og deler av styret, svarar Moufack:

«Som sagt er styret samlet. Daglig leder ble ansatt på grunnlag av en klar målsetning, som vi sammen har forsøkt å virkeliggjøre.»