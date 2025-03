Kyrkjelyden Storsalen flyttar inn til Frelsesarmeen sine lokale, i Templet korps, midt i Oslo sentrum. Her skal dei halde til i to år frå sommaren 2025.

Det stadfestar Solveig Andersen Tveitereid, dagleg leiar i Storsalen, i ein SMS til Vårt Land.

Vårt Land har tidlegare skrive om at Normisjon og NLA Høgskolen planleggjer utbygging av lokala i Staffeldts gate, like ved Slottsparken i Oslo. I dette kvartalet eig Normisjon tre av fire bygg, der eitt av bygga huser Storsalen menighet. Også NLA Høgskolen, hovudkontora til Normisjon og Acta, samt eit leiligheitsbygg held til i desse bygga.

NLA Høyskolen vedtok å flytte ut frå sine lokale i Staffeldts gate i 2019, og la planar om bygging av ny campus saman med Diakonhjemmet. Desse planane vart skrinlagt i 2021 etter usikkerheit rundt t-banebygging i området.

NLA Høgskolen har sidan dette jobba saman med Normisjon om planane for det nye Staffeldtskvartalet. Det opplyste Kjetil Vestel Haga i Normisjon tidlegare i ein e-post til Vårt Land.

– Realiserer vi en ny campus for NLA Høgskolen, vurderer vi at det vil gi viktige, langsiktige synergier. Det er allerede mer enn 100 års skolehistorie i kvartalet. At dette samarbeidet får sin fremtid i Normisjons høyborg, Staffeldtskvartalet, er en drøm vi håper å realisere, sa Vestel Haga til avsia då.

Ifølgje søknaden til Plan- og bygningsetaten skal bygginga starte sommaren 2025, og estimert ferdigstilling blir i 2027.