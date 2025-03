En entreprenør trakk Kirkelig fellesråd i Oslo for retten, da de mente at kirken ikke har fulgt regelverket for offentlige anskaffelser.

I kjennelsen som ble kjent tirsdag, konkluderer Oslo tingrett med at de ikke har dokumentert brudd på regelverket, og avviser entreprenørens krav. Entreprenøren må også betale kirkens saksomkostninger på 300.000 kroner i saken.

Kirkeverge Kjetil Haga er glad for at tingretten gir dem fullt medhold.

– Vi har hele tiden ment at vi har fulgt regelverket i denne saken, og nå har tingretten kommet til samme konklusjon, sier han i en e-post til Vårt Land.

Strid om håndverks-avtale

Kirkelige fellesråd er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, som sier at alle innkjøp over 100.000 kroner i utgangspunktet skal basere seg på offentlig konkurranse.

Avtalen det er snakk om er en rammeavtale om håndverkstjenester på kirkens eiendommer i Oslo for de neste to årene, med mulighet for forlengelse. I retten ble totalverdien på avtalen anslått til 50 millioner kroner årlig, fordelt på tre aktører.

Entreprenøren Karlsen & Nordseth, som blant annet driver med antikvarisk rehabilitering, har tidligere stått for restaurering og rehabilitering av flere kirker i Oslo – deriblant Uranienborg, Frogner og Bekkelaget kirke.

Ba om stans

Karlsen og Nordseth var en av 11 aktører som søkte på anbudet, men fikk ikke avtalen. Selv om deres tilbud lå lavest i pris, scoret en konkurrent høyere på kvalitet.

Entreprenøren klagde på avgjørelsen, og mente at kirken la feil faktum til grunn i vurderingen av konkurrentens tilbud. De klagde på avgjørelsen, men ble avvist av fellesrådet. Nå får fellesrådet altså medhold av tingretten, som påpeker at kvalitetsvurderinger i slike anbud er «utpreget skjønnsmessig».

Saken ble behandlet som krav om en midlertidig forføyning i tingretten 13.–14. februar, der entreprenøren ba om stans av kirkens kontraktsinngåelse.

Karlsen og Nordseths advokat har så langt ikke besvart Vårt Lands henvendelser etter at kjennelsen ble kjent tirsdag. Det er ikke kjent hvorvidt de vil anke saken.