Med sperrebånd, dirigerende politi, grå himmel og ruskevær var Oslo domkirke klar for å ta imot menneskene som ville ønske Sunniva Gylver velkommen som ny biskop i Oslo bispedømme søndag morgen. Gudstjenesten begynte klokka 11, og det lønte seg å være i ute i god tid for å få komme inn.

Allerede klokka halv ni var «sosiologi-gjengen» på plass, etter eget sigende: først av alle de oppmøtte. Etter høymessen treffer Vårt Land de seks venninnene som studerte sosiologi med Gylver på 90-tallet, og som har holdt sammen siden da.

«SOSIOLOGI-GJENGEN»: Brit Marie Helle, Ellen Paulssen, Hanne Botten, Guro Ødegård, Sandra Alford Dahl, Birgitte Yttri møtte opp utenfor Oslo domkirke to og en halv time før gudstjenesten begynte. (Liv Mari Lia)

De var til stede da Gylver ble ordinert til prest i samme kirke for 30 år siden, og var ikke i tvil om at de skulle ha en plass i benkeradene også ved denne anledningen. Gudstjenesten ble en stor opplevelse for venninnene.

– Det var en preken som var veldig dagsaktuell, og som peker både bakover, men også fremover, sier Guro Ødegård, og fortsetter:

– Den gir trøst i en verden som ser litt dyster ut. Så det vil sosiologi-gjengen absolutt berømme – en tidsaktuell preken.

– Det var en Sunniva med kraft, en voldsom prakt. Dette er riktig plass for henne, supplerer Birgitte Yttri.

Det er jo den gjenkjennelige Sunniva Gylver, som midt oppe i høytideligheten og det som er en stor dag, blir veldig nær — Jonas Gahr Støre

– Også en tale med humor, legger Brit Marie Helle til.

Venninnene stemmer i og nikker.

Etter at Gylver har gjennomført de obligatoriske intervjuene på kirketrappa, samt rukket å hilse på så mange som mulig av hendene som strekker seg ut til henne, er det sosiologi-gjengens tur. De flokker seg rundt henne og får tatt et bilde, slik de sikkert gjorde etter ordinasjonen i 1995 også.

TIDLIGERE KIRKEOVERHODE: Kong Harald vinket idet han forlot Oslo domkirke. (Liv Mari Lia)

– Har kjent og hørt henne i mange år

Sistemann inn i kirka før prosesjonen, og først ut igjen – var kong Harald. Etter stat og kirke skilte lag i 2017 er han ikke lenger overhode for Den norske kirke, men pleier likevel å være til stede på store begivenheter i kirka. Han vinket fra bilen idet han ble kjørt videre til mottakelsen i Oslo rådhus.

Rett etter kommer Jonas Gahr Støre (Ap) og kona Marit Slagsvold, som er ordinert prest, ut av Oslo domkirke.

POLITIKERE: Jonas Gahr Støre og Marit Slagsvold hilser på preses Olav Fykse Tveit. Rett bak står barne- og familieminsiter Lene Vågslid, som også har ansvar for tros- og livssynsfeltet. (Liv Mari Lia)

– Det er jo den gjenkjennelige Sunniva Gylver, som midt oppe i høytideligheten og det som er en stor dag, blir veldig nær, gjennom måten hun snakker på og treffer oss direkte, sier Støre til Vårt Land.

– Jeg har kjent og hørt på Sunniva i mange år, og tror hun kommer til å gjøre en veldig viktig jobb som biskop.

STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre mente det var en gjenkjennelig Sunniva Gylver som talte til menigheten i Oslo domkirke. (Liv Mari Lia)

– Hvorfor er det viktig for deg å være her i dag?

– Det har noe med min egen tro å gjøre, også har det med den rollen som kirken kan spille, og særlig nå når vi får denne flotte biskopen.

– Opp på fjellet, og ned igjen

Blant de nåværende biskopene var det Anne Lise Ådnøy, biskop i Stavanger, og Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark, som medvirket i gudstjenesten, i tillegg til preses Olav Fykse Tveit, som foretok selve vigslinga.

TIDLIGERE BISKOP: Siden desember har Kari Veiteberg vært tilbake i sin gamle stilling som bymisjonsprest i Tøyenkirka. (Liv Mari Lia)

Kari Veiteberg, som gikk av som Oslo-biskop i desember i fjor, trekker fram Gylvers preken når hun snakker med Vårt Land.

– Jeg merket jo at vi alle ble løftet opp, og at Sunniva biskop tok oss opp på fjellet og fikk oss ned igjen, og ga livsmot, sier Veiteberg med henvisning til bibelteksten og prekenen, som dreide seg om Kristi åpenbaring for disiplene – nettopp oppe på et fjell.

– Det var godt. Jeg ble stolt, legger Veiteberg til.

En stor opplevelse

Når Vårt Land får den rykende ferske biskopen i tale, forteller hun at hele dagen har vært en stor opplevelse. Hun trekker fram hvor sterkt det er å bli omkranset av ei stor gruppe mennesker som ber for henne og gjerningen.

– Både av venner og kolleger og andre. Jeg føler meg virkelig båret av både Gud og mennesker, sier hun.

Rundt klokka halv elleve var de 900 plassene i domkirka fylt opp, og dørene ble stengt. Men da gudstjenesten var over, sto det fortsatt ei stor gruppe mennesker utenfor inngangen.

POPULÆR: For Sunniva Gylver var det rørende at selv ikke Oslo domkirke kunne romme alle som ønsket å delta på vigslingsgudstjenesten hennes. (Liv Mari Lia)

– Gjør det inntrykk å komme ut her og se de som fortsatt står her, etter at de ikke fikk plass inne i kirka?

– Det var veldig rørende. Og i dette litt sure været, må jeg si at fikk litt vondt av dem.

Da Gylver oppdaget dem på vei inn i kirka rakk hun å rope til dem at hun håpet de kunne finne seg en kafé og følge gudstjenesten på Facebook.

– Jeg har følt meg så utrolig godt mottatt av ukjente folk, og av mange som sier selv at de ikke har hatt noe sterkt forhold til kirken, som likevel formidler at dette betyr noe for dem. Så jeg håper at jeg kan klare å være tilliten verdig. Jeg skal jobbe så hardt jeg kan og be mye.

Invitasjoner til dialog

Leder i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen, er også på plass, først og fremst fordi han er invitert, opplyser han til Vårt Land.

Jeg vil veldig gjerne komme meg ut og være sammen med folk — Sunniva Gylver

– Samtidig er det veldig hyggelig å være med og markere når vår største samarbeidspartner på feltet får en ny leder.

Lomsdalen forteller at han merket seg invitasjonene til dialog, og det han kaller «spark til oss ikke-religiøse» som kom fram i Gylvers preken.

– Jeg setter jo alltid pris på en god preken, så det syntes jeg var både inviterende og til glede.

---

Sunniva Gylver

Født i 1967

Har vært menighetsprest i Oslo gjennom tre tiår, nå sist sokneprest i Fagerborg menighet

Har skrevet flere bøker og ledet livssynsprogrammer på TV

Ble vigslet til biskop i Oslo bispedømme 23. februar 2025

---

Vil besøke alle menighetene

Allerede mandag er den nye bispe-hverdagen i gang. Først skal Gylver på samling i alle de åtte prostiene, før hun går i gang med målet om å besøke alle de 58 menighetene i bispedømmet på ett år.

OSLO SENTRUM: Politiet var til stede for å sørge for at alt gikk riktig for seg. (Liv Mari Lia)

– Da blir det nok mer bispevisitt enn visitas, sier hun og fortsetter:

– Men jeg vil veldig gjerne komme meg ut og være sammen med folk, synliggjøre alt det flotte som skjer i kirka, og selv peke ut noe av det jeg tror er viktig for oss som folkekirke framover.