Klokken 11 startet vigslingsgudstjenesten for Sunniva Gylver som blir ny biskop i Oslo bispedømme. Allerede klokken 9 kom de første tilreisende. Timen etter var det lange køer utenfor domkirken, og klokken 10.30 var benkeradene fylt opp.

Bispekollegiet er blant dem som var på plass i kirken. Det samme var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), trosminister Lene Vågslid (Ap), samt flere andre gjester fra det offisielle Norge og utlandet. Både presse fra inn- og utland var til stede.

Her kan du se gudstjenesten:

Kong Harald ankom den høytidelige seremonien litt før klokken 11, sammen med preses Olav Fykse Tveit.

Statsminister Jonas Gahr Støre på vei inn i Oslo domkirke. (Fredrik Varfjell/NTB)

Oslo bispedømme omfatter Oslo kommune, Asker og Bærum kommuner i Akershus fylke og et landsomfattende døveprosti. Det var i desember i fjor at det kjent at Gylver blir ny biskop i Oslo bispedømme.

NY BISKOP: I desember ble det kjent at Sunniva Gylver blir ny leder i Oslo bispedømme. Søndag 23. februar vigsles hun til biskop (Thomas Fure/NPK)

Gylver har også blitt intervjuet i Vårt Lands podkast Åpenbart. Hør samtalen under:

---

Sunniva Gylver

Født i 1967

Har vært menighetsprest i Oslo gjennom tre tiår, nå som sokneprest i Fagerborg menighet

Har skrevet flere bøker og ledet livssynsprogrammer på TV

Vigsles til biskop i Oslo bispedømme 23. februar 2025

---