Nå er Sunniva Gylver biskop

Oslo domkirke var fylt til randen da Sunniva Gylver ble viglset til ny Oslo-biskop i Den norske kirke søndag. I benkeradene satt blant andre kong Harald, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), trosminister Lene Vågslid (Ap), samt flere gjester fra det offisielle Norge og utlandet.

Under den høytidelige gudstjenesten avla Gylver sitt bispeløfte, som hun bekreftet med et håndtrykk.

Deretter knelte hun mens de øvrige biskopene la hendene sine på den nye biskopen og ba for henne.

Kirkens ledende biskop, preses Olav Fykse Tveit, holdt like før sin vigslingstale til henne.

– Biskop betyr «den som ser». Det er ikke så vanskelig å se deg, heller ikke å se hvem du er og hva du er, hverken før eller nå: Et vitne om Kristus, sa han.

Sunniva Gylver

Alder: 58 år.

Sokneprest i Fagerborg siden 2016.

Har tidligere jobbet som blant annet sokneprest i Kampen og studentprest ved Høgskolen i Oslo (nå Oslomet).

Har utgitt fire bøker, blant annet Søndager med Sunniva og Midt i alt som er – en fortelling om kjærlighet og sorg og eksistensiell beredskap.

og Har også vært TV-prest og foredragsholder.

– Kalt til å tro, håpe og kjempe

Gylver kommer fra jobben som sokneprest i Fagerborg, der hun har vært siden 2016.

– Vi lever i urolige tider, i en fantastisk og forferdelig verden, sa hun i sin første preken som biskop, og viste til at vi gjennom blant annet sosiale medier hele tiden er oppdatert på «krig og opprustning, uforutsigbare ledere, naturtap og klimaendringer ute av kontroll».

Det er «en heftig kombo» for både sjel og sinn, sa hun.

– I et stadig mer polarisert offentlig ordskifte, er det også lett å bli taus eller troll, og miste tilliten til alt og alle. Men som kirke er vi kalt til å gjøre noe helt annet, påpekte hun.

– Som troende og som kirke er vi kalt til å tro, håpe og kjempe, midt i alt som er. Ingen av oss har sett Gud, men Jesus har vist oss hvem Gud er og hva Gud gjør gjennom evangeliet. Jesus kom for å frelse. Det er en kamp mellom godt og ondt, i oss og rundt oss, og vi kan ikke fikse den alene. Vi trenger redning og frelse – og vi har fått det! sa Gylver til de fremmøtte.

Sunniva Gylver ble bedt for under vigselsgudstjenesten søndag. (Fredrik Varfjell/NTB)

Statsminister Jonas Gahr Støre på vei inn i Oslo domkirke. (Fredrik Varfjell/NTB)

Kong Harald ankommer domkirken sammen med preses Olav Fykse Tveit. (Fredrik Varfjell/NTB)

Overveldende flertall

Oslo bispedømme omfatter Oslo kommune, Asker og Bærum kommuner i Akershus fylke og et landsomfattende døveprosti. Det var i desember i fjor at det kjent at 58-åringen blir ny biskop i Oslo bispedømme.

Etter en lang og omfattende ansettelsesprosess, stod det til slutt mellom tre kandidater da Kirkerådet skulle ta den endelige beslutningen. Med 13 av rådets stemmer fikk Gylver overveldende flertall. Fire medlemmer ønsket seg Sturla Stålsett som ny biskop. Ingeborg Sommer fikk ingen stemmer.

– Jeg vil bruke meg selv til å forkynne evangeliet langt og bredt ut med stor frimodighet, men også klokskap. Og til å utvikle en enda tryggere og modigere samtalekultur i kirken, uttalte Gylver til Vårt Land etter at nyheten ble kjent.

I SLUTTSPURTEN: Sunniva Gylver, Ingeborg Sommer og Sturla Stålsett stod i desember igjen som kandidatene til å bli biskop i Oslo. (Vårt Land arkiv)

Gylver tar over stafettpinnen etter Kari Veiteberg, som varslet sin avgang som biskop i januar i fjor.

I desember ble Gyvler også intervjuet i Vårt Lands podkast Åpenbart. Lytt til samtalen her:

