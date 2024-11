Biskop Bernt Eidsvig går av i 2025

I 2025 går Bernt Eidsvig av som katolsk biskop av Oslo. Det skjer omtrent til sommeren, skriver Eidsvig i en e-post til Vårt Land.

Eidsvig har den siste tiden slitt med helseutfordringer. I forrige måned fortalte han til Vårt Land at han har rapportert til Vatikanet at han ikke kan fortsette som nå.

Det er paven selv som må godkjenne avgangen til en biskop i Den katolske kirke. Eidsvig har ikke sendt avskjedssøknaden sin enda, men forventer at den blir godkjent:

– Paven har jo nå åpnet for min avskjed i og med at han har utnevnt en koadjoturbiskop. Men den endelige signaturen har jeg ikke fått. Men jeg tror det er en forholdsvis grei sak. Jeg er over 70 år og har gjort det jeg skal, sier Eidsvig.

---

Bernt Eidsvig (71)

Født i Rjukan 12. september 1953

Konverterte til Den katolske kirke i 1977

Sokneprest i St. Paul i Bergen 1986-1991

Tilbrakte 14 år i klosteret Klosterneuburg i Østerrike

Utnevnt til biskop i Oslo katolske bispedømme av pave Benedikt XVI i 2005

Gir seg som Oslo-biskop i 2025

---

Etterfølger utnevnt

Tidligere denne måneden ble Eidsvigs etterfølger, Monsignore Fredrik Hansen (45), utnevnt av pave Frans. Hansen vil bli ny biskop den dagen Eidsvig trer ut av tjenesten.

Det skjer altså allerede til sommeren. Fram til da vil Hansen, som såkalt koadjutorbiskop, være hjelpebiskop i Oslo katolske bispedømme.

Året 2025 er på mange måter et passende år for Eidsvig å tre til side. Da er det tjue år siden han ble vigslet til biskop av Oslo. Det er også det første året i Eidsvigs tid som biskop hvor Den katolske kirke skal feire et ordinært jubelår, et høytidsår som feires i Den katolske kirke hvert 25. år.

ETTERFØLGER: Fredrik Hansen er Bernt Eidsvigs etterfølger som biskop av Oslo katolske bispedømme. (Larry Canner / katolsk.no)

Savna klosterlivet

– Jeg synes jeg har gjort det jeg har skullet gjøre her. Det har vært bevegede tider innimellom, men stort sett har jeg prøvd å gjøre det tingene jeg har ansvar for så riktig som mulig, sier Eidsvig.

Han har vært en såkalt motvillig biskop. Da Vatikanet i 2005 ba ham flytte til Oslo, ville han ikke forlate klosteret i Østerrike som han hadde tilhørt i 14 år.

– Jeg har alltid regnet med at dette var et avbrudd fra mitt klosterliv. Nå har det riktignok vart i 19 og et halvt år. Men jeg har gjort det jeg kan for å holde kontakten med klosteret.

Eidsvigs plan er etter hvert å flytte tilbake til sin orden i Klosterneuburg i Østerrike.

– Når jeg får lov til å gå av, så vil det skje ganske raskt.

– Har du savna klosterlivet?

– Ja, jeg har savna det. Nå vet jeg ikke hvor mye av det er jeg er i stand til å gjøre lenger, men jeg får se hvordan formen er om tre kvart år.