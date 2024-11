– Jeg ville lære mer og skjønne den røde tråden gjennom Bibelen. Og det tenkte jeg at jeg ikke fant noe annet sted enn på bibelskole, sier Helene Vingen (20).

Hun går andreåret på Bildøy bibelskole utenfor Bergen, og håper å bety en forskjell.

Stadig flere gjør som henne.

– Man kan være bra uten å ha gått på bibelskole, men det skjer noen ting der og man blir utrustet, sier Helene Vingen (20). (Matilde Solsvik)

Bibelskolene i Norge har denne høsten tatt opp 833 elever. Det er omtrent 80 flere elever enn ved høsten i fjor, og det høyeste tallet siden høsten 2020.

Sektoren er dermed nesten tilbake til nivået som var før pandemien.

Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Siden tallene viser tilskuddstellende elever, kan det reelle tallet for antall elever være høyere.

Tallene inkluderer heller ikke bibelskoler som opererer uten offentlig tilskudd, slik som Ungdom i Oppdrags disippeltreningsskoler (DTS). Vårt Land meldte imidlertid nylig at også disse skolene har satt rekord i år, med 313 elever.

Skolelei og sulten på Jesus

– Jeg var egentlig skikkelig skolelei, men så ville jeg fortsatt dykke ned i Bibelen, for jeg merket at det var så mye jeg ikke kunne, sier Steinar Sugustad (18), som har gått to år på bygg- og anlegg før han startet på Bildøy.

Han har sett andre bli forandret og utrustet på bibelskole, og ønsket det samme før han skulle ut i læretiden.

– Det er ofte veldig tøft miljø på byggeplassene, så jeg tror det kan være lurt å utruste meg før jeg kommer til den tiden, sier han.

VIL BLI TRYGGERE: Karen Elida Søvde (t.h.) sier hun ønsker å bli tryggere på sin kristne identitet ved å gå på bibelskole. Her sitter hun sammen med Steinar Sugustad. (Matilde Solsvik)

Det kjenner Karen Elida Søvde (19) seg igjen i.

– Jeg husker at på slutten av VG3 var det flere ganger jeg satt i timen og tenkte at jeg mye heller ville lese i Bibelen enn å sitte der.

Hun forteller at hun synes det er godt å få inn gode vaner med bibellesing og et godt kristent fellesskap.

Rekordår på Bildøy

Bibelskolenes økning skjer til tross for at regjeringens kutt i tilskudd til disse skolene trådte i kraft i fjor. Det innebærer at staten nå kun dekker 65 prosent av kostnadene per elever, mot 75 prosent før kuttet.

Dette har blant andre preget Bildøy bibelskole. De har måttet øke prisen for elevene, men det har ikke hindret elevene å gå der.

– Vi har merket en grei oppgang de siste årene, og så har vi rekordår i år, sier Andreas Evensen, rektor på Bildøy bibelskole.

REKTOR : Andreas Evensen, rektor på Bildøy bibeksole, mener at selv om kunnskapsnivået er lavere blant elevene, så er de sultne på å lære om hva som er sant. (Matilde Solsvik)

Han mener de ser økt pågang, både på bibelskolene og på de kristne videregående skolene.

– Det er ett eller annet som skjer, sier Evensen.

Mener bibelkunnskap mangler

Da rektoren selv var elev ved Bildøy for 20 år siden, mener han kunnskapsnivået og kulturen var annerledes. Allerede da reagerte han på at kunnskapsnivået om Bibelen var lavt. Nå mener han det er enda lavere.

– Jeg tror likevel at i min tid var man mer opptatt av å «brife» om hva man kunne fra Bibelen, enn å dele livet slik som det var. Der har det skjedd en kulturendring, sier Evensen.

Hver torsdag samles elever til et opplegg som kalles krigerne og søstrene. Her samles de i grupper og, «tar av masken», og deler livet med hverandre. De forteller blant annet om hvordan det går, og bekjenner synd.

De har en hunger etter å finne ut hva som er sant. — Andreas Evensen, rektor ved Bildøy bibelskole

Dette nevner han som en del av kulturendringen. Selv om mange elever kommer inn med mindre bibelkunnskap enn før, opplever han at de kommer med lærelyst.

– De har en hunger etter å finne ut hva som er sant, og jeg opplever at det er en generasjon som liker å være med voksne, så det er håpefullt på mange måter.

Tilbake på toppen som Norges største

Tallene viser også at Bibelskolen i Grimstad er tilbake på plassen som Norges største bibelskole. Skolen har i flere år figurert på toppen av listen, men måtte i fjor se seg slått av Bildøy bibelskole.

Bibelskolen i Grimstad har i år har fått tilskudd for 113 elever. Det er det høyeste tallet i skolens historie.

– Det er veldig gledelig at så mange velger å gå på bibelskole hos oss. Og at det synes å være er en trend over hele landet er fantastisk, sier Tommy Land, administrasjonsleder ved Bibelskolen i Grimstad.

FORNØYD: Tommy Land, administrasjonsleder ved Bibelskolen i Grimstad (Bibelskolen i Grimstad)

Han tror økningen skyldes økt aktivitet blant unge i kristent arbeid rundt i landet.

– Det virker å være en mobilisering som skjer blant ungdom som resulterer i økt søkning til bibelskolene, sier Land.

Merker støtte-kutt

Han forklarer samtidig at skolen, som eies av Normisjon, merker kuttet i statlig tilskudd som trådte i kraft i fjor. Bibelskolen har måttet øke skolepengene noe, men ikke nok til å dekke inn hele kuttet.

– Det har blitt vanskeligere å drive bibelskole økonomisk.

– Tror du at elever kan bli skremt bort av høyere skolepenger?

– Skolepengene er ikke unormalt høye, sett for eksempel opp mot en folkehøyskole. Men det å bruke et år på bibelskole er kostbart, og det er uheldig at en større del av det må finansieres av elevene selv. Jeg er redd for at flere velger bort bibelskole på grunn av høyere kostnadsnivå, sier Land.