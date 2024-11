– Jeg synes det er en viktig debatt, og jeg mener Aud Irene Svartvasmo har fått for mye pes. Det er fint at hun våger å tenke høyt.

Det sier sokneprest Hans Aage Gravaas. Han kommenterer kritikken som har kommet i etterkant av Svartvasmos kommentar, som har blitt mye diskutert i sosiale medier.

Hun skrev blant annet: «Jeg tar sjansen på å påpeke det iøynefallende faktum at et tredje medlem av en og samme familie, på relativt kort tid stiller til valg og er med i innspurten. Det gir en bismak av nepotisme».

I innlegget sikter skribenten til at bispekandidat Sturla Stålsett er sønn av tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett, og hans kone er søster til Kari Veiteberg. Kommentaren har blitt diskutert på Facebook, og flere stiller seg kritiske til at hun brukte begrepet «nepotisme».

Gravaas mener motstemmene tar for hardt i når de beskylder Svartvasmo for å komme med beskyldninger om at valget av ny Oslo-biskop er nepotisme.

– Det er ikke det hun har gjort, hun beskriver en opplevelse eller en «bismak» hun selv kjenner på, sier han.

– Trenger ikke dekning

Aud Tønnessen, tidligere dekan ved Teologisk fakultet, skrev i en kommentar på Facebook at Svartvasmo må belegge det om hun mener det foregår nepotisme i kirken.

«Det er rett og slett en ganske grov anklage», skrev hun.

Gravaas mener derimot ikke at hun trenger belegg.

– Det er ingen påstand. Svartvasmo anklager ingen, men beskriver hvordan hun opplever det å se flere personer fra samme familie inneha den samme framskutte stillingen. Jeg synes det er helt greit å hevde dette, og jeg opplever verken at dette er et personangrep eller et forsøk på å manipulere en pågående prosess, sier han.

– En sunn debatt

Gravaas mener det er en sunt og modig å stille spørsmålene som Svartvasmo gjør.

– At Svartvasmo etterlyser at mediene setter søkelys på disse spørsmålene er jeg veldig enig i, sier han, og fortsetter:

– Jeg tenker det er legitimt i denne saken, og i veldig mange andre saker, at mediene utøver maktkritikk og stiller spørsmål ved maktkonsentrasjon.

Han understreker at han selv ikke deler Svartvasmos beskrivelse av fire tidligere biskoper, eller at han har opplevelse av at valg av Oslo-biskop er et resultat av nepotisme.

Likevel mener han at man bør tåle å høre hvordan den aktuelle situasjonen kan oppleves for noen. Åpenhet og transparens er i alle fall viktig for å skape tillit til Den norske kirke, sier han.

Gravaas synes det er trist at Svartvasmo nærmest blir «klubbet ned», og at debatten ble unødvendig polarisert.

Verken Harald Hegstad eller Aud Tønnessen ønsker å svare på Gravaas’ kritikk. Tønnessen skriver i en tekstmelding til Vårt Land at hun tar Gravaas’ syn til etterretning.