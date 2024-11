– Fakultetsstyret må ganske enkelt følge de prosedyrene som er oppgitt i valgreglementet til Universitetet i Oslo. Om de ønsker å gjøre noe annet, vil det utløse en prinsippdebatt på hele universitetet om hvordan utnevnelse av ny prodekan skal finne sted.

Det sier Marius Timmann Mjaaland, professor i systematisk teologi ved Teologisk fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo (UiO).

Nylig ble det kjent at Sivert Angel fratrer som prodekan og studiedekan ved TF «med umiddelbar virkning». Nyheten ble først kjent for de ansatte i en e-post fra dekan Anders Runesson fredag 15. november.

Der kunne han samtidig meddele at at forskningsdekan Anne Hege Grung går inn som prodekan.

Som prodekan er man stedfortreder for dekanen, og inngår i fakultets ledergruppe. Man blir også nestleder i fakultetsstyret.

Nå møter oppnevnelsen kritikk. Mjaaland, som selv er 2. vara for vitenskapelige ansatte i fakultetsstyret til TF, mener framgangsmåten er i strid med universitetets valgreglement.

Slik Mjaaland tolker reglementet må styret stemme over dekanens forslag til ny prodekan. Men i dette tilfellet har prodekanen blitt oppnevnt av dekanen, uten noen styrebehandling, ifølge ham.

– Dette er ikke noe hokus pokus, det er innført som en regel for alle fakulteter og institutter på UiO. Poenget er ganske enkelt å sikre ledelsens demokratiske legitimitet og unngå vilkårlighet og maktmisbruk, sier Mjaaland.

Nylig ble det kjent at Sivert Angel fratrer som prodekan og studiedekan ved TF «med umiddelbar virkning». Nyheten ble først kjent for de ansatte i en e-post fra dekan Anders Runesson (bildet) fredag 15. november. (NTB Nyheter, UiO)

«Avgjørende for legitimiteten»

Mjaaland har derfor denne uken meldt sine innvendinger inn som en sak for fakultetsstyret.

«Fremgangsmåten fremstår som vilkårlig og skjedde uten forvarsel. Mangelen på begrunnelse og transparens har utløst stor bekymring blant studenter, ansatte og fagforeninger knyttet til dekanatets legitimitet ettersom ny prodekan ikke formelt er bekreftet av styret», skriver Mjaaland i saksframleggelsen til styret.

Dekan Anders Runesson har forklart at han og Sivert Angel ble enige om at Angel skulle fratre som prodekan.

Det skal ha skjedd på et møte fredag forrige uke, ifølge e-posten som Runesson sendte ut til de ansatte på TF samme dag.

Til Vårt Land har Angel kommentert avgjørelsen slik:

– Dette handler om uenighet om hvordan vi skal arbeide sammen. Dekanen har myndighet til å utnevne prodekan, og har dermed også myndighet til å avsette prodekanen når han ikke har tillit til vedkommende, sa han da nyheten ble offentlig kjent.

Mener saken er prinsipielt viktig

Ifølge Mjaaland har ikke TF noen egen prosedyre for hva som skjer hvis den valgte prodekanen fratrer i perioden, enten det skjer frivillig eller vedkommende blir avsatt, slik det var tilfelle denne gangen. Han mener derfor det er reglementet for hele universitetet som gjelder.

– Der er det beskrevet ganske nøyaktig hvordan denne prosessen skal finne sted: Dekanen kan foreslå en ny prodekan for styret. Deretter finner det sted en avstemning i styret, der den nye kandidaten må få over halvparten av stemmene, det vil si seks stemmer, sier han.

Dermed anses vedkommende som rett valgt.

Han mener ledelsen på TF egentlig bør være takknemlig for at det finnes «så klare regler på dette feltet».

– Det hindrer mistanke og mistillit i det lange løp. Jeg tar det derfor for gitt at ledelsen vil følge denne prosedyren også i den krisen som har oppstått etter at prodekanen ble avsatt, sier han.

TAR OVER: Hallgeir Elstad tar over som studiedekan ved TF, etter at Sivert Angel trakk seg fra stillingen. (Alexander Tufte Wetherilt)

– En ikke ubetydelig makt

Da Sivert Angel fratrådte som prodekan, gikk han også ut av rollen som studiedekan. Onsdag denne uken ble det kjent at Hallgeir Elstad, professor i kirkehistorie, tar over sistnevnte verv.

Mjaaland kritiserer imidlertid ikke denne prosessen i sitt saksframlegg til styret, da dette vervet innebærer mindre makt enn en prodekan.

– Prodekan har en ikke ubetydelig makt ved fakultetet, som nestleder i styret og som dekanens erstatter ved sykdom og fravær. Dersom dekanen fritt kunne avsette prodekanen til enhver tid uten å hente støtte fra styret, så kunne han jo i et tenkt tilfelle avsette prodekaner annenhver måned ettersom hva han anser som opportunt og hvem han anser som best egnet for øyeblikket, sier Mjaaland.

Han påpeker at det ikke er slik universitetsdemokratiet fungerer.

– Derfor må dekanen sørge for å følge prosedyrene i detalj, og særlig hvis det skulle oppstå tvil om dekanatets legitimitet. Ved å avsette prodekanen uten en klar begrunnelse, har han i grunnen selv utløst den krisen som nå har oppstått. Ved stadig å hevde at det ikke handler om saklig uenighet, så ser det i hvert fall utenfra ut som om det handler om nettopp uenighet i sak. Nå handler saken også om styrets legitimitet, ettersom prodekan går inn med en egen stemme i styret, sier han.

Dekan Anders Runesson er blitt forelagt kritikken fra Mjaaland. Han mener det finnes en del misforståelser i det Mjaaland skriver, uten å utdype dette. Han opplyser at han har planlagt å informere fakultetsstyret om oppnevning av ny prodekan «i første mulige styremøte», samt besvare spørsmål som fakultetsstyret måtte ha i den forbindelse.

Fakultetsstyret har sitt neste møte 5. desember.