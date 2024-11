Krise i Bibelselskapet: Må trolig nedbemanne

Tirsdag kveld melder Kristelig Pressekontor (KPK) at det tidligere på dagen har vært et allmøte i Det Norske Bibelselskap. Her skal det ha blitt informert om den alvorlige økonomiske situasjonen i organisasjonen.

De ansatte ble også informerte om at Bibelselskapet planlegger kutt i stillinger for å dekke underskuddet. Det bekrefter flere kilder overfor KPK og Vårt Land.

Etter det Vårt Land erfarer har styret diskutert den krevende økonomiske situasjonen, og det kan bli aktuelt å nedbemanne, men det er ikke konkludert i saken.

Store underskudd

Ifølge årsregnskapet for 2023 hadde organsisasjonen underskudd på 11,6 millioner kroner, viser Vårt Lands undersøkelser. Også i 2022 gikk Bibelselskapet i minus, da var underskuddet på 8,4 millioner.

I årsrapporten for 2023 skriver Bibelselskapet at man i forbindelse med renoveringsarbeid av organisasjonens kontorlokaler har tatt opp et langsiktig pantelån på 35 millioner kroner.

Videre skriver de: «Selv om Bibelselskapet har hatt underskudd i både 2022 og 2023, anses ikke kredittrisikoen som stor med de verdiene Bibelselskapet rår over. Vi har tatt opp en midlertidig kassekreditt for å minimere risikoen for at vi ikke skal kunne klare å betale forpliktelsene våre tidsriktig».

Organisasjonen poengterer at de har en «solid egenkapital på 50,9 mill. kroner pr. 31.12.2023». I tillegg skal Bibelselskapets eiendom i Bernhard Getz’ gate 3 i Oslo være verdt godt over 100 millioner kroner.

Vårt Land har foreløpig ikke lykkes å komme i kontakt med generalsekretær i Bibelselskapet, Øyvind Haraldseid.

Heller ikke presseansvarlig Marit Worpvik, eller styreleder Dag Jakob Opedal, har foreløpig svart på våre henvendelser.