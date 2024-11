Forrige uke fikk samtlige barne- og ungdomsskoler i Trondheim en e-post fra skolesjefen i kommunen, som kunne tolkes dit hen at skolegudstjenester er forbudt. E-posten ble først ble omtalt av Adresseavisen.

Som følge av informasjonen har minst tre skoler valgt å avlyse årets skolegudstjenester. Det får Vårt Land bekreftet av rektorene på de aktuelle skolene.

– Vi har avlyst skolegudstjenestene, ja. Det på grunn av et skriv fra skolesjefen som viste til at forkynnelse ikke er tillatt, ifølge opplæringsloven, forteller Inger Sagen Hasselø, rektor ved Huseby barneskole i Trondheim.

Også Tonstad skole og Tanem skole har avlyst årets skolegudstjenester av samme årsak, opplyser rektorene til avisen.

VIL HA BEKLAGELSE: KrF-politiker Majen Helen Sævik mener åpningen for skolegudstjenester ikke er blitt mindre med det nye forkynnelsesforbudet. (Alfred Olav Fonn)

– Har skapt voldsom usikkerhet

KrF-politiker Majen Helen Sævik kunne mandag fortelle til Vårt Land at e-posten fra skolesjefen «har skapt en voldsom usikkerhet i Trondheimskolen», og at hun selv er blitt kontaktet både rektorer og lærere.

– Rektorer er ikke trygge på at skolegudstjenester er lov lengre, uttalte Sævik, som er leder for oppvekst og kulturutvalget i Trondheim kommune.

I e-posten gjorde kommunens skolesjef rektorene oppmerksomme på en ny paragraf i opplæringsloven som trådte i kraft 1. august. Ifølge §14-5 skal opplæringen i skolen «ikke være forkynnende».

«Dette medfører et generelt forbud mot religiøs og livssynsmessig forkynnelse i alle typer opplæring», skrev Forren i e-posten, som Vårt Land har sett.

Videre opplyste han at det er «ingen hjemmel i opplæringslovens §14-5 som åpner for unntak fra dette forbudet. Dette gjelder også for skolegudstjenester», skrev han.

Dagen etter kom en oppfølgende e-post fra byråd for utdanning, Lucie Katrine Eidem (V). I den viste hun til Utdanningsdirektoratets veileder for skolegudstjenester. Den åpner for at skolegudstjenester kan gjennomføres dersom flere forutsetninger er til stede. Blant annet bør ikke julegudstjenester arrangeres som en juleavslutning.

I tillegg slår den fast at det er skoleeier som avgjør deltakelse på skolegudstjenester, viste Eidem til.

«Politisk skoleeier vil informere om at det er et behov for å gi klarere retningslinjer for etterlevelse av ny opplæringslov innenfor denne tematikken, inkludert skolegudstjenester. Dette vil følges opp i 2025», skrev hun.

Etterlyser tydeligere beskjed

Rektor ved Huseby barneskole i Trondheim forteller at de i alle år har tilbudt skolegudstjenester i tråd med Utdanningsdirektoratets veileder.

– Men som følge av kommunikasjonen fra kommunen valgte vi å avlyse i år, sier Inger Sagen Hasselø.

– Både kunnskapsministeren og Utdanningsdirektoratet har nylig gjort det klart at skolegudstjenester ikke rammes av den nye paragrafen om forkynnelsesforbud. Hva tenker dere om det?

– Den beskjeden nådde oss litt seint. Kommunen må gi oss en tydeligere beskjed dersom vi skal endre praksisen igjen.

Som følge av kommunikasjonen fra kommunen valgte vi å avlyse i år — Inger Sagen Hasselø, rektor ved Huseby barneskole i Trondheim

– Kan det være aktuelt for dere å ha skolegudstjenester neste år?

– Det vil retningslinjer fra skoleeier avgjøre.

– Opplever dere opplæringsloven som uklar etter at forkynnelsesforbudet trådte i kraft?

– Retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet har jo vært der hele veien, og jeg kan ikke se at de har endret seg stort med den nye paragrafen. Men kommunikasjonen rundt den har vært litt uklar. Der har det jo vært litt ulike utspill i det siste.

Sagen Hasselø understreker at hun samtidig synes det er en viktig del av opplæringen å la elevene får oppleve ulike gudshus.

– I et tolerant samfunn bør man verdsette dette også videre, sier hun.

FORKYNNELSESFORBUD: – Mitt budskap har hele tiden vært at det har kommet en ny bestemmelse i opplæringsloven som tydeliggjør forbud mot forkynnelse i opplæring, skriver Lucie Katrine Eidem til Vårt Land. (Fredrik Hagen/NTB)

Viser til veileder

Byråd for utdanning, Lucie Katrine Eidem (V), fikk mandag spørsmål fra Vårt Land om hun mener at skolegudstjenester ikke er i strid med det nye forkynnelsesforbudet i opplæringsloven.

– Mitt budskap har hele tiden vært at det har kommet en ny bestemmelse i opplæringsloven som tydeliggjør forbud mot forkynnelse i opplæring, og at det også har kommet en oppdatert veileder fra Utdanningsdirektoratet som må sees i sammenheng med dette. Skolegudstjeneste er ikke i strid med opplæringsloven, såfremt man følger veilederen fra Utdanningsdirektoratet, skrev Eidem i en e-post til avisen.

Til Adresseavisen har hun uttalt at hun mener at synspunktet hennes er klinkende klart.

– Ingen rektor i Trondheim lurer på om det er lov eller ikke å arrangere skolegudstjenester. De er gjort kjent både med loven og veilederen. Det er det vi forholder oss til i Trondheim, sa hun til avisen.

Vårt Land har forsøkt å ringe skolesjefen i Trondheim flere ganger, men det har ikke lyktes avisen å få tak i ham.