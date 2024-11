Mugg, muselort og brutte løfter

– Det er virkelig ikke bra.

Ordene tilhører sokneprest Skule Bjørnstad, og beskrivelsen er av tilstanden til Charlottenlund kirke, hvor han er prest. Det har lenge vært klart at soknet skulle få et helt nytt kirkebygg, arkitekttegningene er klare, og det var planlagt at bygginga skulle starte allerede neste sommer.

Nå har i stedet midlene fra kommunen forsvunnet fra neste års kommunebudsjett. Tilbake står en menighet i villråde.

I 2017 ble det besluttet at Charlottenlund kirke skulle selges, og at det i stedet skulle bygges ei helt ny kirke. Årsaken er at kirka har store problemer med både mugg og råte, såpass at hele underetasjen i kirka er stengt av.

KIRKEBYGG: Sokneprest Skule Bjørnstad og daglig leder Arne Reidar Vik Selven viser Vårt Land rundt i den gamle kirka. (Synne Folstad Moen)

– Det er frustrerende, for det er mange ting vi gjerne ville ha gjort. Vi gjør det vi kan ut av de rammene vi har nå, forteller Bjørnstad til Vårt Land. Han legger til:

– Vi frykter at muggen og råten kan spre seg opp til førsteetasjen.

Når Vårt Lands fotograf får omvisning i kirka er det tydelig at det er en menighet med mye liv og aktivitet – men med liten plass til å romme det. Det står bordtennisbord, fotballbord og små barnestoler framme i selve kirkerommet. Murveggen løsner mer og mer, og de fargerike vinduene har sprekker. I vinduskarmen bak døpefonten dukker det også opp muselort når de kikker ned.

Venter på forhandlinger

Kommunebudsjettet skal opp til behandling i midten av desember.

DÅRLIG STAND: Murveggen flasser av og vinduskarmen er ødelagt av fuktskader og muselort. (Synne Folstad Moen)

Byrådet, som består av Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, har lagt fram budsjettet, men er avhengig av støtte fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Pensjonistpartiet for å ha flertall i bystyret. KrFs eneste representant i bystyret, Majen Sævik, har vært tydelig på at bevilgning til ny Charlottenlund kirke er en viktig brikke i samarbeidet.

Plutselig kan hele kirka bli stengt. Det er en reell fare — Skule Bjørnstad, sokneprest

– Når byrådet velger å kutte våre saker på denne måten, er vi egentlig i sjokk. Det er et slags tillitsbrudd, og en enormt stor skuffelse, har hun tidligere sagt til Adresseavisen.

– Vi er veldig spente på forhandlingene, og håper det kan gå veien. Fram til da gjør vi det vi kan for å synliggjøre behovet.

I soknet finnes det to kirkebygg, men den andre kirka, Ranheim kirke, har kun rom for gudstjenester og kirkelige handlinger. Den er heller ikke stor nok til å huse alle behovene.

HÅPER PÅ NYTT BYGG: I enden av kirkerommet henger plantegninger av den nye kirken, «Den grønne katedral». Planen er å bruke elementer og annet gjenbruk fra den gamle kirka. (Synne Folstad Moen)

– Og det er ikke bare menigheten som taper på dette, det er hele bydelen også. Kirka er både en kulturarena og en møteplass, forklarer soknepresten. Han fortsetter:

– Vi ønsker å bygge et fellesskap, mer enn det vi kan i dag, når vi opererer på lånt tid. Plutselig kan hele kirka bli stengt. Det er en reell fare.

Forstår behovet

Sokneprest Bjørnstad har inntrykk av at politikerne forstår hvorfor menigheten trenger et nytt kirkebygg.

– De har vært på befaring her, og jeg tror de skjønner behovet. Flertallet i bystyret har jo vedtatt et program hvor det sto at Charlottenlund kirke skal bygges. Så vi er ganske skuffet over at det ble strøket ut.

MEDVIRKNING: Den gamle kirka er solgt. Nå har ikke byrådet i Trondheim bevilget penger til nytt bygg likevel. (Synne Folstad Moen)

Byråd Trond Åm (V) for kultur, idrett og friluftsliv har tidligere fortalt til Adresseavisen at han ikke er glad for at prosjektet er kuttet i budsjettet.

– Det er de økonomiske realitetene som har kommet tungt over Trondheim kommunes økonomi, så i budsjettforslaget fra byrådet er det kuttet i nesten alle store investeringsprosjekter, i alle fall på mitt område, sa han.