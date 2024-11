Hver juni markeres Pride i en rekke byer. En av dem som har markert feiringen er Blå Kors, en paraplyorganisasjon på rusfeltet for 15 landsomfattende organisasjoner og trossamfunn.

I sommer valgte organisasjonen å farge logoen sin i regnbuefarger på Facebook. I et innlegg skrev de blant annet at de «feirer mangfold og rett til å være den man er og elske den man vil». Teksten ble avsluttet med «Happy pride! ».

Men ikke alle medlemsorganisasjonene deler deres syn på Pride. Flere av dem mener at seksuelt samliv tilhører ekteskapet mellom mann og kvinne. Homofilt samliv anser de som synd.

Fra noen av dem har det kommet reaksjoner.

– Vi er svært takknemlige for det viktige arbeidet som Blå Kors driver. Men det er selvsagt at det som her kommer fram, vil føre til at vi må se nærmere på vårt forhold til organisasjonen.

Det sier Runar Landro, leder i Indremisjonsforbundet (ImF) til Sambåndet, som først omtalte saken

Det ImF-eide magasinet har den siste tiden skrevet flere artikler om Pride-feiringen til Blå Kors. Ifølge dem ble ingen av medlemsorganisasjonene informert om Pride-markeringen til Blå Kors i forkant.

Nå er det Pride-måned💙🌈 Vi ferier mangfold, og retten til å være den man er og elske den man vil. I Blå Kors jobber vi... Publisert av Blå Kors Mandag 3. juni 2024

Skal ta saken internt

Landro opplyser at en naturlig første reaksjon på markeringen vil være å snakke med andre av «eierne» til Blå Kors.

– Det neste vil være en intern runde i styret og i vårt lære- og tilsynsråd, sier han.

Landro ønsker ikke å kommentere uttalelsen ytterligere til Vårt Land, og viser til at de ennå ikke har behandlet saken i styret sitt.

En annen medlemsorganisasjon som reagerer på Pride-markeringen er DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn).

«Vi noterer at Blå Kors på sin Facebook-side løfter frem Pride. I dialog med Blå Kors vil vi finne ut mer av Blå Kors sitt forhold til ideologien som frontes av organisasjonen FRI», heter det i protokollen til hovedstyret deres i juni.

Ifølge tilsynsmann i DELK, Bertil Andersson, har de foreløpig ikke tatt kontakt med organisasjonen. Han ønsker derfor ikke å uttale seg om saken i media.

ORIENTERING: Generalsekretær i Normisjon, Kjetil Vestel Haga, mener det ville vært klokt om Blå Kors kom med en forhåndsorientering «når det gjelder verdibaserte temaer som flere medlemmer kan oppleve som kontroversielle». (Caroline Teinum Gilje)

Nå som denne saken har kommet opp, antar jeg at styret i Blå Kors vil gjøre sine vurderinger. Så får vi vurdere saken i forlengelsen av det — Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon

Mener de burde blitt orientert

Også Normisjon er blant medlemsorganisasjonene til Blå Kors. Generalsekretær Kjetil Vestel Haga understreker at de har «stor respekt for den viktige innsatsen Blå Kors gjør på rusfeltet».

– Samtidig står Normisjon fast ved sitt verdigrunnlag i spørsmål om samliv, og derfor er det ikke naturlig for oss å delta i Pride-markeringer.

Han forteller at de som medlemmer ikke forventer å bli informert om alt som publiseres av Blå Kors.

– Men når det gjelder verdibaserte temaer som flere medlemmer kan oppleve som kontroversielle, tenker jeg det ville vært klokt med en forhåndsorientering, sier han.

– Er det grunn til å se nærmere på deres forhold til organisasjonen som følge av dette?

– Normisjon gjennomfører jevnlig vurderinger av våre eier- og partnerskap, men vårt forhold til Blå Kors har ikke vært et tema den siste tiden. Nå som denne saken har kommet opp, antar jeg at styret i Blå Kors vil gjøre sine vurderinger. Så får vi vurdere saken i forlengelsen av det, sier han.

STYRELEDER: – Det er synd om Pride-markeringen får negative konsekvenser for nåværende organisasjonsmedlemmer, sier Torbjørg Aalborg, landsstyreleder i Blå Kors. (Foto: Den norske kirke)

Det som er i fokus når det feires Pride, er like rettigheter og menneskeverd, og opplevelsen av trygge rom — Torbjørg Aalborg, landsstyreleder i Blå Kors

– Ønsker å vise solidaritet

Blå Kors har siden 2020 på ulikt vis markert Pride i sosiale medier, ifølge kommunikasjons- og markedsdirektør i Blå Kors, Katrin Solbakken. Avgjørelsen om sommerens markering er forankret i Landsstyret, opplyser hun til Vårt Land.

Torbjørg Aalborg, landsstyreleder i Blå Kors, forteller hvorfor det har vært viktig for dem å markere Pride:

– Som en diakonal organisasjon ønsker Blå Kors å vise solidaritet med de som har kjempet og fortsatt kjemper for å være seg selv. Det som er i fokus når det feires Pride, er like rettigheter og menneskeverd, og opplevelsen av trygge rom, skriver hun i en e-post til avisen.

Reaksjonene fra organisasjonsmedlemmene kommenterer hun slik:

– Vi ønsker et så sterkt og mangfoldig Blå Kors som mulig, og synes det er synd om Pride-markeringen får negative konsekvenser for nåværende organisasjonsmedlemmer. Men de enkelte medlemsorganisasjonene må selv vurdere hvor de står i dette spørsmålet, sier hun.

Ikke tatt stilling til Fri

– Burde dere ha informert medlemsorganisasjonene om Pride-støtten?

– Oppdraget til Blå Kors inn mot sine organisasjonsmedlemmer er å dyktiggjøre dem i deres rusforebyggende og øvrige arbeid som gjøres blant annet gjennom nyhetsbrev og møter. Det er ingen tradisjon for å informere organisasjonsmedlemmer utover dette, svarer Aalborg.

– Støtter Blå Kors ideologien til foreningen Fri ved å uttrykke støtte til Pride?

– Ved å feire Pride, støtter vi Norges største feiring av mangfold og retten til å elske den man selv vil. Det betyr ikke at Blå Kors har tatt stilling til eller gir støtte til foreningen Fri. Alle mennesker er forskjellige med ulike behov og ønsker for sitt liv og det er viktig at alle vet at Blå Kors hjelper alle uten fordommer eller forbehold, det er særlig viktig i menneskemøtene i våre hjelpetilbud, skriver hun.

---

Blå Kors

Blå Kors er en paraplyorganisasjon på rusfeltet for 15 landsomfattende organisasjoner og trossamfunn. Disse er:

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Den norske kirke v/Kirkerådet

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Det Norske Baptistsamfunn

Guds Menighet

Indremisjonsforbundet

Metodistkirken i Norge

Misjonskirken Norge

Norges KFUK/KFUM

Normisjon

Norsk Helse- og Avholdsforbund

Norsk Luthersk Misjonssamband

Prison Fellowship Norge

Sjømannskirken

Søndagsskolen Norge

Kilde: Blå Kors

---