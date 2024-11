– Jeg synes dette er en vis avgjørelse av et samlet bispemøte, sier Kari Veiteberg, biskop i Oslo bispedømme.

Ifølge Den norske kirkes ordning for gravferd skal bibelverset Johannes 3,16, også kjent som «Den lille bibel», leses opp i begynnelsen av gravferdsseremonien.

Selv om lesningen er et obligatorisk ledd i liturgien, er det flere prester som i det stille har valgt å droppe dette. De mener det er uheldig å snakke om å gå fortapt i starten av en begravelse, kunne Vårt Land melde for fire år siden.

Også Veiteberg har noen ganger gjort et slikt valg ved gravferd. Hun har dessuten tatt til orde for at leddet bør gjøres frivillig.

Nå er hun ett skritt nærmere å få ønsket sitt oppfylt.

På forrige bispemøte i oktober vedtok biskopene at de vil be Nemnd for gudstjenesteliv vurdere «om lesning av Johannes 3,16 skal være med eller være et valgfritt ledd».

Det skjer i forbindelse med en revisjon av liturgien for gravferd, som sist gang ble endret for 21 år siden.

VALGFRIHET: Kari Veiteberg vil se bort fra det obligatoriske leddet. Her ser hun mot sola.

Har sammenheng med debatt

Verset lyder slik: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv».

Biskop i Agder, Stein Reinertsen, er for tiden fungerende preses for Olav Fykse Tveit. Han bekrefter at biskopenes vedtak om «Den lille bibel» har en sammenheng med debatten som oppstod i 2020.

– Det er naturlig at også dette leddet vurderes når liturgien nå skal revideres, sier han.

– Hva tenker du om at prester i dag velger bort opplesningen av verset?

– Jeg tenker at verset kan leses på flere måter. Noen leser det som et vers om håp, andre hører ordet «fortapelse». Det er denne samtalen vi må gå inn i.

– Tenker du fortapelsen er en del av det kristne budskapet i begravelser?

– Det jeg forkynner i begravelser er håpet og Guds nærvær. Det tror jeg de fleste prester i Den norske kirke gjør, uansett om de leser Johannes 3,16 eller ikke.

– Handler om å gå til grunne

Biskop Kari Veiteberg ønsker å gjøre verset til valgfri lesning, blant annet fordi det av pårørende kan tolkes som at man kan gå fortapt.

– Tenk at noen kan tolke verset sånn, for det er ikke det Jesus er ute etter, sier hun.

Hun viser til at i den nye bibeloversettelsen til Bibelselskapet, er ordet «fortapt» byttet ut med «tapt».

– Ordet handler om å gå til grunne eller miste noe.

Når verset likevel kan vekke assosiasjoner til «helvete», mener hun man skal være forsiktig med bruken av det i begravelser.

– Alt vi sier treffer levd liv, håp, angst og frykt. Alle tekstene vi bruker i livsritene våre, bør være gode og legges fram på en åpnende, dyp og klok måte. Jeg tror biskopenes signal om bruken av verset vil bli mottatt med glede av Nemnd for gudstjenesteliv, sier hun.

– Må ta på alvor dybden i den

At Veiteberg ønsker å gjøre lesningen av Johannes 3,16 valgfri ved gravferd, handler også om dramaturgi, har hun tidligere forklart.

– Det må være en logisk rekkefølge på ting i gravferden. I starten av en gravferd skal vi forsøke å samle oss. Johannes 3,16 er et tettpakket vers, og del av en lengre samtale mellom Jesus og Nikodemus. Det hører bedre hjemme i forbindelse med skriftlesningene, når vi tydelig sier at «La oss høre hva Guds ord sier», uttalte hun til Vårt Land i 2020.

Veiteberg understreker at hun ikke har noe imot bibelverset i seg selv.

– For meg er samtalen en av de rikeste i Det nye testamentet, og vi må ta på alvor dybden i den. Jeg synes det fungerer godt å holde en andakt over den i sin helhet.

– Skal kirken forkynne livets to utganger ved gravferd?

– For kirken handler en begravelse blant annet om å overgi den døde til Gud. Selv håper, ber og leser jeg tekster både om dom, fortapelse og evig liv, men til syvende og sist ligger ikke det i min hånd, men i Guds hånd. En viss ydmykhet der tror jeg presteskapet bør ha, sier Veiteberg.