– Vi vil at barn og unge skal få en tro som varer gjennom et helt liv. Med konferansen ønsker vi å styrke de faktorene som vi ser er viktige for å få det til, sier Linda Andernach Johannesen.

Hun er prosjektleder for «Gi Jesus videre», en konferanse rettet mot kristne ledere, foreldre og andre som ønsker å formidle den kristne tro til barn, tweens og unge voksne. Over 900 deltakere er ventet når arrangementet går av stabelen for tredje gang i KRS Live, tidligere kjent som Q42, i Kristiansand i helgen.

Bak konferansen står Frikirkelig Barne- og Ungdomsunion (FBU), som er et samarbeidsorgan av evangeliske frikirkelige barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. (Se faktaboks.)

Bakteppet for «Gi Jesus videre» er at mange barn som vokser opp i kristne menigheter, velger bort kristenlivet når de blir voksne, forteller Johannesen.

– For noen år siden var vi flere ledere som ble bevisst på dette. Vi tenkte at dette må vi gjøre noe med, forteller hun, som til vanlig er konsulent i Misjonskirken UNG.

– Parallelt med dette var noen av oss på en konferanse i USA hvor det ble lagt fram forskning om viktigheten av koblingen mellom hjem og kirke for troslivet. Det inspirerte oss til å lage en liknende konferanse, forteller Johannesen.

---

Gi Jesus videre

En felleskristen konferanse for ledere for barn, tweens, ungdom og unge voksne.

Bak arrangementet står FBU (Frikirkelig Barne- og Ungdomsunion), som er et samarbeidsorgan av evangeliske frikirkelige barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Det inkluderer Pinse Ung, Misjonskirken Ung, Ung baptist, FABU (Frelsesarmeens barn og unge) Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund (MBU) og FriBU.

Avholdes 1.-2. november i KRS Live i Kristiansand.

---

Gode relasjoner

Hvordan troen kan bli noe mer enn bare søndagsgudstjenester, tror Johannesen kan variere fra person til person.

– Vi ønsker blant annet å styrke den voksnes bevissthet og trygghet i å dele troslivet sitt med menneskene de har rundt seg. I min setting har vi for eksempel noe som vi kaller «levende tro»-samlinger. De handler blant annet om hvordan jeg kan be med barnet mitt, hvordan kan jeg snakke med tro med barnet mitt og hvordan kan jeg lese Bibelen med barnet mitt, sier hun.

Hun påpeker at det også er flere faktorer som spiller inn når unge skal velge hva de vil leve for, og nevner spesielt relasjoner.

– For eksempel hvilke andre kristne voksenpersoner de har i livet sitt og at de har et godt vennemiljø rundt seg. Det betyr ikke at vi skal leve i en getto eller et vakuum med bare kristne, for det er usunt. Men vi ønsker å bidra til at unge kan finne fram til en trygg tro midt i det livet de har.

Det etterlatte inntrykket folk flest har av kristen tro, er ikke nødvendigvis det som Jesus prøver å vise oss — Linda Andernach Johannesen, prosjektleder for «Gi Jesus videre»

Tror fordommer kan være en brems

Konferansen «Gi Jesus videre» handler også om hvordan nå unge som ikke har en kirkelig tilhørighet.

– Vi vil jo nå flere enn bare våre egne, og vi er opptatt av at kristne skal ha plass til «en til» i livene våre. Jeg tror mange i dag ikke aner hva den kristne tro handler om, sier Johannesen.

– Hva anser du som de største utfordringene for å få ikke-kristne unge til å bli en del av kristne fellesskap?

– Det er nok veldig forskjellig fra by til bygd, men jeg tror fordommer kan være en viktig faktor. Det etterlatte inntrykket folk flest har av kristen tro, er ikke nødvendigvis det som Jesus prøver å vise oss. Men derfor tror jeg relasjoner er utrolig viktig.

– Det er mye snakk om stridsspørsmålene rundt LHBT+ i frikirkeligheten for tiden. Hvordan preger det inntrykket av kristne?

– Det preger helt klart inntrykket av kristne negativt, dessverre. For både troende og ikke-kristne tar det fokuset aldeles vekk fra hva troen faktisk handler om. Hvis man bare leser aviser og ikke er i nærheten av kristne folk, så virker det som at dette er det eneste vi er opptatt av – og det er jo ikke riktig.

Med konferansen håper de å kunne være en motvekt.

– Vi skal ikke gi videre et sett med politiske ideer eller ideologi, men vi håper å gi kjernen i den kristne tro videre: Jesus.