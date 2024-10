Metodistkirkens generalkonferanse i North Carolina i mai, ble det vedtatt å åpne for likekjønnet samliv. Dette innebærer at man har fjernet en formulering i kirkens globale retningslinjer som sier at homofilt samliv ikke er kompatibelt med kristent lære – En formulering som det lenge har vært strid om i kirkesamfunnet.

– Blant de 70 tilstedeværende på vårt årsmøte i mai, var det et tydelig flertall som var uenig i kirkesamfunnets endringer og som anbefalte menigheten å forlate Metodistkirken i Norge, sa Einar Christian Drange, prest og daglig leder i Metodistkirken i Flekkefjord, til Vårt Land tidligere i uken.

Stort flertall

Nå har altså metodistmenigheten i Flekkefjord bestemt seg. I går kveld vedtok menigheten å gå ut av Metodistkirken med 82,2% flertall, og gå inn i Misjonskirken. Det skriver Metodistkirken på sine Facebook-sider, og sier de kommer tilbake med mer informasjon senere.

«Vanskeligere å føle seg hjemme»

Drange mener både de internasjonale og nasjonale vedtakene har gjort det vanskeligere for hans lokale menighet å føle seg hjemme i kirkesamfunnet.

– Vi har stått i en lengre prosess i kirken hvor både menighetsrådet og medlemmer har signalisert at man ikke kjenner seg igjen i utviklingen. Menighetsrådet opplever at trosgrunnlaget som man tidligere stod sammen om er endret. Da har det føltes riktig å gå en runde på hvilke muligheter vi har, sa Drange til Vårt Land mandag.