– Det er vanskelig å finne ord for gleden vi føler på. Dette er en dag vi har drømt om og jobbet for. Jeg er takknemlig for at vi har kommet hit og jeg er glad på kirkens vegne, sier delegat Audun Westad.

Han er til stede når United Methodist Church (UMC) sitt øverste organ, Generalkonferansen, er samlet i Charlotte, North Carolina. Her har den globale Metodistkirken vedtatt å fjerne en formulering i kirkens retningslinjer om at homofilt samliv ikke er kompatibelt med kristen lære, en formulering som det lenge har vært strid om i kirken.

– Samtidig går tankene til alle de som har blitt såret på ulikt vis gjennom disse årene kirken har hatt sitt ekskluderende standpunkt, legger Westad til.

Gjennom samlingen har de allerede fjernet en rekke restriksjoner mot vielse og ordinering av likekjønnede prester og diakoner i kirkesamfunnet.

Dagens vedtak regnes som et stort steg i progressiv retning for kirkesamfunnet.

Ønsker inkludering

Før generalkonferansen har det vært knyttet stor spenning til behandling av spørsmålet om likekjønnet samliv, som lenge har splittet UMC.

DELEGAT: Audun Westad er til stede under Generalkonferansen. (Privat)

Det store flertallet i Metodistkirken i Norge har ønsket full inkludering av LHBT-personer, noe som har vært i strid med flere vedtak i det globale kirkesamfunnet.

Blant annet har det i over 50 år stått nedfelt i Metodistkirkens sosiale prinsipper at homofilt samliv ikke er kompatibelt med kristen lære. Det er denne setningen som nå er fjernet.

Vedtakene som har blitt gjort under årets generalkonferanse vil først tre i kraft etter at neste generalkonferanse er avholdt om et år.

– Hva håper du dette kan bety for kirken i Norge på sikt?

– Jeg tror den store majoriteten av Metodistkirken i Norge og de som føler tilhørighet i våre menigheter vil være fornøyd med at United Methodist Church nå er på vår linje. Det gir oss større styrke i vårt standpunkt og vårt arbeid, sier Westad.

Konservative utmeldinger

Flere konservative metodistmenigheter i Norge har allerede varslet at de vil forlate trossamfunnet på grunn av den progressive retninger kirken går i. Det samme har skjedd i flere andre land, blant annet i USA hvor tusener av konservative menigheter har forlatt kirkesamfunnet.

---

Metodistkirkens struktur

Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.

(nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter. Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.

(regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region. Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden. Det skal være mellom 600 og 1000 delegater, og i 2024 er det rett under 1000. Arbeidet med sakene gjøres både i komiteer og i plenum.

---