Samlivsvedtak skapte reaksjoner – nå skal nok en metodist-menighet stemme over utmelding

– Blant de 70 tilstedeværende på vårt årsmøte i mai, var det et tydelig flertall som var uenig i kirkesamfunnets endringer og som anbefalte menigheten å forlate Metodistkirken i Norge, sier Einar Christian Drange til Vårt Land.

Han er prest og daglig leder i Metodistkirken i Flekkefjord, og forklarer hvorfor menigheten vurderer å forlate kirkesamfunnet.

Forslaget om utmelding kommer som en reaksjon på en progressiv utvikling i Metodistkirken internasjonalt og lokalt, som Flekkefjord-menigheten ikke kjenner seg igjen i.

Åpner for likekjønnet samliv

På kirkesamfunnets generalkonferanse, avholdt i North Carolina i USA i mai i år, vedtok Metodistkirken å åpne for likekjønnet samliv.

Vedtaket innebærer at man har fjernet en formulering i kirkens globale retningslinjer som sier at homofilt samliv ikke er kompatibelt med kristent lære. Denne formuleringen har det lenge vært strid om i kirkesamfunnet.

I praksis betyr det at likekjønnede skal kunne gifte seg i trossamfunnet, og at homofilt samlevende skal kunne ha vigslede stillinger.

Drange mener både de internasjonale og nasjonale vedtakene har gjort det vanskeligere for hans lokale menighet å føle seg hjemme i kirkesamfunnet.

– Vi har stått i en lengre prosess i kirken hvor både eldsterådet og medlemmer har signalisert at man ikke kjenner seg igjen i utviklingen. Menighetsrådet opplever at trosgrunnlaget som man tidligere stod sammen om er endret. Da har det føltes riktig å gå en runde på hvilke muligheter vi har, sier Drange.

---

Metodistkirken i Norge

Metodistkirken er et protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church (UMC).

I Norge består kirkefellesskapet av 46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer.

Kirkesamfunnet praktiserer barnedåp.

Tidligere i vår vedtok kirkesamfunnet å fjerne en formulering i deres retningslinjer om at homofilt samliv ikke var kompatibelt med kristen lære.

Vedtaket anses som et stort steg i progressiv retning, men har fått reaksjoner blant de mer konservative metodistkirkene.

---

En lengre prosess

Ifølge Drange holdes det ekstraordinære kirkemøtet allerede denne uken fordi menigheten har begrenset med tid.

Etter årskonferansen sommeren 2023 ble det gitt en åpning for menigheter til å forlate trossamfunnet. Fristen for utmelding er 26. april i 2025, på Metodistkirkens internasjonale sentralkonferanse. Det er også der en eventuell utmelding for menigheten vil bli formalisert.

Kirken i Flekkefjord må derfor ha bestemt seg innen da.

– Etter sentralkonferansen som arrangeres neste år er det ikke lenger mulig å melde seg ut av kirkesamfunnet. For vår del er det derfor viktig at vi tar denne runden i menigheten nå, sier Drange.

– Hva er grunnen til at dere ønsker å melde overgang til akkurat Misjonskirken Norge?

– Slik menighetsrådet ser det, er Misjonskirken det kirkesamfunnet i Norge som vil ivareta menighetens nåværende trosgrunnlag og verdisyn på best mulig måte. Hvis vi skulle blitt med der, kan vi fortsette med det arbeidet vi har i dag uten å må gjøre store endringer.

Drange mener lite av driften vil endre seg ved et eventuelt bytte, fordi Misjonskirken og Metodistkirken står hverandre teologisk nær. Dåpspraksisen er et godt eksempel på det.

– Misjonskirken sier selv at de har et metodistisk dåpssyn. Dette vil passe vår menighet godt.

– Helt unødvendig

Christian Alsted er biskop i Metodistkirken i Norden, Baltikum og Ukraina. Han synes det er trist hvis menigheten i Flekkefjord velger å forlate trossamfunnet. Han omtaler en potensiell utmelding som helt unødvendig.

– Alle menigheter i Metodistkirken Norge har mulighet til å fastsette egen teologi når det gjelder syn på ekteskap. Det inkluderer hvorvidt man ønsker å vie homofile eller ikke, eller ønsker homofile i vigslede stillinger.

Alsted synes det er synd at dette ikke er tilstrekkelig.

KRITISK: Biskop i Metodistkirken i Norden, Baltikum og Ukraina, Christian Alsted, sier tydelig i fra om at han mener det er helt unødvendig av både Flekkefjord og andre metodistkirker å melde seg ut av kirkesamfunnet. (Morten Marius Larsen)

– Er det plass til menigheten i Metodistkirken Norge, selv hvis de ønsker å beholde et konservativt samlivssyn?

– Ja, det er jeg overbevist om, sier Alsted.

Metodistkirken i Flekkefjord er ikke alene om forslaget om å melde seg ut. Vårt Land har tidligere skrevet om metodistkirkene i henholdsvis Hammersfoss og Hvittingfoss, som begge to har meldt overgang til Pinsebevegelsen. 9. november skal også metodistkirken i Egersund stemme over utmelding.

Menighetene har til felles at de er kritiske til at Metodistkirken Norge har åpnet for likekjønnet samliv.

Alsted omtaler slike utmeldinger som en negativ trend i kirkesamfunnet. Han forstår ikke at menighetens valgfrihet til å fastsette egen teologi ikke er tilstrekkelig.

– Alle menighetene i Metodistkirken har en lovsikret samvittighetsfrihet, og mulighet til å fastsette egen teologi på dette feltet ut ifra hva som er riktig for sitt fellesskap. Det er en del av det internasjonale vedtaket.

Ukjent utfall

Vårt Land har tatt kontakt med generalsekretær i Misjonskirken Norge, Siri Iversen, for en kommentar til saken. Hun har ikke svart på forespørselen.

Hvorvidt utmeldingen blir noe av, er opp til medlemmene i Flekkefjord metodistkirke. På det ekstraordinære kirkemøtet på onsdag må forslaget om å melde seg inn i Misjonskirken få to tredjedels flertall.

Alsted er tydelig på hvilket utfall han ønsker.

– Jeg håper ingen av menighetene som står i prosess om potensiell utmelding lander på det. Jeg oppfatter det som helt unødvendig.