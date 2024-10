Pressens Faglige Utvalg (PFU) har mottatt tre klager på Dagens dekning av varslingssaker i Misjonssambandet (NLM), meldte Vårt Land i august. Onsdag denne uken skal samtlige til behandling i PFU.

Et av punktene PFU skal ta stilling til i den ene klagen, er følgende:

Brøt Dagen god presseskikk da de i vår publiserte en kritisk artikkel om varslingssaker mot daværende informasjonsleder i NLM, Espen Ottosen? Ja, mener Endre Stene, Siri Myklebust og Bjarte Gjone, som står bak den ene klagen.

Trioen har tidligere varslet på den daværende ledelsen i Misjonssambandet. Varslene fra to av dem danner store deler av grunnlaget for den kritiske artikkelen som Dagen publiserte i april i år. «NLM har mottatt fem varsler mot Espen Ottosen de siste to årene», kunne avisen melde.

Men slik klagerne ser det har en vesentlig opplysning blitt holdt skjult:

Hverken varslerne, journalisten eller leserne ble opplyst om at Ottosen på daværende tidspunkt hadde sendt en signert arbeidskontrakt til Dagen.

Dette mener de blant annet er i konflikt med Vær Varsom-plakatens forventning om at redaktøren og avisen skal opptre ‘fritt og uavhengig’, ‘verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet’ og ‘unngå (…) bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet’, ifølge klagen.

SA OPP: Under Misjonssambandets hovedstyremøte 25. april gav informasjonsleder Espen Ottosen sin oppsigelse. Bildet er tatt rett før møtet, opplyste Ottosen til Vårt Land. (Privat)

---

Vær Varsom-plakaten (VVP)

VVP er pressens etiske normer.

Presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen, fra innsamling til presentasjon av det journalistiske materialet.

I VVP-plakatens punkter om integritet og troverdighet, heter det blant annet:

2.1.: «Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold og avgjør med endelig virkning spørsmål om redaksjonelt innhold, finansiering, presentasjon og publisering. Redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Redaktøren skal verne om redaksjonens produksjon av fri og uavhengig journalistikk.»

2.2.: «Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.»

2.3.: «Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.»

---

HAR SETT PÅ DELER AV KLAGE: – Jeg tror redaktøren har hatt de beste hensikter, men så kom det feil ut, sier Trygve Aas Olsen, fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk. (PRESSEFOTO: Sturlason/Avisen Vårt Land)

Signerte 2. april

Vårt Land har bedt Trygve Aas Olsen om å vurdere akkurat denne delen av klagen. Han er fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk. Hans vurdering er klar:

– Jeg tror redaktøren har hatt de beste hensikter, men så kom det feil ut, sier Aas Olsen.

Han oppfatter at klagerne ikke har noe utsette på journalistikken i seg selv, men på det prinsipielle, nemlig at avisen burde ha vært åpen om Ottosen-signeringen.

– Der er jeg enig med klagerne: Det burde avisen ha gjort, sier han.

Den nevnte kritiske artikkelen ble publisert på Dagens nettside 22. april. Bare to dager senere kunne avisen melde at Ottosen hadde sagt opp jobben i NLM og skulle bli Dagens nye kommentator.

Sjefredaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, har i ettertid opplyst til Vårt Land at Ottosen sendte Dagen en signert kontrakt allerede 2. april. Ottosen startet i jobben 1. august.

– Hvorfor det?

– Hvis Dagen driver journalistikk om en person som står i en konfliktfylt sak, samtidig som vedkommende har signert en ansettelseskontrakt med Dagen, da mener jeg Selbekk kommer i en dobbeltrolle. Publikum har da et slags berettiget krav på å vite at det er et profesjonelt forhold mellom Dagen og Ottosen, sier Aas Olsen.

Han viser til Vær Varsom-plakaten punkt 2.2 hvor det blant heter at redaktøren skal unngå dobbeltroller som kan «føre til spekulasjoner om inhabilitet».

– Hva konkret burde vært opplyst i saken om varslingene mot Ottosen?

– Datoen for når Ottosen er ansatt. Når han har signert en ansettelseskontrakt, da er han per definisjon ansatt. Da har han fått tilbud om ansettelsen fra Selbekk og så har Ottosen akseptert tilbudet.

– Slår seg selv litt på tygga

Heller ikke journalisten som skrev den kritiske artikkelen om Ottosen var klar over at han på daværende tidspunkt omtalte en kommende kollega, har Vårt Land tidligere omtalt.

Sjefredaktøren i Dagen har til Vårt Land forsvart denne avgjørelsen med at det var viktig at den kritiske journalistikken mot Ottosen ikke ble forhindret eller påvirket.

«Vi har handlet som vi har gjort for å verne om integriteten og verne om den kritiske journalistikken», sa Vebjørn Selbekk til Vårt Land i august.

– Har Selbekk et poeng her?

– Nei, han slår seg selv litt på tygga med denne argumentasjonen. Han går ut ifra at hvis journalistene hadde visst om dette, så hadde de ikke dekket saken kritisk nok. Han kunne i stedet vært åpen om at de var iferd med å ansette Ottosen. Til journalisten kunne han sagt: «Du skal være like kritisk til Ottosen, og I got your back på det.»

– Når bør en journalist opplyses om en mulig ansettelse?

– Journalister skal normalt sett ikke vite om hvem som søker jobb i bedriften. Klubben kan få vite det, men det er ingen offentlig prosess. Men akkurat denne saken mener jeg er et særtilfelle. Jeg har aldri hørt om at en som står i en konflikt som redaksjonen dekker redaksjonelt, samtidig ansettes i avisen. Det skal bli interessant å se hva PFU mener om det.

– Har Selbekk ført sin journalist, kilder og lesere bak lyset ved å handle som han har gjort?

– Jeg tror ikke hans hensikt har vært å føre noen bak lyset. Jeg tenker at Selbekk har handlet i god tro, men så har han ikke drøftet saken lenge nok med seg selv, sier Aas Olsen.

– Kan føle seg påvirket

Vebjørn Selbekk er blitt forelagt kritikken fra Aas Olsen. Han er enig i at det skal bli interessant å få PFUs vurdering i denne saken, men er uenig i at han slår seg selv på munnen med sin argumentasjon.

– Vi kunne stått i en mye verre situasjon dersom vi hadde kjørt full åpenhet om ansettelsesprosessen. En journalist kan føle seg påvirket hvis han får den type informasjon, sier Selbekk.

– Tror du ikke journalisten hadde klart å utøve kritisk journalistikk med viten om prosessen?

– Jo, dette er en meget kompetent og dyktig journalist, og jeg har ingen tvil om vedkommendes kapasitet. Men risikoen for at man hadde følt seg påvirket vurderte jeg til å være høy, og jeg ønsket ikke å sette journalisten i en slik situasjon.

Selbekk gjentar at målet med å holde ansettelsessprosessen skjult for de ansatte har vært å ikke påvirke den kritiske journalistikken mot Ottosen, noe han synes de har lykkes med.

– Nå står vi her med en PFU-sak og jeg er ydmyk overfor det. Men jeg synes det hadde vært en verre situasjon dersom saken hadde handlet om at kritisk journalistikk mot Ottosen hadde blitt hindret fordi vedkommende var i en ansettelsesprosess med Dagen. Det kunne jeg ikke ha levd med, sier han.

Sjefredaktøren mener at saken også har en annen side som Aas Olsen og PFU må ta med i betraktning i sin vurdering av saken.

– Ottosen hadde ikke sagt opp sin stilling i Misjonssambandet da vi publiserte saken om varslinger mot ham. På daværende tidspunkt ønsket han ikke at informasjon om dette skulle gå ut. Som redaktør må jeg på den ene siden forholde meg til Vær varsom-plakatens punkt 2.2, men jeg må også forholde meg til taushetsplikten i en ansettelsesprosess, sier Selbekk.

Aas Olsen mener dette ikke er et godt argument for å la være å informere leserne om signeringen av Ottosen.

– Hvis Ottosen hadde signert ansettelsesavtalen, så er han ansatt i Dagen. Det er det faktum i saken som betyr noe her. Da er det ingen grunn til å hemmeligholde det. Det er ikke Ottosen som intervjuobjekt eller omtalt person som avgjør hva mediet som omtaler ham skal skrive.

– Men som ansatt i Dagen?

– I hvert fall ikke som ansatt i Dagen. De skal behandles på akkurat samme måte som alle andre som blir gjenstand for Dagens journalistikk. Man skal ikke gi spesialvilkår til sine egne, sier Aas Olsen.

– Dagen valgte å ansette ham

Selbekk har tidligere uttalt at han mener at noe av den samme kritikken som rettes mot Dagen, også rammer Vårt Land. Han hevder at også Vårt Land tidligere i år hadde vist interesse for Ottosen som kommentator, men at dette ikke er opplyst i avisens kritiske artikler om ham.

Sjefredaktør i Vårt Land, Bjørn Bore, har kommentert dette slik:

– Ottosen er en svært dyktig skribent, som har skrevet mye for Vårt Land tidligere. Samtidig er det etisk krevende å ansette noen man samtidig driver journalistikk på. Hadde vi ansatt ham ville vi nok stått i mange av de samme utfordringene Dagen står i nå. Men det var altså Dagen og ikke Vårt Land som valgte å ansette ham, sa Bore i august.