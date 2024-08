Flere klager mot Dagen – må svare for Ottosen-ansettelse

De siste årene har uro og konflikter preget Norges største misjonsorganisasjon. Blant annet har det vært misnøye med hvordan den daværende ledelsen har håndtert varslingssaker. Både Vårt Land og Dagen har fulgt situasjonen tett gjennom en rekke artikler.

Nå har sistnevnte avis blitt klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for sin dekning av uroen i Misjonssambandet (NLM). PFU er pressens eget klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund.

Til sammen dreier det seg om tre klager mot Dagen. De kommer fra flere varslere, som tidligere har varslet på den daværende ledelsen i NLM, skriver Journalisten, som først omtalte saken.

Vårt Land har sett de tre klagene.

PFUs sekretariat opplyser til Vårt Land at det er gjort forsøk på minnelig ordning, uten at det har ført frem. Det ligger derfor an til at klagene tas opp i PFU i løpet av høsten.

SA OPP: Under Misjonssambandets hovedstyremøte 25. april gav informasjonsleder Espen Ottosen sin oppsigelse. Bildet er tatt rett før møtet, opplyser Ottosen til Vårt Land. (Privat)

Var ansatt

Bak den ene klagen står tre personer som blant annet mener at avisens relasjon til daværende informasjonsleder i NLM, Espen Ottosen, «har svekket Dagens troverdighet som uavhengig nyhetsmedium, samt avisens ivaretakelse av sårbare kilder».

Klagerne problematiserer at Ottosen skal ha hatt dialog med Dagen om mulig ansettelse i et par år, og at han hadde signert med Dagen 23 dager før han sa opp jobben i NLM. Dette var samtidig som Dagen dekket konflikten rundt Ottosen i NLM.

I dette tidsrommet kunne Dagen blant annet melde at NLM har mottatt fem varsler mot Espen Ottosen de siste to årene, men hverken denne eller andre saker om Ottosen inneholdt informasjon om at han hadde signert arbeidskontrakt med Dagen, påpeker klagerne.

Dette anser klagerne som brudd på Vær varsom-plakatens punkt om at pressen skal vise «åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet».

Varslerne mener også at Dagen, med unntak av en kort periode før Ottosens avgang, har unnlatt å drive kritisk journalistikk om ledelsen i NLM.

Kan ha skapt usikkerhet

Klagerne melder Dagen inn for PFU for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 2.1, 2.2 og 2.3, samt punkt 3.3, 3.4 og 3.5. (Se faktaboks.)

I tillegg klager de Dagen inn for brudd på reglene for kildevern, siden ansettelsen kan ha skapt usikkerhet om hvorvidt opplysninger som NLM-varslere har gitt i fortrolighet til avisen kan være videreformidlet til Ottosen.

Vær Varsom-plakaten

Vær Varsom-plakaten (VVP) inneholder etiske normer for pressen. Avisen Dagen er klaget inn til PFU for blant annet disse punktene:

2.1: «Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold og avgjør med endelig virkning spørsmål om redaksjonelt innhold, finansiering, presentasjon og publisering. Redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Redaktøren skal verne om redaksjonens produksjon av fri og uavhengig journalistikk.»

2.2: «Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.»

2.3: «Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.»

3.3: «Det er god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder. Hvis det inngås avtale om sitatsjekk, bør det gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke frister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.»

3.4: «Vern om pressens kilder. Kildevernet er et grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn og er en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon.»

3.5: «Oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet, hvis dette ikke er uttrykkelig avtalt med vedkommende.»

Vi har handlet som vi har gjort for å verne om integriteten og verne om den kritiske journalistikken — Vebjørn Selbekk, sjefsredaktør i Dagen

– Har dekket begge sider

Sjefsredaktør Vebjørn Selbekk i Dagen avviser at avisen har brutt med god presseskikk da avisen tidligere i år publiserte flere saker om Espen Ottosen uten å opplyse leserne om at Ottosen hadde signert kontrakt med dem.

Heller ikke journalistene i Dagen ble informert om Ottosens mulige ansettelse, opplyser han. For sjefredaktøren var det nemlig viktig at den kritiske journalistikken mot Ottosen ikke ble hindret.

– Vi har handlet som vi har gjort for å verne om integriteten og verne om den kritiske journalistikken, sier Selbekk.

Han stiller seg derfor uforstående til denne delen av klagen.

Selbekk mener det ville vært verre om den kritiske journalistikken om Ottosen og hans rolle i NLM skulle ha blitt stanset som følge av den mulige ansettelsen av Ottosen.

– Det hadde vært en situasjon jeg som sjefredaktør ikke kunne ha levd med, sier han.

Avviser påstand

Videre avviser Selbekk påstanden om at de har unnlatt å drive kritisk journalistikk om ledelsen i NLM. Han viser til at avisen har skrevet et tresifret antall saker om uroen i Misjonssambandet etter at den ble offentlig kjent gjennom et leserinnlegg av varsler Endre Stene i 2020.

– De fire årene dette har pågått så har også generalsekretær, personalleder, økonomileder og informasjonsleder vært nødt til å gå fra jobbene sine i organisasjonen. Det har vært kritisk journalistikk som også har hatt betydning for forholdene der, sier han.

For å underbygge at de ikke har tatt NLM-ledelsens parti, opplyser han at også NLM-toppene har utrykket misnøye med Dagens dekning av uroen.

– I tillegg klages Dagen inn for reglene for kildevern. Kan du avkrefte at dere har videreformidlet fortrolig informasjon fra kilder til Ottosen?

– Selvfølgelig kan jeg avkrefte det. Espen Ottosen har ikke på noe som helst måte noe tilgang til noe av det vi holder på med om NLM. Jeg opplever det som konspirasjonsteorier. Da vet man ikke hvor hellig kildevernet er for mediene, men det er det. Vi røper aldri våre kilder, sier Selbekk.

Han opplyser at Ottosen også er «fullstendig inhabil» i alt som har med Dagens dekning av Misjonssambandet å gjøre.

KLAGER: Bjarte Gjone er blant varslere i Misjonssambandet som nå har klaget Dagen til PFU. (Privat)

Beklaget innlegg

NLM-veteran Bjarte Gjone står bak den aktuelle klagen sammen med to andre. Han ønsker ikke å kommentere innholdet i den.

– Vi ønsker at PFU skal få behandle klagen uten at den forhåndsprosederes i media, og vil ikke bidra til det, skriver han i en e-post til Vårt Land.

De øvrige avsenderne, hverken i denne eller de to andre klagene, ønsker ikke å la seg intervjue eller bli navngitt.

I en av de andre klagene problematiseres blant annet et leserinnlegg som i februar ble publisert på nettsiden til Dagen. Der ble podkasten «Misjonærbarna», som omhandler misjonærbarn i Misjonssambandet, omtalt som en «drittpakke».

Innlegget ble fjernet etter bare én dag fordi det oppsto tvil om forfatteren virkelig eksisterte.

Innlegget rammet klager «voldsomt hardt», ifølge klager, og personen opplevde det som et angrep på sin egen troverdighet og fortelling som misjonærbarn.

Klager ber PFU blant annet vurdere Dagens publisering mot punkt 3.1, om at kilder skal identifiseres, og 3.2, at avisen har ansvar for å være kritisk i valg av kilder og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.

Selbekk mener avisen har opptrådt ryddig i saken.

– Vi har avpublisert og beklaget, sier han.

Klager på leserinnlegg

Den siste klagen knytter seg til Dagens publisering av et leserinnlegg fra tidligere generalsekretær i Misjonssambandet, Øyvind Åsland. I innlegget, som ble publisert i desember 2023, framsettes påstander om klagerens varslingssak som klageren mener er «direkte gale». Da personen ønsket å få publisert et motinnlegg, ble dette avvist av avisen, hevder klageren.

Klager ber derfor PFU blant annet vurdere om avvisningen av innlegget er brudd på Vær Varsom Plakatens punkt 4.15: ‘De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar’»

Selbekk kommenterer klagen slik:

– Dagen har ikke nektet klageren å svare på Åslands innlegg, sier sjefsredaktøren.

Misjonssambandet

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), også kalt Misjonssambandet, ble dannet i 1891.

Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.

Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.

Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

---