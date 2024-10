I år går 313 personer på Ungdom i Oppdrags disippeltreningsskoler (DTS) i Norge. Det er ny rekord, melder misjonsorganisasjonen i en pressemelding.

– Jeg tenker veksten er et uttrykk for at mange unge kristne ønsker å ta troen sin på alvor, sier Ann Helen Sperrud, nestleder for Ungdom i Oppdrag.

Sperrud forklarer at de har merket økt pågang i opptakten til arrangementet The Send i juni 2022, og at denne veksten har fortsatt i etterkant. Under arrangementet, som Ungdom i Oppdrag sto i spissen for, ble nesten 10.000 fremmøtte på Telenor Arena utfordret til å dele den kristne troen på ulike måter.

– Flere unge kristne enn tidligere ønsker å leve helt og fullt for det de tror på, og flere unge kommer til tro på Jesus enn tidligere, sier Sperrud i pressemeldingen.

Ann-Helen Sperrud MISJON: – Vi håper økningen i antall DTS-studenter vil føre til at flere nordmenn engasjerer seg i misjon, sier nestleder i Ungdom i Oppdrag Ann-Helen Sperrud. (Erlend Berge)

Trekker elever fra utlandet, mens nordmenn reiser ut

DTS er Ungdom i Oppdrags bibelskole, og varer normalt i seks måneder, hvorav to måneder er en misjonsreise i et annet land. I Norge tilbys skolene ved syv ulike Ungdom i Oppdrag-baser.

I motsetning til andre bibelskoler, drives disse skolene uten offentlig tilskudd.

Mange av deltakerne på DTS i Norge kommer fra andre land, mens nordmenn ofte tar DTS i utlandet.

Tall på norske DTS-elever i utlandet er ikke klare enda, men tidligere har rundt 250 nordmenn årlig gått på en slik skole i utlandet, opplyser Sperrud.

– Følelsen vår er at også dette tallet er økende, hvor kanskje så mange som 150 nordmenn går på DTS på Hawaii i år. Ellers er det også mange som går på DTS i Australia, sier hun.

Håper på flere misjonærer

Ungdom i Oppdrag er den norske grenen av Youth With a Mission, som er blant verdens største misjonsorganisasjoner målt i antall utsendte misjonærer. I dag har organisasjonen omkring 110 utsendte misjonærer fra Norge, opplyser Sperrud.

Nå opplever de at flere unge ønsker å reise ut på misjonsmarken.

– Vi håper økningen i antall DTS-studenter vil føre til at flere nordmenn engasjerer seg i misjon, sier Sperrud.

---

Ungdom i Oppdrag

Del av det internasjonale Youth with a Mission, som ble etablert i 1960, og har misjonærer i over 190 land.

Har sitt hovedsete på Grimerud Gård i Innlandet, og misjonsbaser i de fleste landsdeler i Norge.

Drives av medarbeidere som lever av frivillige gaver.

I Norge jobber i overkant av 400 personer Ungdom i Oppdrag, i tillegg til omkring 110 langtidsmisjonærer til andre land.

---