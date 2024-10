Statsforvalteren i Agder har tidligere varslet at det kan bli aktuelt å gå Det almindelige samfund nærmere i sømmene. Nå har de besluttet å opprette en undersøkelsessak med den lille menigheten i Egersund i Rogaland.

Det går fram av et brev til menigheten 27. september som Vårt Land har fått innsyn i.

Saken ble først omtalt av Dalane Tidende.

Bakteppet for saken er flere bekymringsmeldinger om menigheten og deres tilhørende skole som er blitt sendt til Statsforvalteren.

Statsforvalteren har også blitt gjort oppmerksom på en artikkel i lokalavisen Dalane Tidende fra april. Der kommer et tidligere medlem i Det almindelige samfund med flere påstander om menigheten, blant annet at medlemmer blir hindret fri utmelding. Hun hevder at de oppfordres til å ikke ha kontakt med folk som har brutt ut av trossamfunnet, noe som kan føre til at de opplever seg presset til å bli værende.

Statsforvalteren skriver til menigheten at opplysningene som kommer frem i artikkelen i lokalavisen, samt mottatte henvendelser, kan ha betydning for deres behandling av trossamfunnets krav om statstilskudd.

«Vi avventer derfor behandling av krav om statstilskudd inntil våre undersøkelser er ferdigstilt», skriver de til menigheten.

– Har ikke ytterligere kommentarer

Det er trossamfunnsloven som gir grunnlag for å nekte tilskudd. I paragraf 6 heter det blant annet at et tros- eller livssynssamfunn som «utøver vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheten», kan nektes tilskudd.

Vårt Land har spurt forstander i Det almindelige samfund om å kommentere nyheten om undersøkelsessaken. Han svarer at de har sendt en ny og utfyllende redegjørelse til Statsforvalteren.

«Ut over det som der er anført, har vi ikke ytterligere kommentarer», skriver forstander Lars Martin Ramsland.

Han har ikke besvart avisens forespørsel om å oversende redegjørelsen. Vårt Land har spurt Statsforvalteren om innsyn i dette, men får opplyst at de ikke har registrert noe svar.

Ønsker ikke å detaljstyre

Vårt Land har imidlertid fått innsyn i en redegjørelse som menigheten sendte til Statsforvalteren i sommer.

I den kommenterer Ramsland to av bekymringsmeldingene som Statsforvalteren har mottatt. Han mener de inneholder «en rekke udokumenterte påstander», og avviser blant annet at menigheten hindrer retten til fri utmelding.

Han bestrider ikke at utmelding av et trossamfunn har en sosial konsekvens, da samholdet og fellesskapet «sjelden blir det samme som før».

«Realiteten er som oftest at man skritt for skritt forlater menigheten, finner nye venner, nye verdier og nye aktiviteter, for så til slutt å forlate menigheten etter eget valg. Da er det som regel allerede etablert et nytt nettverk, og det gamle nettverket er tydelig nedprioritert», skriver han.

Han påpeker at graden av kontakt i ettertid, varierer fra person til person. «Menigheten som instans verken kan eller ønsker å detaljstyre omfanget».

Få eksklusjoner

Ramsland viser også til statistikk for å underbygge at medlemmene gjør selvstendige valg, også når det gjelder utmelding.

«I løpet av de siste 30 år er ca 70 personer utmeldt av menigheten, hvorav 65 etter egen skriftlig melding. I samme tidsrom er ca 130 barn døpt og innmeldt ved fødsel. Det vi si at halvparten av barna som vokser opp i menigheten, tar et selvstendig valg om ikke å tilhøre samme menighet som sine foreldre.

Dette faktum tyder på at verken indoktrinering eller sosialt press er av en slik art at det hindrer medlemmene i å gjøre selvstendige valg», skriver Ramsland.

Han påpeker at man ikke blir ekskludert av å være passivt medlem. Man blir heller ikke utmeldt om man ikke lar seg konfirmere. Dersom foreldre velger offentlig skole for sine barn, blir dette respektert, framholder han.

Han viser også til at ekskludering hører til sjeldenhetene. «Et slikt vedtak skjedde siste gang for nesten tjue år siden», heter det i redegjørelsen.

---

Det almindelige samfund

En evangelisk-luthersk menighet i Egersund i Rogaland

Driver Gamleveien skole i samme by, en godkjent privatskole for 1. til 10. årstrinn med inntil 80 elever

Menigheten ble stiftet i 1901 av Per Gravdal og hans etterfølgere

Ble opprettet etter en splittelse i Menigheten Samfundet, da de mente at den nye forstanderen Gravdal ikke hadde «samme ånd» som avdøde Bernt Lomeland

Antall medlemmer i menigheten er 268

---