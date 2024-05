Statsforvalteren vil undersøke Det almindelige samfund – kan nektes statstilskudd

Menigheten Samfundet i Kristiansand ble i fjor nektet statstilskudd etter at Statsforvalteren i Agder gikk dem nærmere etter i sømmene, noe de har klaget på. Nå risikerer en beslektet menighet samme skjebne.

Statsforvalteren i Agder varsler at de vil opprette en undersøkelsessak med Det almindelige samfund i Egersund.

I et brev til menigheten skriver Statsforvalteren at de har mottatt opplysninger om forhold som de mener «kan gi grunnlag for å nekte statstilskudd». «På bakgrunn av dette har Statsforvalteren besluttet å igangsette nærmere undersøkelser av grunnlaget for tildeling av statstilskudd», heter det i skrivet som er datert 6. mai.

Avventer behandling av søknad

Statsforvalteren konkretiserer ikke hva slags informasjon de har mottatt, men påpeker at den «kan ha betydning for vår behandling av trossamfunnets søknad om statstilskudd».

De opplyser at Det almindelige samfund vil bli gitt anledning til å uttale seg «etter en nærmere angitt frist».

«Vi avventer derfor behandling av krav om statstilskudd inntil våre undersøkelser er ferdigstilt», skriver de.

Menigheten krevde tidligere i år tilskudd for 268 medlemmer for 2024.

Ønsker ikke å kommentere

Det er trossamfunnsloven som gir grunnlag for å nekte tilskudd. I paragraf 6 heter det blant annet at et tros- eller livssynssamfunn som «utøver vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheten», kan nektes tilskudd.

Forstander i Det almindelige samfund, Lars Martin Ramsland, kommenterer nyheten om undersøkelsessaken slik:

«Det er som forventet at Statsforvalteren vil innhente opplysninger på bakgrunn av den medieomtalen som har vært. Vi vil selvsagt besvare henvendelsen. For øvrig har vi ingen kommentarer», skriver han i en tekstmelding til Vårt Land.

Lokalavisen Dalane Tidene har de siste månedene publisert kritiske artikler om Det almindelige samfund, blant annet har de intervjuet et tidligere medlem som hevder at menigheten undertrykker medlemmenes mulighet til å ha kontakt med folk som har brutt ut av trossamfunnet.

Bekymringsmeldinger

Også skolen som menigheten driver i Egersund har det vært oppmerksomhet rundt. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har i et skriftlig svar på Stortinget opplyst at hun har mottatt bekymringsmeldinger fra privatpersoner om Gamleveien skole.

«Jeg er også kjent med at direktoratet har mottatt bekymringsmeldinger», skrev hun.

Det er Utdanningsdirektoratet som fører tilsyn med skoler godkjent etter privatskoleloven. Foreløpig har de ikke opprettet tilsyn med menighetens skole.